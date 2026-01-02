Hay demoras y cancelaciones en decenas de vuelos en Aeroparque: los motivos

Las demoras desencadenaron largas filas y malestar entre los pasajeros, quienes exigieron información y soluciones en los mostradores de las aerolíneas

Más de 50 operaciones aéreas se vieron alteradas este viernes en el Aeroparque Jorge Newbery, afectando tanto despegues como aterrizajes y generando largas esperas entre los pasajeros. El motivo principal fue una serie de tormentas que azotaron distintos puntos del país, en particular un fuerte temporal de granizo y viento en Córdoba, que impactó de lleno en el funcionamiento de una de las rutas más transitadas desde la capital argentina. El fenómeno climático, además de provocar daños materiales leves en aeronaves y vehículos, obligó a la cancelación y reprogramación de decenas de vuelos.

Las demoras comenzaron temprano en la mañana, cuando muchas partidas mostraban retrasos de entre media hora y una hora promedio. En varios casos, los aviones no lograron regresar a tiempo desde sus ciudades de origen por las condiciones meteorológicas adversas, lo que generó un efecto dominó en la programación de vuelos subsiguientes. Luego se confirmó que aeronaves de distintas empresas habían sufrido daños por la caída de granizo en el aeropuerto de Córdoba y debieron permanecer en inspección técnica, quedando fuera de servicio al menos durante parte de la jornada.

Las consecuencias del temporal se sintieron también en el Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella de Córdoba, que debió suspender operaciones de manera temporal el jueves debido a la intensidad del fenómeno meteorológico. Según fuentes citadas por la Agencia Noticias Argentinas, la capital mediterránea registró ráfagas superiores a los 100 kilómetros por hora y la caída de granizo de gran tamaño, lo que generó daños en automóviles estacionados al aire libre y en aeronaves que se encontraban en pista o arribando en ese momento. Un avión de la compañía Latam sufrió la rotura de su parabrisas debido al impacto de las piedras de hielo, situación que complicó la normalización de los servicios aún en la mañana del viernes.

De acuerdo a voceros de Aerolíneas Argentinas consultados por Infobae, el cierre temporal del aeropuerto cordobés y las inclemencias del tiempo obligaron a la reprogramación de 30 vuelos de la compañía, con cambios de horario que oscilaron entre los 30 y los 60 minutos en la mayoría de los casos. Destacaron que, a pesar de las dificultades, se logró evitar la cancelación de servicios, aplicando demoras anticipadas para reorganizar la operación y minimizar el impacto sobre los pasajeros.

El temporal en Córdoba provocó daños en aeronaves y vehículos, generando cancelaciones y reprogramaciones de vuelos nacionales e internacionales Créditos: NA

No obstante, las dificultades no se limitaron a la aerolínea de bandera. La compañía Flybondi también se vio obligada a cancelar cuatro vuelos debido a que varias de sus aeronaves permanecían fuera de servicio por distintos motivos. La afectación de la flota generó reprogramaciones y reubicaciones de pasajeros, que debieron esperar nuevas asignaciones y, en algunos casos, abonar recargos para modificar sus itinerarios.

El malestar y la incertidumbre se hicieron sentir en los mostradores de las compañías aéreas, donde numerosos pasajeros buscaban información y alternativas para continuar sus viajes. En declaraciones recogidas por TN, una pasajera relató: “Cinco horas me retrasaron. Viajo a Puerto Madryn, llegué a las 12 de Chile. Me dieron un voucher para cenar, almorzar y merendar. Pero si no iba a preguntar, a quejarme, nadie te dice nada”. Otro viajero expresó su descontento: “Me dijeron que cinco aviones ayer en Córdoba se habían roto por la piedra. Pero si sabían eso lo tendrían que haber previsto”.

El efecto dominó de los retrasos en los despegues repercutió directamente en los arribos posteriores, dado que los vuelos que salieron con demora continuaron acumulando atrasos en sus llegadas y este fenómeno se extendió a lo largo de toda la programación del día. La situación generó que, por momentos, grandes grupos de pasajeros se agolparan en las áreas de embarque y atención al cliente en busca de respuestas sobre la reprogramación de sus servicios, tanto en vuelos nacionales como internacionales.

Fuentes aeroportuarias indicaron que la situación podría tender a normalizarse recién durante las últimas horas de la tarde, conforme las aeronaves afectadas concluyan sus inspecciones y regresen al servicio.

Entre los testimonios recabados por TN, una pasajera que debía viajar a Corrientes afirmó: “Tuve que reprogramar. Ya me reprogramaron unos minutos, me mandaron a una puerta, voy y después me mandaron a otra. Estoy descompuesta, no iba a viajar así, así que reprogramé y me salió tres veces más, tuve que pagar un recargo. Voy mañana a Corrientes. Estaba programado 11.45 de la mañana, después 14 y después 14.45. Flybondi, por favor, salvénme, quiero llegar a Corrientes”.