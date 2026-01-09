Economía

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue del 2,7% y acumula 31,8% en los últimos doce meses

La cifra mensual estuvo impulsada por ajustes en combustibles, alquileres y consumo fuera del hogar, mientras rubros como verduras y turismo registraron descensos

Foto de archivo - Un hombre revisa los precios de los refrescos en un supermercado en Buenos Aires.

El Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) registró en diciembre de 2025 una variación mensual de 2,7%, según el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA). Este indicador mide la evolución de los precios de bienes y servicios en los hogares porteños. La suba de diciembre estuvo impulsada principalmente por transporte, restaurantes y hoteles, alimentos y bebidas no alcohólicas, y vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

En términos interanuales, el IPCBA alcanzó una variación de 31,8%, lo que representó una desaceleración de 0,8 puntos porcentuales respecto al mes anterior.

El transporte lideró las subas mensuales con un incremento de 5,5%, incidido por los ajustes en los precios de combustibles, lubricantes y boletos de colectivo urbano, así como por alzas en automóviles y pasajes aéreos. Restaurantes y hoteles subieron 4,3%, sobre todo por los aumentos en los precios de alimentos preparados fuera del hogar. En alimentos y bebidas no alcohólicas, la variación fue de 2,4%, con un aumento de 7,4% en carnes y derivados y de 2,0% en pan y cereales, mientras que el rubro de las verduras, tubérculos y legumbres descendieron -5,9%, amortiguando la presión en este rubro.

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles avanzaron 2,1%, destacándose los ajustes en alquileres y gastos comunes. Según el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA), estas cuatro divisiones explicaron la mayor parte del aumento total de precios durante diciembre.

Entre las demás categorías, prendas de vestir y calzado aumentaron 1,2% y recreación y cultura bajó -0,7%, debido al descenso en los valores de los paquetes turísticos. Equipamiento y mantenimiento del hogar registró una suba de 1,6%. El rubro salud creció 2,5%, mientras que educación lo hizo en 2,6%. En información y comunicación, que incluye servicios de telefonía e internet, se verificó un incremento de 2,4%. Por su parte, cuidado personal, protección social y otros productos ascendieron 2,0%, y bebidas alcohólicas y tabaco subieron 2,3%. Seguros y servicios financieros mostraron un alza de 4,5%.

De acuerdo al GCBA, los bienes evidenciaron una variación mensual de 2,5%, y los servicios lo hicieron en 2,7%. En el primer caso, el aumento respondió “a los incrementos en los precios de los alimentos (principalmente carnes, panificados y frutas), de los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar y de los automóviles”, señaló el informe. Por el lado de los Servicios “reflejó principalmente los aumentos en los valores de los restaurantes, bares y casas de comida y de los alquileres”.

En el análisis de categorías especiales, los precios estacionales cayeron -0,5%, fundamentalmente por las bajas en verduras y paquetes turísticos. Los precios regulados subieron 3,2%, como resultado de “las actualizaciones en los precios de los combustibles para vehículos de uso del hogar y en los valores de las cuotas de la medicina prepaga y del boleto de colectivo urbano. Le siguieron en importancia, las subas en los aranceles de los establecimientos educativos (nivel inicial, primario y secundario) y en las tarifas residenciales del servicio de electricidad y gas natural”. El segmento denominado Resto IPCBA, que agrupa los bienes y servicios sin estacionalidad ni regulación, creció 2,8% en el mes.

En el balance anual, vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, alimentos y bebidas no alcohólicas, restaurantes y hoteles, y transporte fueron las principales divisiones responsables del incremento acumulado en los precios minoristas de la ciudad, y explicaron el 61,5% de la inflación interanual registrada en diciembre.

