Economía

Caputo celebró la inflación acumulada de 2025: “Se redujo a los menores niveles en 8 años”

El ministro de Economía analizó el dato de noviembre y aseguró que la baja del IPC desde el pico de diciembre de 2023 responde al “orden fiscal y monetario”

Guardar
El ministro de Economía de
El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, aseguró que la inflación se encuentra en los niveles más bajos desde 2017. REUTERS/Tomas Cuesta

El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió al dato de inflación de noviembre, que mostró una aceleración de 0,2 puntos porcentuales respecto al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre, y destacó el proceso de reducción desde la asunción de Javier Milei a la Casa Rosada.

“El IPC Nacional registró una variación de 2,5% en noviembre, con una inflación núcleo de 2,6% y una variación de 0,4% y 2,9% en las categorías estacionales y reguladas”, subrayó Caputo en un posteo en su cuenta oficial de X.

En tal sentido, el titular del Palacio de Hacienda remarcó que la variación acumulada hasta el undécimo mes del año del indicador del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) arrojó 27,9%, el menor registro para este período del año desde 2017.

El tuit de Luis Caputo
El tuit de Luis Caputo tras el dato de inflación de noviembre.

“A casi dos años de gestión, y partiendo de un 25,5% mensual en diciembre de 2023, la inflación se redujo a los menores niveles en 8 años. El orden fiscal y monetario permitió mitigar el impacto de la caída en la demanda de dinero en los meses preelectorales y sostener el crecimiento económico, con una suba de 1,4% del EMAE entre julio y septiembre”, concluyó el titular del Palacio de Hacienda.

De acuerdo con el Indec, la mayor suba en noviembre correspondió a la categoría Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un incremento de 3,4%. Transporte se ubicó en el segundo lugar con una variación de 3%. En contraste, los rubros con menores aumentos fueron Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,1%) y Prendas de vestir y calzado (0,5%).

infografia

En el caso de los precios regulados, el ajuste fue del 2,9%, superior al promedio general. Esto responde a que el Gobierno autorizó ese mes una actualización tarifaria para la electricidad y el gas que promedió 3,8%, y un aumento cercano al 10% en los boletos de colectivo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Los productos de carácter estacional reflejaron una suba de solo 0,4%. El IPC núcleo, que excluye tanto regulados como estacionales, registró una variación de 2,6%.

Gonzalo Carrera, economista de Equilibra, señaló que, luego de 18 meses de descensos, la inflación interanual aumentó 0,1 punto porcentual en noviembre, quedando en torno a 31%. “El 2025 cerrará con una inflación mensual no tan lejana a la de fines de 2024, pero con una ganancia de competitividad (el tipo de cambio real multilateral está 19% arriba de dic-24)”, afirmó.

“Tras el dato de inflación del 2,5% (en línea con nuestra estimación), la curva a tasa fija sufrió caídas en los tramos corto y medio, mientras que algunos bonos de largo plazo mostraron avances marginales. A diferencia de meses previos, esta vez el dato sorprendió al alza y el mercado reaccionó. Por su parte, los instrumentos CER extendieron las ganancias previas, con mejor desempeño en los tramos corto y medio”, sumó Federico Filippini, jefe de Research y Estrategia de Adcap Grupo Financiero.

infografia

Las consultoras privadas habían estimado que el IPC iba a oscilar entre 2,3% y 2,5%. El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA) indicó que la inflación mensual prevista para noviembre alcanzaría el 2,3%, lo que significa una suba de 0,4 puntos porcentuales frente a la estimación anterior. El grupo de consultoras y especialistas denominado “Top 10”, que históricamente ha mostrado mayor precisión, coincide con esa cifra, aunque su variación respecto al informe previo es de 0,3 puntos.

En lo referente a la inflación núcleo, que deja fuera tanto los precios regulados como los estacionales, la proyección general para noviembre se ubica en 2,2%, con un alza de 0,2 puntos respecto al REM previo. La estimación del “Top 10” también alcanza el 2,2%, con una diferencia de 0,3 puntos frente a su pronóstico anterior.

Para diciembre de 2025, la inflación general proyectada baja a 2,1%, lo que representa 0,1 punto por encima del relevamiento anterior. Desde esa fecha, el perfil esperado muestra una desaceleración progresiva, llegando a una tasa mensual de 1,5% en mayo de 2026, sin variaciones destacadas en los meses intermedios, anticipando una moderación en el ritmo de suba de precios.

