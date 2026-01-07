Mercados: el riesgo país cae a un nivel mínimo desde 2018 después del anuncio de un préstamo con bancos

El Gobierno se procuró las divisas para los importantes pagos de deuda en el corto plazo.

Los activos argentinos operan este martes con renovada tendencia favorable, apuntalados en sus precios por una noticia muy esperada por los agentes del mercado: la confirmación de un préstamo otorgado por bancos internacionales para completar los fondos necesarios para que el Tesoro nacional honre este viernes 9 los importantes vencimientos de deuda en dólares.

El Banco Central informó esta mañana, previo a la apertura de negocios, que concretó una nueva operación de financiamiento con bancos internacionales por USD 3.000 millones, con el objetivo de fortalecer el nivel de reservas internacionales y garantizar el cumplimiento de los vencimientos de Bonares y Globales por unos 4.200 millones de dólares.

A las 10:30 horas, los bonos en dólares de la Argentina promediaban una mejora de 0,3%, mientras que el índice de riesgo país de JP Morgan descontaba 11 unidades para la Argentina, en los 554 puntos básicos. Poco después de las 10, el índice que mide el diferencial de tasas de retorno con los bonos del Tesoro de EEUU marcó un mínimo de 548 puntos básicos. Se trata de las cifras más bajas desde julio de 2018.

La autoridad monetaria acordó un pase pasivo REPO (sigla del inglés Repurchase Agreement o Acuerdo de Recompra) con seis entidades financieras internacionales de primera línea, utilizando como garantía parte de su tenencia de bonos Bonares (bonos en dólares con ley argentina) con vencimiento en 2035 y 2038. La tasa de interés por este préstamo colateralizado (respaldado con activos como garantía) será de 7,4% anual.

Asimismo, los ADR de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street marcan en el pre market (operaciones electrónicas previas a la apertura formal del mercado) ascensos entre 1% y 2% en los títulos representativos, como Grupo Galicia, YPF, Pampa Energía y Banco Supervielle.

El BCRA detalló que cerró un acuerdo de REPO con bancos privados por USD 3.000 millones, a saldar en un plazo de 372 días, operación para la que utilizó como garantía parte de sus tenencias de los bonos Bonar 2035 y Bonar 2038, parte de los cuales fueron obtenidos en el canje de deuda de la semana pasada.

El REPO se estableció con una tasa de SOFR (Secured Overnight Financing Rate o tasa internacional de financiamiento garantizado a un día), que alcazaba el 3,4% anual en dólares, más 400 puntos básicos, que eleva el costo financiero para la Argentina a 7,4 por ciento.

Estos fondos, sumado a tenencias del Tesoro en cuentas del BCRA por unos USD 1.800 millones, serían suficientes para completar los USD 4.200 millones del pago de deuda del viernes.

Por otro lado, “el Tesoro ofrecerá un canje del instrumento dólar-linked con vencimiento el viernes de la próxima semana, D16E6, por otro bono dólar-linked con vencimiento el 30 de enero, D30E6. Desde la Secretaría de Finanzas explicaron que el canje se ofrece una semana antes de la próxima licitación y del vencimiento de este instrumento, con el objetivo de permitir que el rollover de los instrumentos de cobertura dólar-linked se realice con menor incertidumbre. La liquidación de los nuevos instrumentos será el próximo lunes", precisó Max Capital.