La Asignación Universal por Hijo duplicó su poder de compra durante los últimos dos años

Un informe privado muestra que los beneficiarios de la AUH terminaron 2025 con un poder adquisitivo dos veces mayor del que tenían al comienzo del gobierno actual

El poder adquisitivo de quienes perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) se duplicó durante la gestión de Javier Milei. Los beneficiarios de la AUH concluyeron 2025 siendo el sector poblacional que más aumentó el ingreso real en los últimos dos años.

Un análisis elaborado por el economista Nadin Argañaraz indica que, medido contra el mes previo a la llegada del gobierno libertario, los beneficiarios finalizaron diciembre de 2025 con un ingreso real equivalente al doble del que tenían al inicio de la gestión, lo que los convirtió en quienes recibieron la mayor mejora de ingresos reales.

Es en gran medida por ello que se explica la abrupta caída de la pobreza entre el primer semestre de 2024 e igual período de 2025.

La comparación puntual entre diciembre de 2025 y noviembre de 2023 arroja ese fuerte salto, pero el informe propone ampliar la mirada para evitar distorsiones propias de meses específicos.

Por eso, Argañaraz también analiza los ingresos anuales, una perspectiva que permite evaluar con mayor precisión la evolución del poder adquisitivo a lo largo de todo un año.

Bajo este enfoque, los resultados siguen siendo contundentes. En relación con el ingreso real anual de 2023, los receptores de la AUH terminaron 2025 con un poder adquisitivo 67% superior, consolidándose nuevamente como el grupo con mayor aumento del ingreso real en el período reciente.

En 2024, ya habían registrado una mejora significativa, con un incremento real del 47% respecto de 2023.

El informe también cuantifica el impacto acumulado del período noviembre de 2023–diciembre de 2025 en términos más concretos: ¿a cuántos ingresos mensuales reales equivale la ganancia o pérdida acumulada? En el caso de la AUH, la respuesta es excepcional. Al finalizar 2025, los beneficiarios registraron un mayor poder adquisitivo acumulado equivalente a 21,3 ingresos reales de noviembre de 2023. En términos porcentuales, esto representa un aumento del 85%.

Según Argañaraz, esta dinámica explica por qué la AUH aparece como el componente del ingreso con mejor desempeño real en el período, incluso cuando se amplía el análisis más allá de comparaciones puntuales entre meses.

La combinación de actualizaciones y cambios en el esquema de ingresos permitió que el poder de compra de la asignación no solo se recuperara, sino que superara ampliamente los niveles previos.

De cara a 2026, el economista anticipa que el ingreso real de la AUH volvería a subir, aunque de manera más moderada. La proyección sugiere una continuidad en la mejora del poder adquisitivo de los beneficiarios, aunque sin repetir los saltos excepcionales observados entre 2024 y 2025.

La AUH asciende a $125.518 en enero de 2026. Para quienes perciban la AUH por Discapacidad, el monto es de $408.705.

Respecto a la Asignación Familiar por Hijo, el valor será de $62.765 para el primer rango de ingresos, según informó el Ministerio de Capital Humano.

Vale recordar que la AUH está dirigida a madres, padres o tutores legales de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años que no cuentan con empleo formal registrado ni perciben asignaciones familiares del sistema contributivo.

Pueden acceder a este beneficio personas desocupadas, trabajadoras y trabajadores de la economía informal, monotributistas sociales y empleados del servicio doméstico con ingresos reducidos.

En el caso de hijas e hijos con discapacidad, no rige un límite de edad, aunque es necesario presentar la certificación correspondiente ante la ANSES. Para iniciar o continuar el cobro de la AUH, se exige acreditar los controles de salud, la escolaridad y la presentación anual de la Libreta Nacional de Seguridad Social, Salud y Educación.

La ANSES organizó el calendario de pagos para dichas asignaciones este mes de la siguiente manera:

  • DNI terminados en 1 (uno): 12 de enero
  • DNI terminados en 2 (dos): 13 de enero
  • DNI terminados en 3 (tres): 14 de enero
  • DNI terminados en 4 (cuatro): 15 de enero
  • DNI terminados en 5 (cinco): 16 de enero
  • DNI terminados en 6 (seis): 19 de enero
  • DNI terminados en 7 (siete): 20 de enero
  • DNI terminados en 8 (ocho): 21 de enero
  • DNI terminados en 9 (nueve): 22 de enero