Respecto de la inflación núcleo, las previsiones experimentan ajustes menores, aunque para algunos meses previos a mediados de 2026 la corrección es más significativa. Las proyecciones posteriores a diciembre no anticipan incrementos y consolidan una tendencia descendente. Esto indica que, si bien se produjeron revisiones puntuales para el corto plazo, el escenario estimado para el primer semestre de 2026 se orienta hacia una disminución gradual en las perspectivas de inflación.

Temas Relacionados

Luis CaputoInflaciónIPCIndecPreciosÚltimas noticias

Últimas Noticias

La canasta básica aumentó 3,6% y una familia tipo necesita $1.257.329 al mes para no ser pobre

Son datos de noviembre del Indec. Además, se informó que el valor de la canasta básica alimentaria, o canasta de indigencia, subió 4,1% respecto del mes anterior

La canasta básica aumentó 3,6%

Paolo Rocca habló sobre la “actitud predatoria” de China: “La industria tiene mucha angustia por eso”

El CEO del Grupo Techint expuso la inquietud del sector por el avance de productos del gigante asiático, en un contexto marcado por restricciones comerciales globales y presiones para adoptar reformas estructurales. La senadora Patricia Bullrich dijo que el Gobierno no busca una apertura acelerada

Paolo Rocca habló sobre la

La inflación de noviembre fue de 2,5% y acumuló 31,4% en los últimos doce meses

Refleja una aceleración respecto al 2,3% que se había registrado en octubre. La suba de precios fue de 27,9% en los primeros once meses del año. Cómo sigue en diciembre y en 2026

La inflación de noviembre fue

El Gobierno, duro con los delegados gremiales: “Van a tener hasta 10 horas mensuales pagas libres; el resto, a laburar”

La senadora y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dialogó con el CEO del Grupo Techint, Paolo Rocca, sobre la reforma laboral. Fue en el marco del Seminario Propymes. Los principales conceptos

El Gobierno, duro con los

Por los altos precios internacionales, las exportaciones de carne llegarán a los USD 3.700 millones este año

El sector tuvo un 2025 auspicioso debido a una mayor demanda global, aunque enfrenta varios desafíos en el corto plazo

Por los altos precios internacionales,
DEPORTES
8 frases de Buffarini: de

8 frases de Buffarini: de un gesto de Messi en la Selección a su áspero duelo con Cristiano Ronaldo y el día que lo buscó el City

¿El Mundial 2026 en jaque por el clima? 10 sedes estarían bajo amenaza de calor récord, alertan expertos

Alejandro Domínguez volvió a pedir ampliar la cantidad de participantes del Mundial 2030: “Hagamos que esta celebración sea diferente”

El regalo que le hicieron los juveniles de River Plate a Lionel Messi tras la goleada frente al Inter de Milán

Ganó 6 medallas de oro, sufrió depresión, fue adicto al alcohol y quiere escribir su historia: “Fui la persona más odiada del mundo”

TELESHOW
Nequi Galotti se sometió a

Nequi Galotti se sometió a una cirugía y contó el motivo de la decisión: “Abrazar mi autenticidad”

Soledad Pastorutti respondió a la acusación de Vanesa Carbone sobre intentar seducir a su esposo: “Nada me sorprende”

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

La China Suárez mostró la habilidad deportiva de Amancio y un detalle lo comparó con Mauro Icardi

Wanda Nara anunció una ficción vertical junto a Maxi López para 2026

INFOBAE AMÉRICA

Un “acusado inocente”, una huella

Un “acusado inocente”, una huella dactilar y una confesión aterradora: la historia de Juan Vucetich y el primer crimen resuelto con dactiloscopía

La OEA convocó a una sesión extraordinaria para abordar la crisis del recuento electoral en Honduras

Zelensky confirmó que está evaluando la propuesta de garantías de seguridad para Ucrania enviada por EEUU en el marco del plan de paz

Nuevos detalles del diálogo entre Trump y Maduro: el dictador chavista ofreció irse de Venezuela a cambio de una amnistía

Herederos de Matisse donaron más de 60 obras del artista francés al Museo de Arte Moderno de París