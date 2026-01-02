De cuánto es la Asignación Universal por Hijo de ANSES en enero 2026

La ANSES fijó el monto de la Asignación Universal por Hijo en $125.518 para enero de 2026, con actualización automática mensual por inflación

El calendario de pagos de la ANSES es uno de los más consultados cada mes, especialmente por quienes acceden a la Asignación Universal por Hijo (AUH). Este beneficio social, que se actualiza según la inflación, representa un ingreso clave para millones de familias argentinas y cuenta con fechas de cobro organizadas por terminación de DNI.

De cuánto son las asignaciones de ANSES en enero 2026

La Asignación Universal por Hijo (AUH) será de $125.518 en enero de 2026. Para quienes perciban la AUH por Discapacidad, el monto ascenderá a $408.705. La Asignación por Embarazo se fijará en $118.454,32 por hijo, con el 80% abonado mensualmente y el 20% restante retenido hasta la presentación anual de la libreta.

Respecto a la Asignación Familiar por Hijo, el valor será de $62.765 para el primer rango de ingresos, según informó el Ministerio de Capital Humano. El esquema de actualización mensual, vigente desde abril de 2024, garantiza que estos montos se ajusten automáticamente conforme a la inflación.

Las personas que perciben la AUH por Discapacidad recibirán $408.705 en enero 2026, según el esquema publicado por la ANSES

El aumento alcanzará al resto de las prestaciones sociales en enero de 2026. La jubilación mínima será de $349.303,33, cifra que podría elevarse a $419.303,33 si se confirma el pago de un bono adicional de $70.000. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) tendrá un monto base de $279.443,60 y podría alcanzar $349.443,60 con el eventual bono. Las pensiones no contributivas por invalidez o vejez serán de $244.523,04, y podrían incrementarse a $314.523,04 con el refuerzo extraordinario. Las madres titulares de pensión por siete hijos recibirán $349.303,33, con la posibilidad de sumar el bono si se oficializa.

Quiénes reciben la AUH de ANSES

La AUH está destinada a padres, madres o tutores legales de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años que no tienen empleo formal registrado ni acceden a otras asignaciones familiares contributivas.

Pueden solicitarla familias desempleadas, trabajadoras en la economía informal o monotributistas sociales, así como quienes perciben salarios bajos en el servicio doméstico. En el caso de hijas e hijos con discapacidad, no existe límite de edad, aunque se requiere la acreditación correspondiente ante la ANSES.

El calendario de pagos ANSES para AUH y Asignación Familiar por Hijo de enero 2026 depende de la terminación del DNI, iniciando el 12 de enero

Para acceder o mantener el cobro de la AUH, es fundamental acreditar los controles de salud, la asistencia escolar y la actualización anual de la libreta nacional de seguridad social, salud y educación.

Cuándo cobro la AUH de ANSES en enero 2026

La ANSES organizó el calendario de pagos para la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo de enero 2026 según la terminación del DNI:

DNI terminados en 1 (uno): 12 de enero

DNI terminados en 2 (dos): 13 de enero

DNI terminados en 3 (tres): 14 de enero

DNI terminados en 4 (cuatro): 15 de enero

DNI terminados en 5 (cinco): 16 de enero

DNI terminados en 6 (seis): 19 de enero

DNI terminados en 7 (siete): 20 de enero

DNI terminados en 8 (ocho): 21 de enero

DNI terminados en 9 (nueve): 22 de enero

Este esquema facilita el orden y la previsibilidad en la acreditación de los haberes. El sistema de movilidad mensual, instituido desde 2024 por el Decreto 274/2024, asegura que jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales reciban una actualización automática cada mes según la inflación.