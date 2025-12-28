Economía

Reservas: qué tiene que pasar para que el BCRA compre dólares en 2026, cuánto espera acumular y qué dicen los analistas

El Banco Central anunció un esquema de adquisición de divisas que estará sujeto a dos factores clave. Las dudas que plantean los economistas sobre el plan oficial

Guardar
El BCRA proyecta la compra
El BCRA proyecta la compra de entre USD 10.000 millones y USD 17.000 millones en 2026. REUTERS/Agustin Marcarian

Más allá de que las reservas brutas tocaron un máximo en la era Milei en los últimos días, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció un esquema de compra de divisas en el mercado cambiario con el objetivo de robustecer sus posición en moneda extranjera. La autoridad monetaria anticipó que podría adquirir entre USD 10.000 millones y USD 17.000 millones en 2026, aunque diferentes consultoras anticipan que esta dinámica dependerá del nivel de remonetización de la economía.

En su último informe diario, la autoridad monetaria informó que el viernes las tenencias brutas internacionales sumaron USD 43.610 millones, mostrando un incremento de USD 596 millones en comparación con el día anterior. Este nivel constituye el más alto desde agosto de 2025, cuando el saldo había llegado a USD 43.014 millones.

Durante la semana, las reservas aumentaron USD 1.197 millones, impulsadas por el alza en la cotización del oro, la apreciación del yuan chino y desembolsos de organismos internacionales. El BCRA dispone de 1,98 millones de onzas de oro, con un valor actual de USD 4.561 por onza. Actualmente, el metal representa más de USD 9.000 millones del total del stock en manos del BCRA.

En ese contexto, el titular del Banco Central, Santiago Bausili, remarcó que el atesoramiento de divisas durante el año entrante estará atado a dos condiciones: el crecimiento de la demanda de dinero y la evolución de la liquidez en el Mercado Libre de Cambios (MLC).

Santiago Bausili, titular del BCRA,
Santiago Bausili, titular del BCRA, explicó que la acumulación de reservas estará sujeta a la demanda de dinero y la liquidez del mercado. EFE/Lenin Nolly

“El escenario base de re-monetización prevé un aumento de la base monetaria del 4,2% actual a 4,8% del Producto Bruto Interno (PBI) para diciembre de 2026, que podría ser abastecido mediante la compra de USD 10.000 millones, sujeto a la oferta de flujos de la balanza de pagos”, remarcó la entidad. Si este crecimiento de los pesos demandados por los agentes económicos se incrementa un punto porcentual adicional sobre el PBI, el volumen de compras de reservas proyectado asciende a USD 17.000 millones.

Por otra parte, se monitoreará el volumen de operaciones del MLC para comprar dólares. Las intervenciones diarias, de todas formas, estarán limitadas a un 5% de la cantidad negociada en el mercado de cambios a fin de evitar distorsiones.

Un informe de Abeceb proyectó que “si la demanda de dinero converge hacia niveles comparables a los de 2017, el espacio potencial para remonetizar la economía ronda los USD 22.000 millones, creando condiciones para una acumulación relevante de reservas sin generar desequilibrios monetarios”.

“A diferencia de aquel período, hoy la cuenta corriente está equilibrada y las exportaciones son significativamente más altas, lo que amplía el margen para fortalecer reservas con recursos propios, siempre que se consolide la credibilidad externa y la relación con el FMI”, contrastó el análisis.

En tal sentido, los analistas de la mencionada consultora consideraron que la ley de Inocencia Fiscal “puede acelerar la recuperación de la demanda de dinero al incentivar la circulación de los ‘dólares del colchón’” y “si se vendieran para realizar gastos o emprendimientos en pesos, aparecería un exceso de demanda de pesos y un exceso de oferta de dólares; una situación inmejorable para comprar reservas sin generar desequilibrios macro”.

Desde Invecq evaluaron como positivas las medidas anunciadas por Bausili, aunque advirtieron que persisten las dudas sobre si “serán suficientes para cubrir simultáneamente las necesidades de 2026 y la recomposición del activo del Banco Central”.

“Hacia adelante, la acumulación de reservas dependerá fundamentalmente de la evolución de la demanda de dinero, una variable históricamente volátil y difícil de anticipar en un contexto donde persisten los controles de cambios. Es posible que el Gobierno confíe en que el anuncio, por sí mismo, acelere la caída del riesgo país y habilite un mayor endeudamiento externo a tasas más bajas, facilitando así la recomposición del activo del BCRA", apuntaron.

A la vez, Jorge Vasconcelos, Investigador Jefe del Ieral de Fundación Mediterránea, planteó que pese a los USD 10.000 millones que proyecta acumular la administración libertaria, “todavía no podría sacarse del rojo el nivel de las reservas netas, que están cerrando el 2025 con un número negativo en torno a los USD 16.000 millones (metodología FMI)”. Además, aclaró que la compra de dólares no es sinónimo de acumulación de reservas, ya que pueden salir por diversos motivos como el pago de deuda o un aumento del tipo de cambio que supere el techo de las bandas cambiarias.

