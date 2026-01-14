Economía

El Gobierno dio de baja otras tres prepagas: cuáles son y por qué se tomó la medida

La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) anunció la eliminación del registro de las compañías. Desde el inicio de la actual gestión, se borraron más de 110 compañías

La SSS dio de baja a Staff Médico S.A., Sancor Medicina Privada S.A y Obra Social del Personal Aeronáutico.

En el marco de un reordenamiento del sistema de salud argentino, el gobierno de Javier Milei comenzó el proceso para dar de baja tres empresas que contaban con un registro provisorio para funcionar como prepagas por carecer de afiliados.

“La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) inició el procedimiento para proceder al rechazo de la inscripción definitiva en el Registro y la baja del registro provisorio otorgado", detalló el organismo público en un comunicado oficial respecto a Staff Médico S.A., Sancor Medicina Privada S.A y Obra Social del Personal Aeronáutico.

La decisión oficial se enmarca en un plan para depurar el esquema sanitario vigente de estructuras que carecen de clientes, como en el caso de las tres mencionadas, o que, en su defecto, no proporcionaron la información exigida por las normas señaladas de la SSS.

A fin de llevar claridad y tranquilidad a los usuarios, desde la última firma difundieron un comunicado para explicar que "la baja que se le dio a la OSPA esta referida a su autorización para operar como entidad de medicina prepaga, bajo la denominación (RNEMP Nº 6-1083-6) y que le fuera otorgada hace más de 20 años".

Las bajas se produjeron tras un pedido voluntario de las empresas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Tal como indica la información, la OSPA nunca funcionó bajo ese formato, razón por la cual, hace 3 años se tomó la decisión de solicitar a SSSALUD su baja en el registro correspondiente. Esta baja, solicitada por nosotros, fue informada en el día de ayer y publicada en el boletín oficial”, aclara el texto.

Lo mismo ocurrió con Sancor Medicina Privada y Staff Médico. Ambas empresas se desprenden de Sancor Salud y el pedido de baja también había sido voluntario. Por lo tanto, la oficialización del proceso para eliminarlas del registro no supondrá una interrupción del servicio para los afiliados.

Más de 110 compañías de medicina privada fueron dadas de baja por el Gobierno desde el inicio del mandato libertario. Desde el inicio de la actual gestión, la Superintendencia profundizó la fiscalización y solicitó a las prepagas la presentación de toda la documentación requerida que faltaba como padrones, estados contables, cartillas, balances y contratos con prestadores, entre otros.

“Esta solicitud de información evidenció que las empresas que hoy fueron dadas de baja figuraban inscriptas provisoriamente, pero jamás habían presentado ningún tipo de documentación ante la Superintendencia”, comentó la entidad a fines de 2024.

El Gobierno dio de baja más de 110 prepagas desde el inicio de la gestión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El listado de las prepagas que el Gobierno dio de baja

