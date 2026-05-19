Economía

Mora en los créditos: el Banco Central no prevé ninguna medida para auxiliar a los deudores

El presidente del BCRA, Santiago Bausili, señaló que el pico de la irregularidad ya pasó y que las entidades están volviendo a prestar. Los bancos, como “víctimas”

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Santiago Bausili y Vladimir Werning
Santiago Bausili y Vladimir Werning (BCRA)

El Banco Central no tiene en agenda medidas para aliviar a los deudores de préstamos bancarios o no bancarios, si bien mantendrá un monitoreo para detectar abusos en la aplicación de tasas o en otras condiciones crediticias. Según explicaron ayer el presidente de la entidad, Santiago Bausili, y su vice, Vladimir Werning, la mora llegó a su nivel máximo en los meses del verano y ya comenzó a decaer. En el Central confían en la buena capitalización de los bancos, ven que muchos de ellos ya comenzaron a prestar nuevamente e incluso los consideraron “víctimas” del proceso de irregularidad.

Bausili descartó cualquier tipo de subsidio o resarcimiento desde el gobierno hacia el sector privado para reducir la morosidad, o cualquier vía en la que el Estado absorba las pérdidas que están genreando los atrasos en los créditos. “Eso no va a pasar. No vamos a decidir nosotros sobre el dinero de la sociedad”, sentenció Bausili.

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Para el Central, la morosidad ya empezó a decaer lo que permite a muchas entidades financieras recomponer el crédito para las familias. “El proceso de digestión de la mora está muy avanzado. Muchos bancos ya han visto el pico de la mora, algunos en diciembre, otros en febrero o marzo. El impacto de la mora sobre los resultados de los bancos cada vez es más marginal y sobre el sistema medido en pesos es bastante marginal. Eso hace que algunos bancos ya empezaron a retomar una política de expandir el crédito", dijo Bausili.

El Presidente del BCRA minimizó incluso la posibilidad de “hacer algo desde el punto de vista regulatorio”. Explicó que esas decisiones son solamente para situaciones extremas, de shock, como fue en la pandemia y que no hay motivos para un “alivio regulatorio”, para “hacer la vista gorda con alguna exigencia para los bancos hasta que la mora se digiera”. Bausili explicó que el sistema bancario está bien capitalizado, por lo que esa ayuda no se precisa.

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“Lo mejor que podemos hacer es darle al sistema un marco regulatorio estable y predecible, que los bancos sepan cuáles son las reglas de juego. Ellos van a ser mucho más creativos que nosotros a la hora de ver cómo lo resuelven con su propia plata”, dijo Bausili.

Los bancos, cómo víctimas

En ese punto, el vicepresidente Werning señaló que si bien el Central puede abordar el tema desde el punto de vista normativo, “los bancos, que son la víctima de este proceso, tienen sus propios mecanismos internos. Ellos tienen que tomar las medidas. Venimos de muchos años donde no se prestaba al sector privado, donde no hay historial crediticio. Si la expansión inicial del crédito generó algunos abusos, esto contribuye al proceso de aprendizaje que están haciendo los propios bancos, que pasaron de cobrar el impuesto inflacionario a su función importante, dar crédito”.

“Lo que pueden ser abusos hoy, estoy seguro que los bancos van a encauzarlo para que hacia adelante se minimicen y también mejoren a quién le dan crédito. Es un proceso de aprendizaje que lleva su tiempo, no hay que generar una ansiedad por esto”, agregó Werning.

Desde el Central también minimizaron la morosidad en los créditos a la familias otorgados por las billeteras virtuales, en función de que representan una porción marginal dentro del sistema. Bausili señaló que el 90% de los préstamos a personas corresponde a bancos. “El 10% extrabancario incluye a dos jugadores muy grandes, como Mercado Pago y Naranja X. Después vienen las entidades que tienen financiamiento comercial, cómo las de línea blanca. Recién después vienen las billeteras, que es un segmento muy chiquitito y atomizado, no es el foco principal".

Primer plano de dos manos en un mostrador de madera, intercambiando un fajo de billetes de Pesos Argentinos a través de una bandeja metálica de ventanilla.
Dos manos interactúan en una ventanilla de servicio al cliente, con un fajo de billetes de pesos argentinos siendo entregado en la bandeja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las declaraciones de los funcionarios del BCRA se hicieron en una conferencia de prensa brindada para la presentación del Informe de Política Monetaria de la entidad. Y llegaron en momentos en que la morosidad del crédito al sector privado enciende señales de alerta y que en muchos bancos hablan de “deudores zombies”. Son aquellos que no solo pueden responder a sus obligaciones actuales con el sistema financiero sino que además no tienen posibilidad de acceder a nuevo financiamiento, ni en bancos ni en fintech.

Las estadísticas oficiales indican que la proporción de préstamos en situación irregular para personas físicas subió de 2,94% en febrero de 2025 a 11,2% al cabo de un año, alcanzando así el mayor nivel en más dos décadas. Dentro de este escenario, los préstamos personales muestran los índices de incumplimiento más altos de los últimos quince años.

Según se desprende del Informe de Bancos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), en febrero de 2026, el porcentaje de créditos en situación irregular para el sector privado alcanzó el 6,7% en el total de entidades, lo que representa un aumento de 0,3 puntos porcentuales respecto a enero y 4,9 puntos más que un año atrás. Este incremento se registró en todos los grupos de entidades financieras. En el segmento de familias, casi se cuadruplicó en la medición interanual y avanzó 0,6 puntos porcentuales en relación con el mes previo.

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