Extienden la moratoria impositiva y la reducción de intereses en la Ciudad de Buenos Aires: a quiénes beneficia

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) explicó cómo funcionará el perdón impositivo en el ámbito porteño

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) decidió extender hasta el 30 de abril de 2026 la moratoria para regularizar deudas tributarias en la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, hasta el 31 de enero los contribuyentes podrán acceder a la condonación del 100% de los intereses si optan por el pago al contado, en una sola cuota. Además, el organismo tributario porteño ofrecerá planes de financiación de hasta 48 cuotas, con una reducción progresiva de intereses según la fecha de adhesión y la modalidad de pago elegida.

La moratoria implementada por AGIP cubre obligaciones vencidas hasta el 31 de agosto de 2025 en todos los impuestos, tanto en etapa administrativa como judicial, excluyendo de manera expresa las correspondientes a agentes de recaudación. La posibilidad de regularizar estas deudas mediante la modalidad de boleta de cuota única se extiende a quienes posean compromisos de hasta $4 millones en Inmobiliario/ABL o Patentes, siempre que opten por abonar en un solo pago; esta opción se encuentra disponible en la sección Consulta de Boletas del portal del organismo.

En el marco del plan integral de AGIP para la simplificación de trámites, el procedimiento para sumarse a la moratoria se realiza completamente online, a través de dos alternativas principales. Por un lado, desde la Nueva Cuenta Corriente Tributaria, dentro del Portal del Contribuyente, donde el usuario selecciona “Operaciones”, luego “Planes/Moratoria”, señala las obligaciones a regularizar y define el método de pago.

Por otro, mediante la boleta de cuota única para deudas de hasta $4 millones en Inmobiliario/ABL y/o Patentes, con posibilidad de descargarla o abonarla directamente en la web de AGIP o por Home Banking. Esta boleta engloba el total a cancelar por los períodos adeudados al 31 de agosto de 2025, con la condonación de intereses incluida, bajo la denominación Cuota 219 – “Cuota Única Moratoria 2025”.

La ampliación, hasta $4 millones, del monto máximo para acceder a la boleta de cuota única constituye una medida orientada a facilitar la regularización de obligaciones tributarias dentro de la moratoria. Además, AGIP ofrece planes de financiación de hasta 48 cuotas, con reducción progresiva de intereses según la fecha de adhesión y el tipo de pago seleccionado.

Pago de ABL con descuento

Por otra parte, la AGIP anunció días atrás una serie de beneficios para pagar el ABL/Inmobiliario en la Ciudad de Buenos Aires durante 2026. El nuevo esquema contempla descuentos acumulables y opciones de reintegro.

Según la información oficial, quienes opten por el pago anticipado de la totalidad del impuesto acceden a un descuento del 10% sobre el monto original. Este beneficio está dirigido a los contribuyentes que eligen cancelar el tributo antes del vencimiento general.

Por otra parte, la AGIP confirmó que las personas humanas que hayan cumplido en tiempo y forma con sus obligaciones durante 2025 recibirán una bonificación del 10% por buen cumplimiento.

A los descuentos mencionados se suma la bonificación anual del 10% para quienes adhieran el pago a Débito Automático antes del 30 de junio de 2026. El beneficio se aplica en la última cuota del año (cuota 12) y alcanza a personas humanas que, además, hayan recibido previamente la bonificación por buen cumplimiento y tengan titularizadas las partidas a su nombre.

Esta reducción se aplicará en cada una de las cuotas mensuales correspondientes a 2026, siempre que las partidas estén correctamente titularizadas y no registren deuda vencida.

