Según un estudio, el 46% de los trabajadores no tomó vacaciones en el último año

La falta de recursos aparece como el principal motivo. Le siguen los cambios de empleo y otras prioridades personales o profesionales. Dificultades para “desconectarse”

La falta de recursos económicos
La falta de recursos económicos fue la principal razón para no tomarse vacaciones, mencionada por más de la mitad de quienes no descansaron durante el último año (Freepik)

El 46% de las trabajadoras y trabajadores en la Argentina no tomó vacaciones laborales durante el último año. El dato surge del estudio Vacaciones 3.0, elaborado por Bumeran para Jobint.

Entre quienes no tuvieron descanso, la principal explicación es económica. El 62% señaló la falta de recursos como el motivo central para no tomarse vacaciones. En tanto, el 12% afirmó que en su trabajo no dan vacaciones, mientras que el 9% indicó que prefiere guardar los días libres para emergencias. El resto mencionó otras razones, falta de tiempo, dificultades de organización o la preferencia por permanecer en su casa.

“El estudio revela una brecha en el descanso, mientras el 54% menciona que logró pausar sus tareas, el 46% de los talentos no se tomó vacaciones el último año. Esta brecha tiene raíces mayoritariamente financieras”, explicó Federico Barni, CEO de Bumeran en Jobint.

Menos vacaciones y otros beneficios en agenda

Más allá de quienes no lograron tomarse vacaciones, el estudio también muestra cambios en la forma en que las personas trabajadoras valoran el tiempo libre. En Argentina, el 29% afirmó que preferiría reducir su jornada laboral antes que irse de vacaciones. Esta tendencia aparece con mayor intensidad en otros países de la región: en Perú alcanza al 45% de los encuestados, en Panamá al 40%, en Ecuador al 36% y en Chile al 33%.

En ese mismo contexto, el 22% de los empleados indicó que priorizaría otros beneficios por encima de las vacaciones. Entre las opciones más valoradas, el 44% elegiría contar con un buen salario; el 21% se inclinaría por el home office o la posibilidad de trabajar desde cualquier lugar del mundo; el 15% optaría por bonos o incentivos económicos adicionales; el 10% preferiría trabajar sin horarios fijos y por objetivos; el 6% elegiría días libres ocasionales; y el 4% mencionó otro tipo de beneficios.

Destinos, días disponibles y semanas extra

Entre quienes sí se tomaron vacaciones durante el último año, el estudio relevó cuáles fueron los destinos turísticos más elegidos. La Costa Atlántica bonaerense encabezó el ranking con el 24% de las preferencias. En segundo lugar se ubicaron otros destinos, con el 22%, entre los que se destacó el Caribe como principal opción. Más atrás aparecieron Brasil, con el 16%, y la Patagonia, con el 13%.

El informe también indagó sobre la cantidad de días de vacaciones anuales disponibles para los trabajadores. El 44% indicó que cuenta con entre 10 y 15 días al año. El 22% afirmó disponer de entre 20 y 30 días, mientras que el 10% señaló tener entre 16 y 20 días. Otro 10% cuenta con entre 5 y 10 días, el 8% dijo tener más de 30 días y el 6% menos de 5 días de vacaciones anuales.

La mayoría de los trabajadores
La mayoría de los trabajadores consultados elige la Costa Atlántica para pasar sus vacaciones (EMTURyC)

En algunas organizaciones comienza a observarse la práctica de ofrecer una semana adicional de vacaciones, más allá de lo establecido por ley. Según el estudio, el 24% de los empleados en Argentina afirmó contar con este beneficio, lo que representa un aumento de 3 puntos porcentuales respecto de 2024.

Vacaciones sin desconexión

El estudio también abordó el nivel de desconexión durante las vacaciones. El 45% de los trabajadores aseguró que no logra desconectarse del trabajo cuando está de descanso. Dentro de ese grupo, el 30% revisa de manera ocasional mensajes o correos laborales, el 11% continúa gestionando algunas tareas menores y el 4% sigue trabajando casi al mismo ritmo que durante los días laborales. En contraposición, el 55% afirmó que logra desconectarse por completo.

Entre quienes no logran desconectarse, el 29% explicó que le gusta mantenerse informado sobre lo que ocurre en su trabajo, el 27% indicó que recibe mensajes o pedidos urgentes de compañeros o líderes, y el 20% señaló que teme que se acumulen demasiadas tareas para cuando regrese de sus vacaciones.

De manera más general, el 49% de los consultados reconoció que revisa su correo electrónico y/o su celular laboral durante las vacaciones. Además, el 24% manifestó sentir ansiedad si no lo hace y el 11% dijo experimentar culpa al disfrutar del período de descanso.

Por último, el relevamiento mostró la importancia que adquieren los días extra de vacaciones al momento de evaluar una propuesta laboral. El 56% de las personas trabajadoras consideró que este beneficio es determinante a la hora de elegir un nuevo empleo. A su vez, el 95% opinó que los días adicionales de vacaciones deberían ser un beneficio ofrecido por todas las organizaciones.

