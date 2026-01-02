Economía

De cuánto es la Asignación Universal por Hijo de ANSES en enero 2026

Millones de familias dependen mes a mes del cronograma de pagos de la ANSES, que organiza los cobros de la Asignación Universal por Hijo según la terminación del DNI

Guardar
La ANSES fijó el monto
La ANSES fijó el monto de la Asignación Universal por Hijo en $125.518 para enero de 2026, con actualización automática mensual por inflación

El calendario de pagos de la ANSES es uno de los más consultados cada mes, especialmente por quienes acceden a la Asignación Universal por Hijo (AUH). Este beneficio social, que se actualiza según la inflación, representa un ingreso clave para millones de familias argentinas y cuenta con fechas de cobro organizadas por terminación de DNI.

De cuánto son las asignaciones de ANSES en enero 2026

La Asignación Universal por Hijo (AUH) será de $125.518 en enero de 2026. Para quienes perciban la AUH por Discapacidad, el monto ascenderá a $408.705. La Asignación por Embarazo se fijará en $118.454,32 por hijo, con el 80% abonado mensualmente y el 20% restante retenido hasta la presentación anual de la libreta.

Respecto a la Asignación Familiar por Hijo, el valor será de $62.765 para el primer rango de ingresos, según informó el Ministerio de Capital Humano. El esquema de actualización mensual, vigente desde abril de 2024, garantiza que estos montos se ajusten automáticamente conforme a la inflación.

Las personas que perciben la
Las personas que perciben la AUH por Discapacidad recibirán $408.705 en enero 2026, según el esquema publicado por la ANSES

El aumento alcanzará al resto de las prestaciones sociales en enero de 2026. La jubilación mínima será de $349.303,33, cifra que podría elevarse a $419.303,33 si se confirma el pago de un bono adicional de $70.000. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) tendrá un monto base de $279.443,60 y podría alcanzar $349.443,60 con el eventual bono. Las pensiones no contributivas por invalidez o vejez serán de $244.523,04, y podrían incrementarse a $314.523,04 con el refuerzo extraordinario. Las madres titulares de pensión por siete hijos recibirán $349.303,33, con la posibilidad de sumar el bono si se oficializa.

Quiénes reciben la AUH de ANSES

La AUH está destinada a padres, madres o tutores legales de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años que no tienen empleo formal registrado ni acceden a otras asignaciones familiares contributivas.

Pueden solicitarla familias desempleadas, trabajadoras en la economía informal o monotributistas sociales, así como quienes perciben salarios bajos en el servicio doméstico. En el caso de hijas e hijos con discapacidad, no existe límite de edad, aunque se requiere la acreditación correspondiente ante la ANSES.

El calendario de pagos ANSES
El calendario de pagos ANSES para AUH y Asignación Familiar por Hijo de enero 2026 depende de la terminación del DNI, iniciando el 12 de enero

Para acceder o mantener el cobro de la AUH, es fundamental acreditar los controles de salud, la asistencia escolar y la actualización anual de la libreta nacional de seguridad social, salud y educación.

Cuándo cobro la AUH de ANSES en enero 2026

La ANSES organizó el calendario de pagos para la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo de enero 2026 según la terminación del DNI:

  • DNI terminados en 1 (uno): 12 de enero
  • DNI terminados en 2 (dos): 13 de enero
  • DNI terminados en 3 (tres): 14 de enero
  • DNI terminados en 4 (cuatro): 15 de enero
  • DNI terminados en 5 (cinco): 16 de enero
  • DNI terminados en 6 (seis): 19 de enero
  • DNI terminados en 7 (siete): 20 de enero
  • DNI terminados en 8 (ocho): 21 de enero
  • DNI terminados en 9 (nueve): 22 de enero

Este esquema facilita el orden y la previsibilidad en la acreditación de los haberes. El sistema de movilidad mensual, instituido desde 2024 por el Decreto 274/2024, asegura que jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales reciban una actualización automática cada mes según la inflación.

Temas Relacionados

AUHAsignación Universal por HijoANSESNewsroom BUEÚltimas noticias

Últimas Noticias

Cuenta DNI: todos los beneficios y descuentos para enero de 2026

Las promociones de la billetera digital del Banco Provincia incluyen rebajas en comercios, gastronomía, supermercados y más, con topes semanales y mensuales ampliados

Cuenta DNI: todos los beneficios

Oficializaron el nuevo esquema de subsidios energéticos: cómo será el sistema de ahora en más

Entre las modificaciones, el decreto publicado en Boletín Oficial, elimina los tres niveles de ingreso que se venían considerando y establece nuevos requisitos

Oficializaron el nuevo esquema de

Las inversiones que recomiendan los traders para este año y sus expectativas para la economía en 2026

El mercado financiero inicia el año marcado por la expectativa de un regreso al crédito internacional y el impacto de nuevas reglas cambiarias. Los analistas coinciden en que la acumulación de reservas y la estabilidad serán claves para el desempeño de la economía argentina y la evolución de las inversiones

Las inversiones que recomiendan los

Inflación versus dólar: cuál subirá más en 2026 y qué chances hay de que la divisa vuelva a ganar la carrera

En 2025 el tipo de cambio aumentó 40%, mientras que el ajuste de los precios fue de 30%, lo que mejoró la competitividad al menos marginalmente. Qué es lo que hay que saber de la “fase 4” del plan financiero del Banco Central que arranca hoy

Inflación versus dólar: cuál subirá

Inflación de enero: qué pronostican los expertos, los aumentos que meten presión y la nueva forma de medir del Indec

El arranque de 2026 combina estimaciones moderadas con ajustes ya confirmados en servicios y precios regulados, que vuelven a tensionar el bolsillo.

Inflación de enero: qué pronostican
DEPORTES
Dani Alves compró un club

Dani Alves compró un club de Portugal y podría volver a jugar al fútbol tras ser absuelto por un delito de agresión sexual

La revelación del argentino Marcos Patronelli: por qué no volvió a competir en el Rally Dakar tras ganarlo tres veces

Marcelo Gallardo avanza con la renovación del plantel de River Plate: el refuerzo que está cerca y las otras negociaciones abiertas

La figura del fútbol argentino que el Inter Miami de Messi le quiere arrebatar a Racing

La burla de Felipe Melo a River Plate con un guiño a Boca Juniors

TELESHOW
El conmovedor testimonio de Silvina

El conmovedor testimonio de Silvina Scheffler desde su internación: “Estoy muy angustiada, peleándola”

Murió a los 56 años Pablo Lago, autor de La Leona, Lalola y Tratame bien

Verano en familia: Sofía Zámolo y un día pleno de juegos y sol en la costa esteña

El renacer de Roly Serrano luego de su accidente: “Dios me regaló la vida y un amor”

El furioso mensaje de la China Suárez contra Wanda Nara en Año Nuevo que terminó borrando: “Me veo hermosa”

INFOBAE AMÉRICA

En medio de la polémica

En medio de la polémica por el caso de George Clooney, Francia endureció sus condiciones para obtener la residencia

La máquina de guerra rusa que explota a sus propios soldados: “Son hombres lobo con charreteras”

Uruguay cerró el año con un valor “incómodo” del dólar para el gobierno de Yamandú Orsi

Miles de documentos secretos rusos expusieron la brutalidad de Putin con su propio ejército

Mamdani eliminó la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto: repudio de Israel