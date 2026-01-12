Por qué a pesar de un año récord, los autos usados pierden peso frente a los 0 km: qué pasará con los precios

Aunque se vendieron un 8,1% más autos usados en 2025 que el año anterior, el mercado de los 0km subió un 47,8% y eso empuja los precios a la baja en el mercado de ocasión. Foto: Juan Antonio Sánchez Ocampo

El crecimiento de las ventas de autos usados durante 2025 fue el mayor de los últimos 12 años en el mercado automotor argentino, al registrarse 1.887.024 transferencias entre particulares. El dato representó un crecimiento interanual del 8,1% en relación con la cantidad de transacciones del 2024.

La referencia anterior había sido la de 2013, año en el que se habían registrado 1.855.032 operaciones. Sin embargo, hay una cifra que no se puede ignorar, y es la que le da contexto a este excelente número, y es que el crecimiento del mercado de autos 0 km en 2025 fue del 47,8%.

Así, la mejora, aunque es positiva en términos nominales, no lo es en términos relativos, porque implica que el mercado de autos de segunda mano está creciendo una sexta parte del ritmo del mercado total, lo que se puede interpretar como una contracción clara y extrapolable hacia un escenario en el que indefectiblemente deban bajar los precios para poder subsistir.

El mercado del auto usado muestra una gran variedad de precios incluso de autos del mismo año con similar kilometraje

“Hay que tener mucho cuidado con los precios que se ven en las grandes plataformas de e-commerce para tomarlos como referencia. Hay una gran diferencia entre vehículos similares incluso del mismo año y con kilometraje parecido. Esto demuestra que el mercado está en pleno cambio”, dijo Matías Ferreira, analista del mercado de Auto Logic a Infobae.

“Que se hayan vendido 1.8 millones de usados no está mal, pero si crece el mercado, el de los usados debería crecer en la misma proporción. O hay autos que se tiran (desarmaderos), o hay compradores de autos 0 km que antes no tenían auto, o las concesionarias que toman usados en parte de pago están llenándose de autos que no venden a nadie. En cualquiera de los tres casos, el resultado es el mismo: el precio de los usados está cayendo. Nosotros todos los meses retocamos para abajo los precios”, dijo Ferreira.

Hay dos modos de vender un auto usado: entregándolo en parte de pago de un 0 km en un concesionario o de otro usado en una agencia especializada, o publicarlo en una plataforma y esperar el comprador.

El precio de los autos usados cae por el doble efecto de los créditos para comprar un 0km y el costo de las autopartes para eventuales reparaciones

Las contras de comprar autos usados

Pero el problema de quienes los compran, que son los que determinan realmente el precio que se pagan esos automóviles, está en el riesgo de encontrar problemas mecánicos que puedan surgir posteriormente. Con el precio de los repuestos todavía demasiado alto, pagar un vehículo de acuerdo a la referencia de las tablas de precios como la de la Cámara de Comercio Automotor (CCA) puede implicar un mal negocio.

“Cualquier reparación puede representar perder el margen de ganancia que tiene toda transacción que hace una concesionaria al tomar un usado en parte de pago. Por ese motivo, el precio al que tomamos los usados es más bajo, para estar cubiertos, pero además, aunque no tenga un desperfecto mecánico, el negocio está en no acumular un stock de autos que no se vendan, y para venderlos rápido tenemos que ponerlos a un precio atractivo para los clientes”, explicó el gerente de ventas de un concesionario oficial de CABA.

La referencia más precisa de este fenómeno es lo que sucede con los accidente de tránsito, muchos de los cuales las compañías de seguro deciden declararlos como Destrucción Total, ya que el costo de reparación suele terminar siendo mayor que el pago de la unidad de acuerdo al capital total asegurado.

Y aunque el precio de los autos 0 km todavía no está bajando como indicaba el imaginario popular, especialmente después de las medidas que fue tomando el Gobierno desde 2024, lo que sí creció fueron la oferta acompañada de la reaparición del crédito con tasas financiadas por las propias automotrices, algo que en el mercado de segunda mano no existe.

“Nosotros siempre recomendamos que intenten vender el auto de manera particular, es mejor negocio para quién vende y también para nosotros, porque de otro modo tenemos que disponer de una estructura dedicada solo a los usados. Es antieconómico. El problema es que la gente no se resigna a que los usados perdieron mucho valor. No es fácil venderlos”, confesó el dueño de una cadena de agencias de la provincia de Buenos Aires.