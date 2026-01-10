Economía

YPF inauguró en Pinamar la primera estación de servicio móvil del país

Se trata de la primera en su tipo, uno de los cuatro que la petrolera de mayoría estatal pensó para ampliar su cobertura. “En el verano los destinos turísticos necesitan más y mejor servicio”, explicó Horacio Marín, CEO de la empresa

YPF, la petrolera de mayoría estatal, inauguró este sábado su primera estación de servicio móvil, que definió como “un modelo innovador que se traslada según la demanda estacional, pensada para clientes que buscan agilidad y una experiencia 100% tecnológica, operada y asistida en tiempo real desde el Real Time Intellinge Center (RTIC) de Comercialización.

En la arena

Para su primera estación móvil eligió la ciudad de Pinamar, uno de los destinos estivales más concurridos de la Costa Atlántica. “La implementación de este nuevo formato se enmarca en la Resolución 504/2025 de la Secretaría de Energía de la Nación, que reglamenta el Decreto 46 de enero del 2025 y establece un nuevo marco regulatorio para el abastecimiento de combustibles. En este contexto, YPF avanza con el desarrollo de las estaciones de cercanía móviles, siendo la primera compañía en inaugurar una unidad bajo esta normativa”, destacó la petrolera en un comunicado.

La primera estación de este tipo en la Argentina fue ubicada en Avenida Libertador, entre Selene y Poseidón de la localidad balnearia y permitirá abastecer hasta dos vehículos en simultáneo. Cuenta con un módulo FULL autónomo y ofrece exclusivamente combustibles premium, “con foco en brindar una experiencia ágil, tecnológica y diferencial para los usuarios”, subrayó la empresa.

A la inauguración asistieron el Intendente de Pinamar, Juan Manuel Ibarguren; el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín; el vicepresidente Ejecutivo Midstream y Downstream, Mauricio Martín; y otras autoridades del municipio y de la compañía.

También asistieron el secretario de Turismo, Daniel Scioli, y el diputado nacional Cristian Ritondo.

“Sabemos que en el verano los destinos turísticos necesitan más y mejor servicio, y esta estación viene a dar respuesta a eso. Queremos que las familias que viajan, los vecinos y quienes visitan la zona encuentren en YPF un lugar confiable, con buena atención y combustibles de calidad. Es parte del camino que estamos recorriendo para estar cada vez más cerca de nuestros clientes”, destacó Marín.

Con esta apertura, YPF suma infraestructura estratégica en la Costa Atlántica y continúa desarrollando soluciones innovadoras para acompañar a sus clientes en los principales destinos del país.

Lugares y ocasiones

Semanas atrás, en ocasión de un brindis de fin de año, Marín había detallado que a lo largo del año YPF inaugurará y contará con cuatro tipos de estaciones de servicio, desde la premium o black, en la que jugará un acuerdo realizado con la cadena McDonalds, hasta el tipo de la que se inauguró hoy, móvil. Este tipo de estaciones de servicio está pensada para locaciones de demanda altamente estacional, como precisamente es el caso de un destino estival como Pinamar. Las estaciones de servicio móviles también atenderán las necesidades de localidades aisladas en situaciones especiales, y eventos de distinto tipo, como Expoagro, que se realiza cada año entre marzo y abril en grandes predios ubicados sobre rutas nacionales, pero no necesariamente en cercanía de estaciones de servicio fijas.

Beneficios de verano para socios ServiClub

Como parte de la temporada de verano 2026, YPF lanzó beneficios exclusivos para socios ServiClub en paradores turísticos de la Costa Atlántica y otros puntos del país como Villa Carlos Paz y Bariloche.

Los socios pueden canjear 500 puntos ServiClub y obtener $20.000 de descuento en gastronomía, servicios de playa, estacionamiento, actividades recreativas y más, en paradores seleccionados de Pinamar, Cariló, Costa Esmeralda, Mar del Plata, Chapadmalal, Bariloche y Villa Carlos Paz.

Además, habrá activaciones especiales durante la temporada, como el trailer con simuladores en puntos clave de la Costa, presencia de FULL en balnearios y el Teatro Tronador de Mar del Plata.

El detalle completo de paradores y condiciones se pueden consultar en APP YPF.

