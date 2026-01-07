Economía

La actividad económica de CABA creció 4,7% en el tercer trimestre de 2025

El avance estuvo explicado principalmente por el fuerte crecimiento de la intermediación financiera, en un escenario de desempeños sectoriales dispares

La industria manufacturera mostró una caída interanual del 2,2% en el tercer trimestre de 2025, según el informe del organismo porteño.

La actividad económica de la Ciudad de Buenos Aires registró un crecimiento del 4,7% en el tercer trimestre de 2025 en comparación con el mismo período del año pasado. Así lo indicó la estimación preliminar del Producto Geográfico Bruto (PGB) difundida por el Instituto de Estadística y Censos porteño.

En el contraste trimestral, el nivel de actividad económica del tercer trimestre de 2025 se ubicó 1,4% por encima del registrado en los tres meses previos. En tanto, el acumulado de los primeros nueve meses del año mostró un avance del 5,2% frente al mismo período de 2024, según los datos preliminares incluidos en el informe.

El PGB trimestral de la Ciudad, medido a precios constantes de 2004, alcanzó así los 154.367 millones de pesos en el tercer trimestre de 2025, frente a los $149.140 millones del segundo trimestre y los $147.391 millones del tercer trimestre de 2024. La evolución refleja una mejora en el nivel de actividad, aunque con desempeños sectoriales desiguales.

El peso de la intermediación financiera

El reporte destacó que el crecimiento desestacionalizado del 1,4% estuvo explicado principalmente por la incidencia del sector de intermediación financiera”, un rubro que mostró una variación interanual del 33%, la más elevada desde 2004.

Según el detalle oficial, dentro de la intermediación financiera se destacaron los resultados de la intermediación monetaria y financiera de entidades bancarias y no bancarias, así como la actividad de las sociedades gerentes de fondos comunes de inversión y de los agentes y sociedades de bolsa. En términos de contribución al crecimiento interanual del PGB, este sector aportó 3,78 puntos porcentuales, sobre una variación total de 4,73 puntos.

Otros sectores que mostraron incrementos interanuales fueron los servicios de transporte, almacenamiento y comunicaciones, con una suba del 3,8%. El documento indicó que este desempeño estuvo “impulsado este trimestre por los servicios de gestión y logística para el transporte de mercaderías”. También registraron avances los servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler, que crecieron 3,6% en el tercer trimestre, explicados principalmente por la variación de los servicios informáticos y actividades conexas.

El comercio, por su parte, presentó un aumento interanual del 1,5% en el tercer trimestre de 2025, luego de haber registrado subas de dos dígitos en los dos trimestres previos. En términos de nivel de actividad a precios constantes, el sector alcanzó los 22.849 millones de pesos, por encima de los 22.138 millones del segundo trimestre y de los 22.509 millones del tercer trimestre de 2024.

La enseñanza creció 1,0% interanual, al igual que los servicios sociales y de salud, que mostraron una suba del 2,0%.

Sectores con caídas y evolución del año

En contraste, algunos sectores mostraron resultados desfavorables. La industria manufacturera registró una caída interanual del 2,2% en el nivel de actividad. El informe precisó que esta disminución tuvo “una fuerte incidencia de la fabricación de prendas de vestir”. A precios constantes, la industria manufacturera totalizó 19.288 millones de pesos en el tercer trimestre de 2025, frente a los 18.568 millones del trimestre anterior.

Intermediación financiera impulsó el crecimiento de la actividad económica en CABA.

También se observaron variaciones negativas en los servicios de hotelería y restaurantes, que retrocedieron 1,2% interanual, y en los servicios comunitarios, sociales y personales no clasificados en otra parte, con una baja del 2,6%. El sector de electricidad, gas y agua presentó una caída del 11,0% en la comparación interanual, mientras que la construcción mostró una variación nula respecto del mismo período de 2024.

En cuanto al sector público, la administración pública, defensa y seguridad social obligatoria registró una disminución interanual del 0,3% en el tercer trimestre, manteniendo un nivel de actividad relativamente estable.

Balance general positivo

Medido a precios corrientes, el PGB de la Ciudad ascendió a 156.292.232 millones de pesos en el tercer trimestre de 2025, frente a los 144.196.111 millones del segundo trimestre. En esta medición, la intermediación financiera y otros servicios financieros alcanzaron los 25.628.569 millones de pesos, consolidándose como uno de los principales componentes del producto.

Por otro lado, la serie histórica incluida en el informe muestra que la variación interanual acumulada de la actividad económica entre enero y septiembre de 2025 fue del 5,2%, luego de una caída del 6,3% en igual período de 2024. En términos trimestrales, la evolución del PGB refleja una secuencia de incrementos desestacionalizados desde el primer trimestre del año, con subas de 1,0% en el primer trimestre, 0,4% en el segundo y 1,4% en el tercero.

