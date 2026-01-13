Economía

Una familia tipo necesita $1.308.713 al mes para no ser pobre

Es según los últimos datos del Indec. El costo de la canasta básica subió 4,1% en diciembre de 2025 y mantuvo el umbral de la indigencia cerca de los 600.000 pesos

Una familia necesitó más de
Una familia necesitó más de $1,3 millones para no ser pobre en diciembre de 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que durante diciembre de 2025 el costo de la canasta básica total (CBT) —que determina el umbral de pobreza— alcanzó los $1.308.713 para un hogar promedio de cuatro integrantes en el Gran Buenos Aires. En tanto, la canasta básica alimentaria (CBA), que marca el límite de la indigencia, se ubicó en 589.510 pesos.

La entidad informó que durante el último mes del año pasado la variación respecto a noviembre de 2025, tanto de la canasta básica alimentaria (CBA), como de la canasta básica total (CBT) fue de 4,1%. En tanto, el incremento acumulado fue del 31,2% en la CBA y del 27,7% en la CBT.

Los montos correspondientes a ambas canastas se actualizan mes a mes y funcionan como referencia oficial para establecer las líneas de indigencia y pobreza. El seguimiento de estos indicadores es clave para evaluar el impacto social y económico en los hogares de la región.

Por un lado, la canasta básica alimentaria (CBA) determina el gasto mínimo indispensable para satisfacer las necesidades nutricionales de un hogar y marca así el umbral de indigencia.

Por el otro, la canasta básica total (CBT) suma a ese cálculo otros bienes y servicios esenciales —como indumentaria, transporte y educación—, fijando el límite que define la pobreza. De acuerdo con el Indec, quienes no logran cubrir la CBA se consideran en situación de indigencia, mientras que aquellos que no alcanzan la CBT se clasifican como pobres.

El estudio, elaborado por la Dirección Nacional de Estadísticas de Precios del Indec, detalla los valores mensuales expresados en pesos y las variaciones porcentuales de cada canasta. Para un adulto equivalente, la línea de pobreza se ubicó en $423.532, mientras que la línea de indigencia fue de 190.780 pesos.

En el caso de los hogares, el Indec ofrece tres ejemplos representativos. Para un hogar de tres integrantes, compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61, la CBA se valoró en $469.319 y la CBT en $1.041.888.

Para una familia tipo compuesta por cuatro personas, integrada por un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de 6 y una hija de 8 años, las cifras fueron $589.510 y $1.308.713, respectivamente.

La canasta básica aumento 4,1%
La canasta básica aumento 4,1% en diciembre REUTERS/Agustin Marcarian

Finalmente, para un hogar de cinco integrantes, compuesto por un varón y una mujer de 30 años y tres hijos de 1, 3 y 5 años, los valores ascendieron a $620.035 en la CBA y $1.376.478 en la CBT.

La inflación de 2025 fue la más baja de los últimos ocho años

El Indec también publicó este martes el dato de inflación correspondiente a diciembre de 2025, junto con el índice acumulado para todo el año, que alcanzó el 31,5 por ciento.

El incremento de precios durante el último mes del año pasado fue de 2,8%, lo que representa el registro anual más bajo desde 2017. De acuerdo con las proyecciones de los especialistas, se espera que la tendencia a la desaceleración de la inflación continúe en 2026, aunque probablemente a un ritmo más moderado.

No obstante, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al último mes de 2025 mostró una leve suba respecto al 2,5% registrado en noviembre, impulsado por factores estacionales que incidieron en la última medición del año. A pesar de la moderación, el índice aún no cae por debajo del 2%, en un escenario donde persiste el ajuste de precios relativos en sectores como energía, transporte, servicios y tarifas reguladas.

Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), la inflación proyectada para 2026 es de 20,5%. Las estimaciones privadas anticipan que en enero el índice volvería a ubicarse por encima del 2%. De acuerdo con las consultoras, el registro de inflación anual inferior al 10% recién podría alcanzarse en 2028.

