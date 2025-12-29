Inocencia fiscal: a qué monotributistas les conviene adherirse al Régimen simplificado de Ganancias y quedar “blindados”

El Gobierno promueve a que desde este lunes se depositen los dólares del colchón en el Banco Nación Argentina (BNA), pero todavía faltan reglamentaciones.

Luego de la aprobación de la Ley de Inocencia Fiscal, el Gobierno impulsa que los contribuyentes se adhieran al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG) y habilitó la posibilidad de que, desde este lunes, depositen los dólares que tenían en el colchón en el Banco Nación Argentina (BNA). No obstante, los contadores insisten en que no todos deberían dar ese paso, ya que algunos terminarían pagando más impuestos.

En medio de la disputa con los bancos privados, el ministro de Economía, Luis Caputo, aceleró los trámites para que el BNA reciba dólares que no estaban declarados, sin requerir documentación. Mientras tanto, según pudo saber Infobae, el Banco Central (BCRA) y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) trabajan en las reglamentaciones pendientes.

En ese contexto, el propio presidente Javier Milei impulsó la adhesión al RSG, que, según el ex titular de ARCA, Juan Pazo, ya sumó 20.000 inscriptos. Sin embargo, los contadores subrayan que conviene analizar caso por caso antes de optar por el nuevo régimen, mientras se espera la reglamentación.

El caso de los monotributistas

“Nunca le recomendaría a un monotributista que se vaya del Régimen de Pequeños Contribuyentes, que es muy cómodo, con pocos impuestos, con una obra social incluida, con un aporte jubilatorio muy moderado, y se pase a un régimen inscripto del Impuesto al Valor Agregado (IVA)”, afirmó la contadora Elisabet Piacentini para quien no conviene realizar el cambio a pesar del “blindaje” otorgado para sacar dólares del colchón.

Los contadores destacan que algunos monotributistas podrían pagar más impuestos en caso de pasarse a Ganancias Simplificado.

Sin embargo, aclaró que si el monotributista tuvo un incremento patrimonial desmesurado respecto de su facturación, convendría analizar otras estrategias, como combinar el monotributo con una sociedad anónima simplificada, incluso unipersonal. “No pasaría a un monotributista directamente a responsable inscripto para usar la declaración jurada de Ganancias Simplificado”, reiteró.

No adherir al RSG no impide que el contribuyente —en este caso, monotributista— saque los dólares del colchón. “Quizás no declaró ahorros que tenía porque quedo debajo del Mínimo No Imponible (MNI) y no tenía que presentar declaración jurada de Bienes Personales. También puede haber tenido préstamos o algún otro ingreso que le permitió ahorrar esos dólares”, explicó.

El poder de fiscalización de ARCA se encuentra reducido desde mitad de año. Las escribanías, concesionarias, tarjetas de crédito, fondos comunes de inversión y todos los porfolios dentro del país ya no brindan información. “Se limitaron las posibilidades de que ARCA fiscalice por alguna compra de una propiedad; si no tiene pruebas irrefutables, se entiende que no iniciaría fiscalizaciones. Más ahora que la Ley establece que el contribuyente se presume inocente y que hay que tener pruebas muy fundadas para iniciar un requerimiento”, sostuvo.

Por su parte, el contador Marcos Felice tiene una postura distinta: solo recomienda la adhesión al RSG en caso de que el contribuyente quiera usar dólares comprados en el mercado paralelo para moverlos legalmente. “Si no tiene nada para blanquear, no lo recomendaría. Hoy la diferencia entre lo que paga siendo monotributista o autónomo es abismal”, sostuvo. Y puso un ejemplo numérico: un monotributista categoría K que presta servicios paga $12 millones al año de componente impositivo; en Ganancias, suponiendo que no tiene gastos para deducir y solo se computan las deducciones personales, pagaría $20 millones con las escalas actuales.

Cabe destacar que en enero, por lo que se fijó en la Ley 27.743, se va a llevar a cabo un ajuste por el acumulado de los últimos seis meses de inflación en el Régimen Pequeños Contribuyentes (tanto escalas de facturación e impuesto), como también en el impuesto a las Ganancias.

De julio a noviembre, según el Indec, la inflación acumula 11,17%. En caso de confirmarse que en diciembre la inflación fue del 2,5%, implicaría una suma total del 13,95%. En el caso del impuesto a las Ganancias, con el último ajuste, desde julio los asalariados solteros pagan el impuesto a partir de un sueldo bruto de $2.624.280 ($2.186.900 de bolsillo). Y los casados con dos hijos a partir de un sueldo bruto de $3.453.000 ($2.877.500 en la mano). En caso de que se actualicen por el porcentaje proyectado, pasarían a $2.990.367,06 y $3.934.693,5, respectivamente.

Lo mismo en el caso del monotributo. En la categoría A, la más baja, el monto de facturación pasaría de $8.992.597,87 a $ 10.247.058,4 y el impuesto integrado, tanto por Locación y prestación de servicios como de venta de cosas muebles, de $4.182,60 a $ 4.766,07 pesos.

Mientras que en la categoría K, la más alta, el límite pasaría de $ 94.805.682,90 a $108.031.076 y el impuesto por Locación y prestación de servicios de $1.024.737,89 a $1.167.688,83 y por venta de cosas muebles de $341.579,30 a 389.229,61 pesos.

¿Blindaje de Ganancias Simplificado?

“Aún no está reglamentado. Pareciera que en el RSG no tenés que exteriorizar consumos ni bienes y tiene una suerte de bloqueo, porque si presentaste la última declaración jurada bien, se reduce la prescripción y no pueden revisar períodos anteriores”, explicó Mariano Ghirardotti, socio de Ghirardotti & Ghirardotti.

Según fuentes oficiales del Gobierno, desde la mañana de este lunes los equipos técnicos del BCRA y ARCA trabajan de manera conjunta en la reglamentación, aunque la directriz la lleva la entidad que conduce Santiago Bausili. “Lo de sacar los dólares del colchón lo presentan como si fuera para todos, pero no está claro. Puertas adentro de ARCA todavía no lo tienen definido y esperan la reglamentación. Es probable que solo sea para quienes adhieran al RSG y que exista algún tipo de bloqueo”, indicó una fuente reservada.