Inocencia Fiscal: Caputo aceleró para que desde este lunes el Banco Nación pueda recibir “dólares del colchón”

Los privados esperan la promulgación y reglamentación de la ley para comenzar a recibir divisas sin solicitar la declaración jurada sobre el origen de los ingresos. Mientras tanto, desde BNA adelantaron que, a partir de las 8 de la mañana de hoy, quienes quieran depositar sus ahorros podrán hacerlo

Desde este lunes, el Banco Nación Argentina (BNA) recibe los dólares sin declarar.

Tras la aprobación del proyecto de Inocencia Fiscal, el ministro de Economía, Luis Caputo, apuró los trámites para que, desde este lunes, los contribuyentes puedan sacar los dólares del colchón, al menos en un banco público, en medio de la guerra con los privados por la documentación que solicitan de origen de los fondos.

“A partir de mañana, te esperamos en todas nuestras sucursales para atender y recibir tus ahorros con la seguridad y respaldo del Banco Nación Argentina (BNA), en el marco de la nueva ley de Inocencia Fiscal”, escribieron en la entidad en la red social X.

Según pudo saber Infobae, desde el banco que conduce Darío Wasserman, el domingo enviaron la circular a todas las sucursales del país, muchas de las cuales comienzan su jornada a las 8 de la mañana. Aunque aún falta la promulgación de la Ley de Inocencia Fiscal, que se aprobó el viernes en el Senado, y se esperaba que su reglamentación se publique este lunes en el Boletín Oficial. Finalmente, no sucedió.

La semana pasada, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer que, para el tercer trimestre de 2025, había USD 253.919 millones fuera del sistema, lo que implicó un aumento de USD 4.175 millones respecto a los tres meses previos. Aunque podrían ser más, dado que la fecha de corte es antes de la elección legislativa de octubre, donde se produjo la cobertura extrema que alcanzó el 40% del M2.

El domingo se enviaron las circulares por la medida de Inocencia Fiscal a todas las sucursales del Banco Nación Argentina (BNA).

El ministro necesita más que nunca que los argentinos saquen los dólares del colchón. Cuando presentó el proyecto, en mayo pasado, aseguró que era la condición necesaria para que la economía continúe creciendo al ritmo del 6%. Luego se produjo el “apretón monetario” previo a las elecciones, con la suba de las tasas de interés, que llevó a que la actividad cayera un 0,3% en octubre.

Ahora, tras la victoria en las urnas, el equipo económico tiene el desafío de que la actividad repunte y, para ello, apuntan a los dólares que están fuera del sistema. Aunque tuvieron la prueba de los depósitos de las Cuentas Especiales de Regularización de Activos (CERAs), que no fueron invertidos en gran magnitud, según reconocen altas fuentes en off the record.

Guerra con bancos privados

Mientras tanto, Caputo está en guerra con los bancos privados. “Si en sus bancos les piden cosas de más (léase, romper las p…), no pierdan su tiempo. Pueden ir al Banco Nación, donde su presidente dará la instrucción de cumplir estrictamente con la ley; esto es, que la persona solo tenga que mostrar que se ha adherido al régimen de Ganancias simplificado. Depositan sus dólares en el banco y pueden disponer de los mismos inmediatamente, para realizar el consumo que quieran o para ahorrar ganando un interés, como en cualquier lugar del mundo”, posteó Caputo en la red social X.

Se trata de una vieja pelea entre Caputo y las entidades privadas, quienes crearon una declaración jurada voluntaria que solicitan a sus clientes a la hora de hacer transacciones. De la cual fue alertado el ministro por parte de los contadores.

Silencio y versiones cruzadas

Tras la declaración por parte del ministro en contra de los bancos privados, primó el silencio y versiones cruzadas. “Los bancos cumplen normas, no tweets”, comentó una importante fuente de una de las entidades a Infobae respecto a que todavía no se modificaron las leyes, normativa, comunicaciones del BCRA y la UIF al respecto, y que, si las cambian, se cumplirán las nuevas. “Los bancos no ‘rompen las p...’, cumplen normativas de sus reguladores del Estado. Tan simple como eso”, agregaron.

Ante la consulta de Infobae, la Asociación de Bancos de Argentina (ABA) no hizo ningún comentario al respecto. El que sí lo hizo fue el presidente de la Asociación de Bancos Argentinos (Abeda), Javier Bolzico, quien afirmó que la Ley es una herramienta que promueve la formalización del ahorro a través del sistema bancario. “Es positivo para la intermediación financiera y el crecimiento del crédito. Toda medida que favorezca la formalización del ahorro argentino es bienvenida”, comentó.

Aunque quienes conocen el trasfondo señalan que será clave la posición que expresen la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Banco Central de la República Argentina (BCRA) en los próximos días. También debe esperarse la publicación de la Resolución General por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), sobre la que aún no hay fecha definida. Sobre la que el ministro Caputo hizo promesas: tiene que subsanar -aunque de forma parcial- la actualización de más del 100.000% de las multas automáticas.