A modo de ejemplo, Vasconcelos señaló que entre mayo y diciembre de 2024 se produjo una “fuerte remonetización” de la economía que redundó en un saldo comprador acumulado de USD 6.900 millones, lo que se traduce en un ritmo mensual de USD 860 millones y un promedio diario de USD 42 millones. Si se anualiza, la cifra trepa a USD 10.300 millones, guarismo coincidente con el escenario base bosquejado por el Central para 2026.

“¿Qué puede ocurrir si, adentrándonos en 2026, al Banco Central le cuesta alcanzar ese andarivel? El tema es que ahora el tipo de cambio fluctúa dentro de una banda. Permitir una suba del precio del dólar para que aumente la oferta de divisas choca contra el límite superior, que a fin de enero próximo se habrá de ubicar en $1.565 por dólar y que apunta a $1.870 a fin de 2026″, concluyó el economista.

Temas Relacionados

ReservasBanco CentralDólarEsquema cambiarioSantiago BausiliLuis CaputoBandas cambiariasEconomía-ArgentinaÚltimas noticias

Últimas Noticias

El cierre de año llega con reducción de la inflación y del riesgo país, brotes verdes en el consumo y avances legislativos

La aprobación del Presupuesto y el pago de deuda del 9 de enero acercan al Gobierno a la colocación de un bono internacional, el gran objetivo para el primer trimestre del 2026. Qué expectativas hay para el dólar el año que viene

El cierre de año llega

Clima de Negocios: Vaca Muerta sostiene el superávit comercial de Milei, pero asoman algunos nubarrones en el horizonte

La extracción de hidrocarburos en el yacimiento estrella de la Patagonia alcanzó máximos históricos y representó el 74% del saldo comercial durante los primeros once meses del año, consolidando su papel clave en las exportaciones

Infobae

Desde el Banco Nación a Luis Caputo, el gobierno salió a impulsar la adhesión a la inocencia fiscal

El objetivo es lograr que la gente adhiera al régimen simplificado de Ganancias y use lo más rápida y masivamente posible los “dólares del colchón”

Desde el Banco Nación a

Juan Pazo, exdirector de ARCA, defendió la ley de inocencia fiscal: “No hay nada más democrático”

El exfuncionario defendió la norma frente a las críticas, habló del blindaje jurídico para quienes ingresen al sistema y sostuvo que el objetivo es que los ahorros vuelvan a la economía formal sin miedo.

Juan Pazo, exdirector de ARCA,

Pullaro criticó el Presupuesto 2026 que aprobó el Congreso: “Para reparar rutas en todo el país tienen menos presupuesto que nosotros en Santa Fe”

El gobernador dijo que su provincia destinará $360.000 millones a reparar rutas, pidió a la Nación más inversión vial, rechazó recortes en discapacidad y educación y reclamó el pago de deudas de la Nación

Pullaro criticó el Presupuesto 2026
DEPORTES
El video de Miguel Borja

El video de Miguel Borja entrenando en la montaña luego de comerse cuatro empanadas: “Esto es para machos”

La Conmebol realizó un balance de fin de año y compartió sus principales logros de 2025

La sorprendente predicción de un jugador histórico de Uruguay sobre el Mundial 2026: “Vamos a salir campeones”

El secreto que Sergio Goycochea guardó 35 años sobre el Mundial de Italia 1990: “Es muy fuerte lo que me pasó”

Misterio en el fútbol africano por la repentina muerte de un jugador durante un partido: se habría tragado una moneda

TELESHOW
Soledad Silveyra habló sobre la

Soledad Silveyra habló sobre la salud de Luis Brandoni a un mes de que recibiera el alta de su internación

Mirtha Legrand cerró el año con un look deslumbrante y sofisticado basado en color lavanda con paillettes

El ida y vuelta de Evangelina Anderson y Ian Lucas en redes sociales que alimentó los rumores de romance: “Hermosa”

Laurita Fernández luego del debut: “Cada día veo más gente en Mardel, va a ser una temporada movida”

Mirtha Legrand criticó la decisión de Edith Hermida al no seguir a Beto Casella en su nuevo proyecto: “Yo no lo haría”

INFOBAE AMÉRICA

Myanmar celebra elecciones generales sin

Myanmar celebra elecciones generales sin oposición prodemocrática en un proceso liderado por la junta militar

Belleza, inteligencia y profundidad: tres películas excepcionales para disfrutar y pensar

Cinco libros no es nada: mis elegidos de 2025, cuando el mundo se manifestó en los detalles

Cuando me enfermé, mi novela mejoró

Nasry Asfura respaldó a Donald Trump en medio del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe: “Es sensato”