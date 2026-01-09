La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue del 2,7% y acumula 31,8% en los últimos doce meses

Foto de archivo - Un hombre revisa los precios de los refrescos en un supermercado en Buenos Aires. REUTERS/Agustin Marcarian

El Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) registró en diciembre de 2025 una variación mensual de 2,7%, según el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA). Este indicador mide la evolución de los precios de bienes y servicios en los hogares porteños. La suba de diciembre estuvo impulsada principalmente por transporte, restaurantes y hoteles, alimentos y bebidas no alcohólicas, y vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

En términos interanuales, el IPCBA alcanzó una variación de 31,8%, lo que representó una desaceleración de 0,8 puntos porcentuales respecto al mes anterior.

El transporte lideró las subas mensuales con un incremento de 5,5%, incidido por los ajustes en los precios de combustibles, lubricantes y boletos de colectivo urbano, así como por alzas en automóviles y pasajes aéreos. Restaurantes y hoteles subieron 4,3%, sobre todo por los aumentos en los precios de alimentos preparados fuera del hogar. En alimentos y bebidas no alcohólicas, la variación fue de 2,4%, con un aumento de 7,4% en carnes y derivados y de 2,0% en pan y cereales, mientras que el rubro de las verduras, tubérculos y legumbres descendieron -5,9%, amortiguando la presión en este rubro.

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles avanzaron 2,1%, destacándose los ajustes en alquileres y gastos comunes. Según el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA), estas cuatro divisiones explicaron la mayor parte del aumento total de precios durante diciembre.

Entre las demás categorías, prendas de vestir y calzado aumentaron 1,2% y recreación y cultura bajó -0,7%, debido al descenso en los valores de los paquetes turísticos. Equipamiento y mantenimiento del hogar registró una suba de 1,6%. El rubro salud creció 2,5%, mientras que educación lo hizo en 2,6%. En información y comunicación, que incluye servicios de telefonía e internet, se verificó un incremento de 2,4%. Por su parte, cuidado personal, protección social y otros productos ascendieron 2,0%, y bebidas alcohólicas y tabaco subieron 2,3%. Seguros y servicios financieros mostraron un alza de 4,5%.

De acuerdo al GCBA, los bienes evidenciaron una variación mensual de 2,5%, y los servicios lo hicieron en 2,7%. En el primer caso, el aumento respondió “a los incrementos en los precios de los alimentos (principalmente carnes, panificados y frutas), de los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar y de los automóviles”, señaló el informe. Por el lado de los Servicios “reflejó principalmente los aumentos en los valores de los restaurantes, bares y casas de comida y de los alquileres”.

En el análisis de categorías especiales, los precios estacionales cayeron -0,5%, fundamentalmente por las bajas en verduras y paquetes turísticos. Los precios regulados subieron 3,2%, como resultado de “las actualizaciones en los precios de los combustibles para vehículos de uso del hogar y en los valores de las cuotas de la medicina prepaga y del boleto de colectivo urbano. Le siguieron en importancia, las subas en los aranceles de los establecimientos educativos (nivel inicial, primario y secundario) y en las tarifas residenciales del servicio de electricidad y gas natural”. El segmento denominado Resto IPCBA, que agrupa los bienes y servicios sin estacionalidad ni regulación, creció 2,8% en el mes.

En el balance anual, vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, alimentos y bebidas no alcohólicas, restaurantes y hoteles, y transporte fueron las principales divisiones responsables del incremento acumulado en los precios minoristas de la ciudad, y explicaron el 61,5% de la inflación interanual registrada en diciembre.