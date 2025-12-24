El Gobierno enfrentará vencimientos de deuda por más de $70 billones en los primeros meses de 2026

Se conoció el calendario de licitaciones que tiene que enfrentar el ministro de Economía, Luis Caputo, el próximo año.

En medio de la definición sobre cómo se pagarán los vencimientos en dólares de enero de 2026, surgió un nuevo desafío que le depara el ministro de Economía, Luis Caputo: el cronograma de deuda pública en pesos. En los primeros dos meses del año que viene, el Gobierno enfrenta compromisos por más de $70 billones, mientras que las tenencias del Tesoro en moneda local están en un nivel bajo.

En las últimas horas, el equipo económico difundió el calendario completo con todas las licitaciones de deuda que tendrán lugar a lo largo de 2026. En enero, además del pago de los USD 4.200 millones, Caputo deberá hacer frente a dos licitaciones: el miércoles 14 y el miércoles 28, cuyos llamados se realizarán el lunes de esa semana. En febrero, figuran otras dos: el miércoles 11 y el miércoles 28; en marzo, el miércoles 11 y el viernes 27; en abril, el miércoles 15 y el martes 28; en mayo, el miércoles 13 y el miércoles 27; en junio, el miércoles 10 y el viernes 26.

“Entre enero y marzo tenés vencimientos con privados aproximadamente de $72 billones; después, abril y junio, cercanos a $20 billones cada uno, pero mayo es menor (unos $8 billones). Todo asumiendo que el BCRA no operó en el mercado secundario con los títulos canjeados en otras ocasiones”, destacó la economista de LCG, Florencia Iragui.

En la segunda etapa del año, aparecen otras 11 licitaciones más: dos en julio, el miércoles 15 y el miércoles 29; dos en agosto, el miércoles 12 y el viernes 27; en septiembre, el miércoles 9 y el lunes 28; en octubre, el miércoles 14 y el miércoles 28; en noviembre, el miércoles 11 y el jueves 26; y en diciembre, solo una, el viernes 11.

El nivel de depósitos en pesos del Tesoro en el Banco Central es muy bajo en comparación con los vencimientos.

Luego de la victoria en las elecciones de medio término, el equipo económico quiso poner fin al “apretón monetario”. En la primera licitación liberó casi $5 billones al mercado, lo que permitió que las tasas bajen en las semanas siguientes. Sin embargo, la estrategia no se pudo replicar en las otras licitaciones, dado el alto volumen de los vencimientos y el bajo nivel de depósitos del Tesoro en el Banco Central de la República Argentina (BCRA). “Los vencimientos son grandes, pero lo van a rollear, van a ofrecer de todo como en las últimas licitaciones y buscar estirar la duración”, comentó en off the record una fuente del mercado.

La cuestión está en sí el equipo económico con los roll-over que se verá forzado a hacer podrá hacer que las tasas se mantengan estables, ya que eso es lo que necesita para la reactivación de la actividad económica. Si bien en septiembre lograron escapar de la recesión técnica (dos trimestres consecutivos a la baja), en octubre el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) arrojó una variación intermensual negativa del 0,4% y los indicadores disponibles de noviembre no son optimistas.

Vencimientos en moneda extranjera

Más allá del exigente cronograma en pesos, todos los focos están puestos en el pago de deuda por USD 4.300 millones en los primeros días de enero, como también en la aprobación del Presupuesto 2026, ya que el proyecto que obtuvo media sanción en Diputados contiene el artículo 56. Esta normativa habilita la posibilidad de canjear deuda en condiciones diferentes a la Ley de Administración Financiera, conocida como la Ley Guzmán.

Tras la versión que circuló los últimos días sobre una supuesta colocación de un bono en Nueva York por parte de economistas y operadores de mercados cercanos al oficialismo, fue el propio Caputo quien tuvo que salir a aclarar cuáles son sus preferencias. “Vamos a tratar de que no haya emisión. El objetivo es ir eliminando la dependencia que el país tiene con Wall Street. ¿Lo vamos a poder lograr? Creemos que sí”, replicó Caputo en su cuenta de X ante la consulta de un seguidor. Minutos más tarde, el presidente Javier Milei reposteó la afirmación del ministro, en una señal de respaldo político a la estrategia oficial.

La respuesta del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre una eventual emisión en Wall Street en enero próximo.

Acto seguido, planteó -en respuesta a otra consulta- que “es muy difícil que un país pueda crecer sostenidamente en el tiempo sin un mercado de capitales interno más desarrollado. Este es un punto central de mediano y largo plazo. Y este gobierno, más allá de tener que lidiar con la coyuntura de corto plazo, está tratando de sentar las bases para que este período de crecimiento sea de largo plazo”.

Luego de la colocación del BONAR con vencimiento a fines de noviembre de 2029, con la que Caputo consiguió USD 910 millones a una tasa anual del 9,26%, el Tesoro realizó compras en la última semana y logró superar los USD 2.100 millones de depósitos en el BCRA. Además, se concretó la concesión de las hidroeléctricas Comahue, que implican el ingreso de USD 700 millones al Tesoro. Ante la consulta de Infobae a fuentes oficiales del Ministerio de Economía sobre cuándo se generaría, no existió una respuesta al cierre de esta nota.