Economía

El dólar cortó una racha de siete ruedas sin cambios y cerró el año a $1.480

La divisa mayorista cedió a $1.455 y quedó a 71,09 pesos o 4,9% del techo de la banda cambiaria, que a partir de enero se indexará por inflación

Guardar
El tipo de cambio oficial
El tipo de cambio oficial subió solo 0,2% a lo largo de diciembre.

Concluyó un mes de diciembre que se caracterizó por una notable estabilidad de las cotizaciones en el mercado formal, donde en las últimas ruedas estuvo presente el Tesoro con ventas de contado que se complementaron con la oferta privada para atenuar cualquier atisbo de volatilidad.

El objetivo oficial de contener a la divisa dentro del régimen de bandas cambiarias quedó cumplido, más allá de que el Gobierno decidió recalibrarlas a partir de 2026 en base al último dato disponible del IPC del INDEC (2,47% en noviembre de 2025).

Es decir que al término de enero el techo de las bandas alcanzará los $1.564,24. Las expectativas de devaluación de los agentes financieros quedaron despejadas en lo inmediato, dado que los contratos de dólar futuro para esa fecha finalizaron a 1.505,50 pesos.

El tipo de cambio oficial descontó dos pesos o 0,1% en el día, a $1.455 para la venta. Así, el dólar mayorista redondeó en diciembre una leve suba de 3,50 pesos o 0,2 por ciento. A lo largo de 2025 avanzó 423 pesos o 41 por ciento.

El régimen de bandas establecido por el Banco Central para 2025 -con un aumento del 1% mensual vigente desde el 14 abril- fijó para la última rueda operativa del año una techo de libre flotación en los $1.526,09, lo que implica que el dólar mayorista quedó a 71,09 pesos o 4,9% de ese límite. A partir del viernes 2 de enero, las bandas se ampliarán en base a la inflación.

El dólar al público ganó cinco pesos o 0,3%, a $1.480 para la venta en el Banco Nación. De este modo interrumpió una serie de siete sesiones consecutivas en las cuales se mantuvo a $1.475 para la venta. En el año, creció 39,6% o 419,72 pesos. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.479,28 para la venta y $1.428,55 para la compra.

El dólar blue quedó ofrecido a $1.530 para la venta, para completar a lo largo de diciembre un incremento de 95 pesos o 6,6 por ciento. El dólar informal quedó como el más caro entre todas las franjas del mercado, por encima del bursátil “contado con liquidación”, a 1.527 de pesos.

Las escasas reservas del Banco Central de cara a un próximo pago de deuda por más de USD 4.200 millones el 9 d enero, mantiene la atención de los operadores para los primeros días del 2026.

“Las miradas se dirigen por estos días por conocer de qué manera se optará por complementar los fondos necesarios para afrontar el pago de deuda del 9 de enero, y los próximos pasos en la estrategia financiera que podrían incluir nuevas emisiones aprovechando la última reducción del riesgo país”, dijo el economista Gustavo Ber, titular del Estudio Ber.

Las reservas internacionales del BCRA sumaban USD 41.165 millones, según datos de la entidad monetaria, mientras que “analistas estiman que las reservas netas se encuentran en rojo por unos 2.300 millones de dólares”, reportó Reuters.

“La oferta monetaria acompañará la recuperación de la demanda de dinero, priorizando su abastecimiento a través de la acumulación de reservas internacionales”, comunicó el BCRA en su presentación de objetivos y planes para 2026.

“Se destaca el programa de acumulación de reservas del Banco Central a partir de 2026, que aspira a captar divisas considerando el incremento de la demanda de dinero ante una eventual reactivación de la economía real”, describieron los expertos de Rava Bursátil.

Por su parte, las colocaciones a plazo fijo en pesos promediaron en 2026 un rendimiento del 30% anual, frente a una inflación que se mantuvo es similares valores, la tasa de inflación más baja en ocho años.

Temas Relacionados

dólar hoyreservas BCRAbandas cambiariasúltimas noticias

Últimas Noticias

Desde que asumió Milei, más de 60 mil personas dejaron de trabajar para el Estado

La mayor parte de los despidos se concentraron en la administración centralizada, pero también se registraron bajas en las empresas públicas y, en menor medida, en el personal militar y de seguridad

Desde que asumió Milei, más

El directorio de la nueva Vicentin visitó las plantas productivas de la agroexportadora

La conducción encabezada por Mariano Grassi recorrió instalaciones en Ricardone, San Lorenzo y Renopack, donde mantuvo reuniones con el personal para presentar ejes del plan de gestión y agradecer el esfuerzo colectivo

El directorio de la nueva

Saltan las tasas de interés de corto plazo en la última rueda antes del cambio en las bandas de flotación

La demanda de liquidez y las restricciones monetarias provocan fuertes subas en los costos de financiamiento en el cierre del año, mientras entidades buscan alternativas ante el agotamiento de las fuentes tradicionales

Saltan las tasas de interés

Compras en el exterior: cuáles son los cambios que dispuso ARCA para facilitar las importaciones hechas por particulares

El organismo introdujo simplificaciones en la operatoria para ingresar mercadería del exterior, que serán relevantes en las fronteras

Compras en el exterior: cuáles

Una calificadora de riesgo confirmó la nota “AAA” del Banco Nación

El informe otorgó la máxima valoración a la entidad y subrayó cifras positivas en gestión, liquidez y créditos

Una calificadora de riesgo confirmó
DEPORTES
Independiente renovó el contrato de

Independiente renovó el contrato de Tomás Parmo, una de sus máximas promesas: la impactante cláusula y el mensaje del DT

“¡Qué maniobra!”: Scaloni ganó una carrera de karting y sorprendió con un sobrepaso

Una estrella de la NBA pausó su carrera, se dedicó a la pesca deportiva y ahora planea volver: “Necesito tomar la mejor decisión”

La soberbia actuación con la que Faustino Oro cerró su participación en el Mundial de Ajedrez Blitz en Qatar

Impacto en River Plate: una de las promesas de Inferiores no firmó su primer contrato y se iría a Europa

TELESHOW
El Flaco Pailos, un clásico

El Flaco Pailos, un clásico del humor de Carlos Paz: “En tiempo de crisis, la gente necesita reírse”

Diego Peretti y su novia disfrutaron de un mediodía soñado en José Ignacio: las fotos exclusivas

Cande Tinelli dejó atrás su estilo clásico y apostó por un nuevo look para el verano: “Ser de luz”

Marta Fort deslumbró con un outfit con transparencias que acaparó toda la atención en Punta del Este

El sentido homenaje de las hijas de Jorge Lanata a su padre a un año de su muerte

INFOBAE AMÉRICA

Guacamayos y loros, ¿protagonistas inesperados

Guacamayos y loros, ¿protagonistas inesperados en la historia sagrada del mayor complejo prehispánico del suroeste de Estados Unidos?

La Bienal de San Pablo celebra el arte y “la obstinada belleza del mundo”

Bolsonaro será sometido a una tercera intervención para controlar un hipo persistente

El Gobierno de Siria arrestó a 21 personas vinculadas al antiguo régimen de Bashar al-Assad en su costa mediterránea

Ucrania acusó a Rusia de atacar buques civiles en un puerto clave del mar Negro