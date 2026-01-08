Mercados: acciones y bonos caen por tercer día seguido y sube el riesgo país

Los activos argentinos atraviesan un negativo comienzo de año.

La aversión al riesgo de los mercados internacionales, dada la escalada de tensión geopolítica por la detención en los EEUU del venezolano Nicolás Maduro, erosionó las cotizaciones de los activos argentinos.

A la vez, impactó puntualmente en las acciones de las compañías argentinas del sector petrolero y energético la noticia de la estatal PDVSA (Petróleos de Venezuela SA), que confirmó que mantiene negociaciones con Estados Unidos para concretar la venta de “volúmenes de petróleo”. De prosperar estas negociaciones, podría caer aún más el precio internacional del crudo y afectar la rentabilidad de las productoras y exportadoras del rubro.

A las 11:10 horas, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires desciende 0,5% a 2.990.000 puntos. El panel de acciones líderes acumula un descenso de 4,3% después de tres caídas consecutivas.

“Las empresas de energía y las entidades financieras registraron un descenso en sus cotizaciones, reflejando que se trató de una baja generalizada. El índice Merval en dólares mantiene un comportamiento lateral en el rango USD 1.950 y USD 2.100“, señalaron los analistas de Rava Bursátil.

Los bonos en dólares -Bonares y Globales- descuentan un 0,6% en promedio, con un riesgo país de JP Morgan que aumentaba ocho enteros para la Argentina, en los 581 puntos básicos.

Juan Manuel Franco, economista jefe del Grupo SBS, indico que “el BCRA informó que cerró un nuevo REPO por USD 3.000 millones a una tasa de SOFR +400 puntos básicos (7,4%) a 372 días de plazo. La tasa se ubicó por debajo de la de los dos REPO anteriores del BCRA, a la vez que el plazo en esta ocasión fue más corto que en aquellos”.

“El plazo si bien es corto, no debería ser más que un puente hasta que la Argentina pueda volver a los mercados internacionales. La duda ahora es como hará el Tesoro para hacerse con esos dólares, ya que el que hizo el REPO fue el BCRA. Estimamos que el Tesoro los comprará con los pesos que tiene en las cuentas del BCRA, que son algo más de 4,1 billones de pesos”, estimó Nicolás Cappella, analista de IEB.

Por otra parte, el Ministerio de Economía anunció que logró canjear Letras atadas al dólar oficial por $3,4 billones, en una operación a 15 días orientada a despejar incertidumbre financiera en un mes marcado por fuertes vencimientos de deuda. Según datos oficiales, se adjudicaron $3,417 billones tras recibir ofertas por 3,678 billones de dólares.

Desde el Palacio de Hacienda precisaron que el nivel de aceptación alcanzó el 64,19% del valor nominal en circulación. Las letras canjeadas, de acuerdo con la Oficina del Presupuesto del Congreso, vencían el 16 de enero por algo más de $6 billones, mientras que los nuevos instrumentos entregados tienen vencimiento el 30 de enero, fecha en la que ya estaba previsto un pago cercano a los 600.000 millones de pesos.

“Este tipo de canjes anteriores a los vencimientos suelen darse recurrentemente dado que el BCRA no puede participar en licitaciones primarias. Esta vez, se eligió abrir el canje al sector privado, dado que el BCRA vendió buena parte de sus tenencias de la D16E6 como cobertura. En este sentido, nosotros vemos el impacto no tanto en el mercado de cambios hoy, sino en los días previos a la licitación de la semana que viene, e incluso más en el mercado de pesos y liquidez que en el de dólar. Creemos que esta licitación apunta más a hacer más suave la transición de una especie a la otra, teniendo en cuenta a su vez que la especie entregada tiene sólo dos semanas más de plazo”, precisó el equipo de Research de Puente.