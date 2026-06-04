Crimen y Justicia

Córdoba: hallaron 1.100 litros de éxtasis ocultos en los tanques de combustible de un camión

El vehículo había ingresado desde Paraguay y se dirigía hacia Mendoza

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Córdoba éxtasis Gendarmería
El operativo contó el apoyo de las autoridades de Paraguay

Efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina descubrieron en Córdoba un cargamento de 1.100 litros de éxtasis líquido oculto en los tanques de combustible de un camión. El procedimiento fue el resultado de una investigación por presunto tráfico internacional de estupefacientes y contó con cooperación de autoridades paraguayas.

La pesquisa comenzó a partir de información aportada por la Unidad de Inteligencia Criminal “Chaco”, que alertó sobre un transporte de cargas sospechoso procedente de Paraguay. Según las fuentes oficiales, el vehículo había ingresado al país por el Paso Internacional San Ignacio de Loyola, en Formosa, y tenía como destino final el Paso Internacional Cristo Redentor, en Mendoza.

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Con esos datos, investigadores de la Unidad de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “San Francisco” montaron un operativo para localizar el rodado. Finalmente fue encontrado sin ocupantes en una estación de servicio de la ciudad cordobesa de Villa Nueva.

Córdoba éxtasis Gendarmería
El vehículo había ingresado al país por el Paso Internacional San Ignacio de Loyola, Formosa

Con apoyo de personal de los Escuadrones de Seguridad Vial Villa María y Santa Catalina, y por disposición de la Fiscalía Federal y el Juzgado Federal de Villa María, los efectivos inspeccionaron el camión.

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Durante la requisa detectaron que uno de los tanques no estaba conectado al sistema de alimentación del motor y contenía un líquido de coloración incompatible con combustible.

Los análisis preliminares revelaron que se trataba de una sustancia compatible con MDMA (éxtasis). Luego, los gendarmes comprobaron que el segundo tanque también contenía el mismo líquido, por lo que concluyeron que ambos compartimientos habían sido acondicionados para ocultar y transportar la droga.

Córdoba éxtasis Gendarmería
En los tanques hallaron una sustancia cuyas características cromáticas no coincidían con las del combustible habitual

A su vez, especialistas de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) de Villa María realizaron los test químicos correspondientes, que arrojaron resultado positivo para éxtasis. El volumen total secuestrado fue estimado en 1.100 litros.

Por orden judicial, los investigadores secuestraron el camión, la sustancia hallada, los 27.990 kilos de harina de girasol que transportaba como carga legal y documentación de interés para la causa.

Del procedimiento también participó la División Análisis y Requerimientos Judiciales de la Dirección Antidrogas de Gendarmería, que obtuvo información complementaria mediante mecanismos de cooperación con la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) de Paraguay.

Córdoba éxtasis Gendarmería
Los tests arrojaron resultado positivo para éxtasis

Este hallazgo se suma a otros golpes al narcotráfico registrados recientemente en Córdoba. Semanas atrás, la Policía Federal Argentina desarticuló una organización que transportaba cocaína desde el norte del país hacia esa provincia oculta entre materiales de construcción. La investigación se inició luego de que uno de los integrantes de la banda aportara información clave sobre la maniobra.

En aquel operativo se secuestraron cerca de 158 kilos de cocaína y 37 kilos de marihuana, además de armas, vehículos, dinero en efectivo y teléfonos celulares. Los estupefacientes estaban escondidos en compartimientos especialmente acondicionados dentro de camiones que simulaban trasladar piedras y cascotes. La causa, a cargo de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, derivó en la detención de tres sospechosos y allanamientos en Jujuy y Córdoba.

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