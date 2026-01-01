¿Repunta el consumo? Qué esperan los supermercados para los primeros meses del año

Más de la mitad de las empresas consultadas prevé aumentos en los precios promedio de venta para el próximo trimestre (Bloomberg)

Las expectativas del sector supermercadista muestran una mejora en la percepción sobre el desempeño comercial para el trimestre diciembre de 2025-febrero de 2026, de acuerdo con la última Encuesta de Tendencia de Negocios a Supermercados y Autoservicios Mayoristas elaborada por el Indec. Si bien la evaluación sobre la situación actual sigue siendo mayormente neutral o negativa, los datos vinculados al futuro inmediato concentran señales mayormente positivas.

Según el informe oficial, el 35% de las empresas consultadas prevé que la situación comercial “mejorará” durante los próximos dos meses, mientras que el 57,5% considera que “permanecerá igual” y solo el 7,5% anticipa que “empeorará”. El balance de expectativas —que surge de restar el porcentaje de respuestas negativas al de positivas— se ubicó en 27,5 puntos, un resultado que contrasta con la evaluación del presente y pone el foco en una expectativa de estabilización con sesgo favorable.

Otro de los puntos centrales del relevamiento es la evolución esperada del volumen de pedidos realizados a proveedores. Ante la pregunta “¿Qué cambios espera durante los próximos tres meses respecto al volumen de pedidos realizados a sus proveedores?”, el 58,8% de las empresas respondió que “no variará”, el 17,5% que “aumentará” y el 23,8% que “disminuirá”.

En este caso, el balance fue negativo, con -6,3 puntos, lo que indica que las respuestas que anticipan una caída superan a las que prevén un aumento. No obstante, la opción mayoritaria vuelve a ser la estabilidad, lo que refuerza la idea de un escenario sin sobresaltos en el corto plazo.

Desde el Indec señalaron que este indicador resulta clave para anticipar el ritmo de abastecimiento y la dinámica de la cadena comercial en los meses siguientes. La predominancia de respuestas que no esperan cambios sugiere una planificación conservadora, alineada con un contexto de demanda aún contenida.

Se esperan despidos

Las expectativas vinculadas al empleo muestran un panorama similar. Según el relevamiento, el 73,8% de las empresas no espera cambios en el número de personas empleadas durante el trimestre diciembre-febrero. En tanto, el 6,3% anticipa que el empleo “aumentará” y el 20% considera que “disminuirá”.

El balance de este indicador fue de -13,8 puntos, reflejando que las expectativas de reducción superan a las de aumento, aunque con una clara mayoría que prevé estabilidad. El Indec incluyó este resultado dentro del bloque de expectativas futuras y aclaró que se trata de percepciones empresariales, no de decisiones ya tomadas.

Este resultado se refleja también en el Indicador de Confianza Empresarial (ICE) de supermercados y autoservicios mayoristas, que combina la evaluación actual de la situación comercial, las expectativas futuras y el nivel de stocks. En diciembre de 2025, el ICE se ubicó en 3,3%, un valor positivo que se explica principalmente por el componente de expectativas y no por la percepción del presente.

El informe aclara que el balance se calcula como el porcentaje de respuestas positivas menos el porcentaje de respuestas negativas, mientras que las respuestas intermedias no se computan. Bajo esta metodología, el balance de expectativas se mantiene en terreno positivo, aun cuando la mayoría de las firmas no espera cambios significativos respecto de la situación actual.

Precios: la mayoría espera aumentos

En relación con los precios promedio de venta, más de la mitad de las empresas anticipa incrementos para los próximos meses. Frente a la pregunta “¿Qué cambios espera durante los próximos tres meses respecto a los precios promedio de venta?”, el 51,3% respondió que “aumentarán”, el 46,3% que “no variarán” y apenas el 2,5% que “disminuirán”.

A diferencia de otros indicadores, el informe aclara que esta pregunta no forma parte del cálculo del Indicador de Confianza Empresarial y que no se presenta un balance, ya que el sentido positivo o negativo de la variación de precios depende del contexto económico. Aun así, el dato aporta información relevante sobre las expectativas del sector en materia de precios al consumidor.

El contraste con la situación actual

Si bien el eje del informe está puesto en las expectativas, el relevamiento también muestra que la situación actual continúa siendo evaluada mayormente como desfavorable. En noviembre de 2025, el 61,3% de las empresas consideró que su situación comercial era “normal”, el 30% la calificó como “mala” y solo el 8,8% como “buena”. El balance de esta evaluación fue de -21,3 puntos.

Este contraste entre presente y futuro explica por qué el componente de expectativas tiene un peso central en la lectura del informe. Mientras que la foto actual no muestra una recuperación generalizada, las respuestas sobre el trimestre siguiente reflejan una percepción distinta, con mayor proporción de empresas que anticipan mejoras o estabilidad.