Bancos contra Caputo por los dólares del colchón: “Cumplimos normas, no tweets”

En respuesta a usuarios de la red social X que le comentaron que se seguía exigiendo documentación, Caputo les sugirió que vayan al Banco Nación Argentina (BNA).

La relación del ministro de Economía, Luis Caputo, y los bancos es de tensión constante. Y cuando parecía que mejoraba con la flexibilización -parcial- de los encajes, volvió a tensionarse luego de que el viernes el Senado convirtió en ley el proyecto de Inocencia Fiscal que el Gobierno empujaba desde mayo.

Hasta el tratamiento del proyecto, el Ejecutivo había dado todos los pasos que podía: la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) había eliminado y elevado los montos de los regímenes de información y la Unidad de Información Financiera (UIF) los umbrales para la prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo.

Solo quedaba por aprobarse el proyecto de Inocencia Fiscal, con el que se pretende dar a los contribuyentes que saquen los dólares del colchón de que no serían perseguidos por otra gestión. Según el oficialismo, eso sucedió el viernes a la noche, con el voto del senado y la sanción de la ley.

Pero luego Caputo reavivó el tironeo con los bancos. “Si en sus bancos les piden cosas de más (léase, romper las p…), no pierdan su tiempo. Pueden ir al Banco Nación, donde su presidente dará la instrucción de cumplir estrictamente con la ley; esto es, que la persona solo tenga que mostrar que se ha adherido al régimen de Ganancias simplificado. Depositan sus dólares en el banco y pueden disponer de los mismos inmediatamente, para realizar el consumo que quieran o para ahorrar ganando un interés, como en cualquier lugar del mundo”, posteó Caputo en la red social X.

Esto recibió una rápida respuesta por parte de la entidad que conduce Darío Wasserman. “De acuerdo a la Ley de Inocencia Fiscal, recientemente aprobada, el Banco Nación, a través de sus más de 700 sucursales y canales digitales, está preparando para satisfacer la demanda de sus clientes y de toda aquella persona interesada a la hora de consultar o solicitar nuestro servicio para disponer de sus ahorros”, publicaron.

El trasfondo es una vieja pelea entre Caputo y los bancos privados, que crearon una “declaración jurada voluntaria” que deben firmar sus clientes para hacer transacciones. De eso fue alertado el ministro por parte de los contadores.

Tras la declaración de Caputo en contra de los bancos privados, primó el silencio y versiones cruzadas. “Los bancos cumplen normas, no tweets”, comentó una importante fuente de un banco privado a Infobae respecto a que todavía no se modificaron las leyes, normativa, comunicaciones del BCRA y la UIF al respecto. Y que si las cambian, se cumplirán las nuevas. “Los bancos no ‘rompen las p...’, cumplen normativas de sus reguladores del Estado. Tan simple como eso”, agregaron.

Se trata de una iniciativa clave para el Gobierno. Cuando se presentó en mayo pasado, Caputo la definió como la condición para que la economía “continúe creciendo al ritmo del 6%”. Luego vino el apretón monetario en la previa electoral que llevó -en gran parte- a que en octubre la actividad se contrajera un 0,3 por ciento.

Más allá e incluso antes de los recaudos normativos, también debe haber interés de los contribuyentes de “sacar los dólares del colchón”. La semana pasada, el Indec dio a conocer que al tercer trimestre los dólares fuera del sistema sumaban USD 253.919 millones, lo que implicó un aumento de USD 4.175 millones respecto a los tres meses previos.

Ahora cabe esperar la promulgación y reglamentación de la ley, que debe también subsanar el aumento de más del 100.000% de las multas automáticas, como prometió Caputo. Ante la consulta de Infobae, fuentes oficiales del Ministerio de Economía aseguraron no tener un estimativo de cuándo se publicará en el Boletín Oficial.

Como alertó este medio, el proyecto contemplaba un importante aumento de las multas que se aplican a los contribuyentes por la falta o atraso en la presentación de las declaraciones juradas ante el fisco nacional. En el caso de personas humanas, pasaban de $200 a $220.000, y en el de sociedades, de $400 a $440.0000. Fue un punto que el peronismo, durante el tratamiento en la Cámara de Diputados, había planteado regular por tipo de contribuyente, pero no fue oído por el oficialismo.

Todavía no hay fecha para la reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal.

Frente a la ola de reclamos de los contadores, Caputo se vio obligado a dar una solución a medias. “Hablé con el equipo de ARCA y van a trabajar en la reglamentación de una solución que irá en el siguiente sentido: en cuanto ocurra el vencimiento del plazo para presentar la declaración jurada, en vez de intimar y aplicar la multa directamente, ARCA va a enviar un recordatorio por 10/15 días hábiles. Una vez transcurrido ese plazo, recién ahí se va a intimar y aplicar la multa”, afirmó en X.

Miedo a la marcha atrás

Si bien los contadores celebran ser escuchados por el ministro, algunos temen que, en el futuro, ante un eventual cambio de Gobierno, se dé marcha atrás con el recordatorio en el que trabaja Caputo con ARCA para sumar a la reglamentación del proyecto de Inocencia Fiscal.

“ARCA tiene facultades, a través de una instrucción general, define los lineamientos que deben seguir quienes aplican las multas (...). Con los lineamientos nuevos pueden establecer parámetros para sanciones más bajas, de acuerdo al tipo de contribuyente, considerar nuevos plazos”, comentó el CEO de SDC Asesores Tributarios, Sebastián Domínguez.

“Lo que habría que hacer es modificar la legislación y no que quede sujeto a una instrucción general, que hoy puede dictarla en un sentido ARCA porque tiene esta postura el Gobierno, y, en un futuro mandato, tener uno distinto”, agregó.