Economía

Fin de año de boom turístico en la Costa: la ocupación se acerca al 90 por ciento

Los principales destinos de playa bonaerenses registraron una gran afluencia de turistas durante los últimos días. La temporada podría superar las expectativas previas

Mar del Plata, Pinamar, Cariló,
Mar del Plata, Pinamar, Cariló, Villa Gesell y Mar de las Pampas se posicionan entre los lugares más elegidos

Con las Fiestas como impulso, la Costa Atlántica muestra un importante repunte en la ocupación turística hacia el cierre del año. Los principales destinos de la región registran elevados niveles de reservas y un fuerte movimiento de visitantes, en particular durante los fines de semana. Así, las playas bonaerenses comienzan a mostrar señales de recuperación tras dos temporadas débiles.

Mar del Plata, Pinamar, Cariló, Villa Gesell y Mar de las Pampas se posicionan entre los lugares más elegidos, con porcentajes de ocupación que superan ampliamente el promedio nacional.

Según datos del Observatorio Argentino de Turismo de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), la última semana del año avanza con ocupación creciente:

  • Mar del Plata ya supera el 75% de reservas
  • Pinamar y Cariló por encima del 80%
  • Villa Gesell aparece en las plataformas de búsqueda como el segundo destino más solicitado de la Provincia de Buenos Aires, luego de Mar del Plata
  • Mar de las Pampas ya supera el 90% de ocupación

Como termómetro, el movimiento turístico se hace más evidente durante los fines de semana, con comercios y playas llenas, y posteriormente empieza a mermar.

El movimiento turístico se hace
El movimiento turístico se hace más evidente durante los fines de semana- Manuela Luján

Aldo Elías, vicepresidente de la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT), contó: “Para fin de año notamos un crecimiento fuerte en los destinos de la Costa Atlántica, con una ocupación que se acerca al 90% en promedio”. Según sus estimaciones, resalta Mar de las Pampas con 93% de reservas, seguido por Cariló y Pinamar en torno al 80%.

Respecto de enero, están mejorando los niveles de ocupación pero más lentamente. “Creemos que vamos a tener sorpresas en relación a las proyecciones previas“, dijo Elías.

En perspectiva con el resto del país, los destinos del norte presentan una ocupación del 50%, mientras que se destacan por buen desempeño, y con niveles similares a la Costa, Iguazú y Santa Cruz. Mendoza registra entre un 60% y 65%.

Laura Teruel, presidenta de la CAT, remarcó también que observan mucho movimiento en varios destinos a lo largo del país. Esto se da luego de un 2025 complejo para el sector por el abaratamiento de los destinos del exterior, algo que, en parte, se fue revirtiendo.

Las playas del centro de
Las playas del centro de Mar del Plata durante el último fin de semana

Andrés Deyá, presidente de Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt), comentó: “Estamos cerrando el año con una semana de mucha ocupación en diferentes destinos. Esperamos una temporada de verano muy positiva, no solo en los destinos tradicionales sino también en los emergentes”.

Juan Ibarguren, intendente de Pinamar, expresó: “Notamos un notable aumento en reservas para enero de 2026, lo cual nos llena de expectativas para esta temporada de verano. Ya en estos últimos días de diciembre se nota mayor movimiento en nuestra ciudad de visitantes que están llegando para pasar año nuevo”.

“Este último fin de semana todas nuestras localidades lograron altos porcentajes de ocupación hotelera como es el caso de Cariló que logró el 88%, y Ostende el 70%. Estos datos nos indican que será un mes de enero muy positivo”, añadió.

Tendencias y precios

Por otro lado, en lo que refiere a tendencias, “de cara al verano 2026, estamos observando un crecimiento sostenido del interés por escapadas cortas y viajes de fin de semana. Frente a un contexto de mayor cautela en el gasto, los hogares priorizan experiencias más frecuentes pero de menor duración, lo que favorece destinos cercanos y propuestas flexibles”, señaló Damián Di Pace, director de la consultora Focus Market.

“Esta tendencia consolida a las escapadas de fin de semana como una de las principales dinámicas del turismo interno para la próxima temporada”, agregó.

También cabe mencionar que “la depreciación del peso argentino frente al dólar, junto con la apreciación de monedas clave para el turismo regional, encareció los viajes al exterior en la segunda mitad del año y redujo la competitividad de esos destinos para el público argentino”. Por este motivo, según Focus Market, vacacionar en Argentina sigue siendo más accesible.

Di Pace: "La depreciación del
Di Pace: "La depreciación del peso argentino frente al dólar, junto con la apreciación de monedas clave para el turismo regional, encareció los viajes al exterior en la segunda mitad del año" (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe analizó los costos de vacacionar en Mar del Plata para un grupo compuesto por dos adultos y dos menores, durante un periodo de 15 días, contemplando vuelo y hotelería (3 estrellas) con desayuno incluido. El presupuesto necesario asciende a $5.121.156, lo que representa una suba del 4% con respecto a 2024.

En tanto, un relevamiento del Instituto de Economía (Ineco) de la UADE precisó que una familia tipo que planifique viajar durante la segunda quincena de enero deberá prever un presupuesto promedio de $3.880.488 para destinos locales

Cariló se posiciona como el destino local con mayor costo: el presupuesto estimado asciende a $10.665.172. Otros destinos con presupuestos elevados son Pinamar ($8.026.847) y Bariloche ($5.541.566). Por su parte, alternativas como Mar de las Pampas, Puerto Iguazú o Puerto Madryn presentan valores entre $4.240.000 y $4.850.000.

Temas Relacionados

turismocosta atlánticapinamarúltimas noticiasmar del plata

Compras en el exterior: cuáles

Una calificadora de riesgo confirmó

Caputo entregó bonos al BCRA

El desempleo en Brasil cayó

Mercados: con leve baja, la
El crudo relato de una

Marta Fort deslumbró con un

Rick Rubin vaticina que con

