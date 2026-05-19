Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 19 de mayo

La divisa al público permanece a $1.420 para la venta en el Banco Nación, el mismo precio que el dólar blue

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13:09 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

Al público en el Banco Nación el dólar permanece invariable a $1.420 para la venta. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.416,31 para la venta y $1.365,07 para la compra.

13:09 hsHoy

Dólar quieto y tasas de plazo fijo por el suelo: cómo puede ahorrar un minorista

La búsqueda por mantener el valor de los ahorros se complica ante alternativas tradicionales que ya no ofrecen ventajas frente a la inflación. Expertos y bancos proponen nuevas opciones para proteger el capital

La baja en la tasa de los plazos fijos y la estabilidad cambiaria complican la preservación del poder adquisitivo (Imagen Ilustrativa Infobae)
La baja en la tasa de los plazos fijos y la estabilidad cambiaria complican la preservación del poder adquisitivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos meses, los ahorristas minoristas argentinos enfrentan un escenario en el que tanto el dólar como los depósitos a plazo fijo dejaron de ser instrumentos efectivos para preservar el poder adquisitivo. La conjunción de un tipo de cambio estable, tasas de interés a la baja y una inflación que sigue avanzando genera la necesidad de repensar estrategias de ahorro.

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13:08 hsHoy

El BCRA compró USD 153 millones

El BCRA absorbió el lunes USD 153 millones a través de su intervención cambiaria del día, el 27,7% de la oferta de contado. En mayo la entidad acumula un saldo a favor de USD 1.079 millones. Las reservas internacionales brutas crecieron en USD 112 millones, a 46.135 millones de dólares.

13:07 hsHoy

El dólar anotó una leve suba, pero se mantuvo por debajo de los $1.400

La divisa mayorista subió a $1.397 con USD 554 millones por las mayores liquidaciones del agro. Al público quedó estable a $1.420 en el Banco Nación

La creciente liquidación del agro le permitió al BCRA mejorar el ritmo de compras de divisas. REUTERS/Dado Ruvic
La creciente liquidación del agro le permitió al BCRA mejorar el ritmo de compras de divisas. REUTERS/Dado Ruvic

El dólar mayorista operó este lunes con una ligera alza de 2,50 pesos o 0,2%, a $1.397, en una plaza con importantes negocios de contado por 553,8 millones dólares. En mayo el tipo de cambio oficial gana seis pesos, mientras que en el transcurso de 2026 mantiene una caída de 58 pesos o 4%, frente a una inflación acumulada de 12,3% en el primer cuatrimestre.

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13:07 hsHoy

El dólar blue, a $1.420

El informal dólar blue ganó cinco pesos o 0,4% el lunes, también a 1.420 pesos como en el Banco Nación. Para la compra en la plaza informal tomaron al billete a $1.400, unos 30 pesos o 2,2% por encima que el precio comprador minorista en los bancos.

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