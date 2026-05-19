Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 19 de mayo

El informal dólar blue ganó cinco pesos o 0,4% el lunes, también a 1.420 pesos como en el Banco Nación. Para la compra en la plaza informal tomaron al billete a $1.400, unos 30 pesos o 2,2% por encima que el precio comprador minorista en los bancos.

El dólar mayorista operó este lunes con una ligera alza de 2,50 pesos o 0,2%, a $1.397 , en una plaza con importantes negocios de contado por 553,8 millones dólares. En mayo el tipo de cambio oficial gana seis pesos, mientras que en el transcurso de 2026 mantiene una caída de 58 pesos o 4%, frente a una inflación acumulada de 12,3% en el primer cuatrimestre.

El BCRA absorbió el lunes USD 153 millones a través de su intervención cambiaria del día, el 27,7% de la oferta de contado. En mayo la entidad acumula un saldo a favor de USD 1.079 millones. Las reservas internacionales brutas crecieron en USD 112 millones, a 46.135 millones de dólares.

En los últimos meses, los ahorristas minoristas argentinos enfrentan un escenario en el que tanto el dólar como los depósitos a plazo fijo dejaron de ser instrumentos efectivos para preservar el poder adquisitivo . La conjunción de un tipo de cambio estable, tasas de interés a la baja y una inflación que sigue avanzando genera la necesidad de repensar estrategias de ahorro.

Al público en el Banco Nación el dólar permanece invariable a $1.420 para la venta. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.416,31 para la venta y $1.365,07 para la compra.

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