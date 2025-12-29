Economía

El equipo económico negocia con el gobierno de Tucumán la refinanciación de una deuda con el Banco Nación

El lunes 22 de diciembre hubo una reunión en el Ministerio de Economía donde se habló de la posibilidad con enviados del gobernador Jaldo

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo

En los últimos días, existieron negociaciones entre el ministerio de Economía y el gobierno de Tucumán orientadas a la posibilidad de que la provincia refinancie la deuda que tiene con el Banco Nación Argentina (BNA). Aún cuando en paralelo diferentes provincias están tomando deuda en el mercado internacional y el ministro Luis Caputo pide en forma pública que la Argentina reduzca “la dependencia de Wall Street”.

Según pudo saber Infobae, en base en el Registro Único de Audiencias, el lunes 22 de diciembre existió una reunión en el Palacio de Hacienda entre funcionarios de esa cartera y del ministerio del Interior, quienes recibieron al equipo económico del gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo. La descripción del encuentro se rotuló como: “se conversó para autorizar endeudamiento”.

“Lo que se habló en la reunión fue el ofrecimiento para refinanciar la deuda que tiene la provincia con el Banco Nación por $57.000.000 en un plazo de 3 años. Está deuda se tomó en el gobierno pasado de Juan Manzur”, le dijo Jaldo a Infobae.

Desde la provincia aseguraron que Tucumán no está analizando emitir deuda de ninguna tipo.

De la reunión Economía participó el ministro de Hacienda y Finanzas de Tucumán, Daniel Víctor Abad; la subsecretaria de Coordinación Fiscal de la Nación, Valeria Sánchez; el secretario de Provincias y Municipio del Ministerio del Interior, Javier Ricardo Milano Rodríguez; la directora de Análisis de Deuda Provincial y Finanzas Municipales, María Cecilia Iselli; la directora Nacional de Asuntos Provinciales, Claudia Graciela Álvarez; además del asesor jurídico de Economía, Mariano Andrés Padula, y María Elsa Macario, de la Subsecretaría de Relaciones con Provincias del Ministerio del Interior.

El ministro de Economía, Luis Caputo, se quejó de que las provincias cuando ven una ventana salen a colocar deuda en Wall Street

Al mismo tiempo de esa reunión, el ministro de Interior, Diego Santilli, y la senadora Patricia Bullrich contaban los votos de los senadores para ver si le podían garantizar una victoria a la Casa Rosada con la aprobación de las leyes de Presupuesto 2026 y de Inocencia Fiscal. Y los votos de los legisladores tucumanos no fueron ajenos a esa situación.

De los 46 votos que logró juntar el oficialismo para la aprobación del presupuesto 2026 en el Senado, dos correspondieron a la provincia de Tucumán: Beatriz Luisa Ávila, por La Libertad Avanza (LLA), y Sandra Mendoza, de Convicción Federal, que responde a Jaldo. El ex gobernador Juan Manzur, de Unión por la Patria (UxP), votó en contra. Voceros del Ministerio de Economía y de la provincia de Tucumán no quisieron hacer comentarios al cierre de esta nota.

¿Cortar dependencia?

Como había adelantado Infobae, en el equipo económico no ven con agrado que las provincias salgan a tomar deuda. "¿Dónde se vio en el mundo que las provincias salgan a tomar deuda? No son generadoras de dólares y, en la mayoría de los casos, después terminan reestructurándola“, comentó un funcionario cercano a Caputo, quien ironizaba diciendo no recordar qué provincia, a lo largo de la historia, pagó su emisión de deuda en tiempo y forma.

Pese a ello, el presidente Javier Milei felicitó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) por haber emitido una nueva Serie 13 del Bono Tango por USD 600 millones a una tasa de 7,8 %, una de las más bajas de su historia crediticia que aportará una mejora sustancial en su perfil de vencimientos. “Felicitaciones Jorge Macri por este logro, lo cual es un anticipo cierto (ya que los mercados miran al futuro) de la Argentina grande y próspera por la que trabajamos. VLLC!”, escribió en X.

Luego, el propio Caputo se refirió en público al tema y habló sobre la necesidad de cortar la “dependencia” con el financiamiento internacional. “Cuando se abre una ventanita ya van todas las provincias, las empresas, todo es Wall Street”, afirmó con tono crítico durante una entrevista en el streaming La Casa.