  • Prepasa S.A. Prestadora para la Salud
  • Grupo Proyectar S.R.L.
  • Clínica Espora S.A.
  • Emergencias Médicas Fueguinas S.A.
  • SEM Olavarría S.R.L.
  • Emergencia Médica Privada S.A.
  • Grupo IE Traslados S.A.
  • Sanatorios Acreditados Integrados S.A.
  • Medinals S.A.
  • Del Sol S.A.
  • Veramed SRL
  • Cardioblas S.A.
  • Formar Salud S.A.
  • VFMH Desarrollos S.A.
  • Salud Patagónica S.A.
  • UB Asistencial S.A.
  • Cobertmed SRL
  • Azul Salud S.A.
  • Alianza Mediterránea de Salud S.A.
  • Premium Traslados S.R.L.
  • Carmed S.R.L.
  • Coop de Viv, Crédito y Consumo del Rosario Ltda.
  • Usina Popular Cooperativa de Obras y Servicios Públicos y Sociales Ltda. de Necochea
  • Cooperativa de Trabajo 16 de Diciembre Limitada
  • Cooperativa de Trabajo Seinsa Ltda.
  • Cooperativa Bienestar Ltda.
  • Cooperativa de Trabajo Junto a Ti Ltda.
  • Firenze Cooperativa de Crédito, Consumo, Vivienda, Turismo y Servicios Asistenciales Ltda.
  • Cooperativa de Previsión y Crédito de Villa María Limitada
  • Asociación Mutual Bomberos Voluntarios de Villa Ballester
  • Asociación Mutual San Isidro Labrador
  • Asociación Mutual Médica Gualeguaychú
  • Asociación Mutual 24 de Octubre Cobertura Total
  • Centro Gallego de Buenos Aires Mutualidad Cultura Acción Social
  • Mutual del Círculo Médico del Departamento La Paz
  • Asociación Mutual Trabajo y Progreso
  • Asociación Mutual Renacer
  • Asociación Mutual 22 de Julio
  • Asociación Mutual Bancaria
  • Mutual Agua y Energía Salta
  • Mutual de Docentes Privados
  • Asociación Mutual Crecer
  • Centro Gallego Sociedad Mutual
  • Asociación Mutual Triángulo
  • Mutual de Integración Latinoamericana
  • Mutual de Ayuda entre Ferroviarios Activos, Jubilados y Pensionados
  • Asociación Mutual Voluntarios por la Vida
  • Asociación Mutual Mercantil del Noroeste
  • Asociación Mutual Todos Unidos
  • Asociación Mutual de Servicios 14 de Diciembre de la Provincia de San Juan
  • Asociación Mutual para el Desarrollo y Crecimiento Social Crecer
  • Unión Mutualista de Jubilados y Pensionados de Córdoba
  • Asociación Mutual del Personal de Comercio y Actividades Civiles de la Ciudad de Oberá y L. N. Alem
  • Asociación Mutual Pedro Campos
  • Mutual de Directivos, Ex Directivos, Funcionarios y Ex Funcionarios de Mutuales de Bancos Privados de la RA
  • Círculo de Suboficiales de la Prefectura Naval Argentina Protección Recíproca
  • Mutual Mediterránea de Servicios Integrales
  • Mutual Solidaria Génesis
  • Magna Salud S.R.L.
  • OMSA Prosal S.A.
  • Sanatorio San Jerónimo Norte S.R.L.
  • Emergencias Médicas Santa María S.A.
  • Medicina Asistencial Privada S.R.L.
  • Medycin S.R.L.
  • IE Emergencias Chivilcoy S.A.
  • Emesec Emergencias Médicas Esteban Echeverría S.A.
  • Compañía Global de Salud S.A.
  • Vivir Medicina Privada S.A.
  • Medical S.R.L.
  • Servicio de Urgencias Médicas Ushuaia S.R.L.
  • Siempre S.R.L.
  • Merli Elva Ana y Lanter Patricio Eduardo S.H.
  • Roma Salud S.A.
  • Opsal S.A.
  • Master Med System S.R.L.
  • Coseguro Total S.R.L.
  • Centro Médico del Parque SDH
  • Mitre Medical Network S.A.
  • Salud Total S.A.
  • Confederada Salud SRL
  • Noba Pampa Salud SRL
  • Quince
  • MPN Medical International S.A.
  • Compañía Mediterránea de Salud S.A.
  • Gerenciar Salud SRL
  • Medicin Care Servicios Médicos Domiciliarios S.A.
  • Prepaga SRL
  • Aio Care S.R.L.
  • Medicina Privada San Juan Bautista S.A.
  • Centro Salud S.A.
  • Medicina Argentina S.A.
  • Sid Medical S.A.
  • Acarti S.A.
  • Comi Cooperativa Limitada de Provisión de Servicios en el Área de la Salud
  • Comese Coop. Ltda.
  • Cooperativa Argentina de Medicina Integral-CAMI- de Trabajo Ltda.
  • Cooperativa de Trabajo de Medicina Asistencial Integrada de Diamante Limitada
  • Mutual del Círculo Médico del Departamento Federación
  • Mutual de Activos y Pasivos
  • Asociación Mutual Ciudadanos Bonaerenses
  • Asociación Mutual de Profesionales de la Salud de la República Argentina
  • Asociación Mutual de Asistencia a la Tercera Edad
  • Mutual Doce de Enero
  • Asociación Mutual de Óptica Integral
  • Asociación Mutual Versailles
  • Mutual de Servicios Médicos y Tratamiento de la Hipoacusia
  • Asociación Mutual Los Andes
  • Amtapra
  • Asociación Mutual Arquitas
  • Asociación Mutual Veteranos Argentinos
  • Mutual Ibatin
  • Círculo Médico de 25 de Mayo (SAMI 25 de Mayo)
  • Staff Médico S.A.,
  • Sancor Medicina Privada S.A
  • Obra Social del Personal Aeronáutico

