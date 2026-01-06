Las reservas del BCRA superaron los USD 44.000 millones y alcanzaron su nivel más alto en tres años

El BCRA compró más de USD 100 millones en las últimas dos ruedas. REUTERS/Enrique Marcarian

Las reservas internacionales brutas del Banco Central experimentaron un importante aumento de USD 787 millones o 1,8%, a USD 44.187 millones, un máximo desde el 6 de enero de 2023, prácticamente tres años atrás, y el nivel más alto desde que Javier Milei llegó al gobierno.

Puntualmente, los activos brutos del BCRA se incrementaron en USD 22.987 millones o 108,3%, desde los USD 21.209 millones del 7 de diciembre de 2023.

Fuentes del BCRA indicaron a Infobae que el Central efectuó compras de contado por USD 83 millones, para sumar un saldo neto de USD USD 104 millones en las últimas dos ruedas, tras nueve meses sin compras en el spot. Se sumaron a reservas otros USD 102 millones que aportó la suba de cotizaciones (el oro ganó 1,2%). Además Bloomberg informó que se produjo el ingreso de unos USD 700 millones girados por empresas que firmaron los contratos de concesión y transferencia de acciones para la operación privada de las represas hidroeléctricas del Comahue.

Con una recuperación del monto negociado de USD 190 millones (+49,4% respecto del lunes), con USD 573,4 millones operados en el segmento de contado, el dólar mayorista cedió 2,50 pesos o 0,2%, a 1.467,50 pesos.

El Central definió un techo para las bandas de $1.533,91, por cuanto el tipo de cambio oficial quedó a 66,41 pesos o 4,5% de esa marca. El BCRA se quedó con el 14,5% de la oferta, una tasa por encima del 5% proyectado con el régimen presente.

El dólar al público retrocedió cinco pesos o 0,3%, a $1.490 para la venta, según la referencia del Banco Nación. La entidad presidida por Santiago Bausili informó que en las entidades financieras, el billete minorista promedió $1.437,29 para la compra y a $1.488,32 para la venta.

Los contratos de dólar futuro finalizaron con escasas variantes y un monto poco relevante de negocios equivalente a USD 623 millones, según datos de A3 Mercados. Las posturas para fin de enero recortaron 1,50 peso o 0,1%, a $1.491,50, es decir unos 72 pesos o 4,8% debajo de la banda cambiaria superior prevista para fin de mes, en los 1.563,78 pesos.

Operadores indicaron que mientras en el mercado de contado habría ventas del Tesoro compensadas ahora por compras del Banco Central, la autoridad monetaria estaría ofreciendo contratos de futuros, para garantizar la estabilidad del precio del dólar entre los distintos mercados.

Por otra parte, las tasas en pesos que ofrece el sistema incentivan a que agentes privados vendan dólares en el mercado spot, aprovechen los rendimientos en moneda local y se garanticen la cobertura cambiaria con contratos de dólar futuro.

Por lo tanto, también se observaron ventas de títulos dollar linked en manos del Banco Central, para devolver liquidez al sistema -tras absorber pesos mediante las ventas de futuros- para evitar saltos bruscos de las tasas.

Las paridades bursátiles finalizaron con leves bajas en un rango de dos a cuatro pesos. El “contado con liquidación” terminó a $1.539,55 (-0,3%) y el dólar MEP quedó a $1.498,58 (-0,1%).

En cuanto al blue, tras un arranque bajista, cuando tocó los $1.510, el billete informal rebotó por la tarde y finalizó con ganancia de cinco pesos o 0,3%, a $1.520 para a venta. En el inicio de enero, el dólar marginal cae diez pesos.

Fuerte baja para los ADR

Los mercados de la Argentina se mantuvieron expectantes este martes a la evolución de nueva fase del programa monetario del Banco Central, que empezó a regir desde el viernes de la semana pasada y que apunta a acumular reservas internacionales.

El foco inversor sigue atento en la forma en que el Tesoro financiará los vencimientos de deuda en dólares que recaen este viernes 9, a la vez que las acciones argentinas ligadas a la energía padecieron importantes caídas en Wall Street, ante el descenso del precio del petróleo.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires perdió 0,6%, en los 3.112.377 puntos.

Con desplome de más de 2% en los precios internacionales del petróleo, disipados algunos temores por la cris institucional de Venezuela, destacó el desplome de más de 5% en dólares en los ADR de YPF y Central Puerto en Wall Street, y de la caída de más de 4% en los títulos de Pampa Energía. Vista Energy se dejó un 2,9 por ciento. Este descenso no llegó a plasmarse en las cotizaciones domésticas, debido a que la Bolsa local cesa sus operaciones una hora antes que las bolsas de Nueva York.

En los negocios de commodities permanecían las preocupaciones sobre el impacto en los flujos petroleros de la captura por parte de Estados Unidos del presidente venezolano por orden de Donald Trump.

Por su parte, los bonos soberanos en dólares de la Argentina -Bonares y Globales- avanzaron un marginal 0,1%, con un riesgo país que se asentó en los 562 puntos básicos.

El pago de deuda por unos USD 4.300 millones que deberá afrontar el viernes 9 el Gobierno crea especulaciones sobre un potencial REPO (préstamo respaldado en activos) con bancos internacionales por unos 1.500 millones de dólares para afrontar el vencimiento.

“El Tesoro tendría disponibles USD 1.970 millones para realizar los pagos, que totalizarían USD 2.600 millones si sumamos los USD 700 millones provenientes de las privatizaciones de Centrales Hidroeléctricas de Comahue”, afirmó Alan Versalli, analista de Research de Cocos.

“El remanente (aproximadamente USD 1.600 millones) sería cubierto con un REPO del BCRA con bancos internacionales, integrando garantías con AL35 y AE38 que canjeó con la Secretaría de Finanzas la semana anterior. El hecho de que sean estos títulos los que se utilicen para las garantías, en lugar de Bopreal, como en anteriores ocasiones, denota la intención del Gobierno de no trastocar las reservas netas”, dado que el Bopreal engrosa los pasivos remunerados de la entidad.

“La dominancia de la cuenta capital en este esquema implica que el soberano debe conseguir refinanciar sus pagos de deuda en el corto plazo. Tras el sector privado y las provincias, creemos que este año será el turno del Gobierno nacional. Dejado atrás el año electoral y anunciadas las modificaciones al régimen cambiario, 2026 debe ser también el inicio de la acumulación de reservas, lo que destaca aún más el rol de la cuenta capital. Eso permitirá la compresión adicional que llevará al EMBI+ Argentina (o riesgo país) a la ventana de colocación”, evaluaron los analistas de Portfolio Personal Inversiones.