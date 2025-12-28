“La Doctrina Monroe económica” de Donald Trump: qué significa para la Argentina, según un centro de estudios de Washington

FILE PHOTO: FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump welcomes Argentina's President Javier Milei at the White House in Washington, D.C., U.S., October 14, 2025. REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo/File Photo

El respaldo explícito de Donald Trump a Javier Milei, clave en las elecciones legislativas de medio término en Argentina, hizo que analistas del Centro de Estudios Estatégicos e Internacionales (CSIS, según su sigla en inglés), un think tank bipartidario de Washington, ubicado a cuadras de la Casa Blanca, analicen la “Doctrina Monroe económica”, término que acuñó el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent.

Según Henry Ziemer, investigador del Americas Program de CSIS y Henry Large, del Centro de Estudios latinoamericanos de la Universidad de Oxford, el apoyo de Trump a Milei no solo es producto de una afinidad ideológica, sino que responde a una estrategia más amplia de fortalecer lazos con gobiernos considerados aliados, aun si representan competencia económica directa en sectores como la agricultura.

“El respaldo a Milei simboliza un giro de la política exterior de EEUU: priorizar la estabilidad y la alineación política en el continente americano, aún por encima de intereses económicos inmediatos”, explican los autores. Se trata, dicen, de un movimiento estratégico de EEUU para consolidar su influencia en América Latina y contrarrestar el avance de China en sectores clave.

El origen

La “Doctrina Monroe” (a secas) fue originalmente enunciada en 1823 por el entonces presidente norteamericano James Monroe. Bajo el lema “América para los americanos” rechazaba la injerencia colonial europea en la región, pero desde el principio fue vista más bien como la preservación de un “espacio vital” o “patio trasero” de Washington, que no la aplicó en 1833, cuando Gran Bretaña ocupó por la fuerza las Islas Malvinas, que gobernaba la Argentina tras su independencia de España.

La “Doctrina Monroe económica” mencionada por Bessent evoca el principio histórico de no intervención de potencias extra-hemisféricas, adaptada al terreno financiero y comercial. Bajo esa lógica, EEUU refuerza su compromiso con países de la región para asegurar su posición frente a la creciente presencia de China en sectores estratégicos como Minerales críticos, Infraestructura y Defensa.

Pablo Quirno y Marco Rubio, jefes de las diplomacías argentina y norteamericana Photo by ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

En el caso argentino, subrayan los autores, la administración Milei consolidó acuerdos a favor de inversiones de EEUU en la minería de litio, cobre y otros recursos para la industria tecnológica y militar. Ese respaldo se enmarca en la competencia global por el control de insumos clave en la capacidad productiva de economías avanzadas. Según el CSIS, “el interés de Washington en asegurar cadenas de suministro de minerales estratégicos ha convertido a Argentina en un socio prioritario para la Casa Blanca”.

El informe también subraya que la “Doctrina Monroe económica” implica la disposición de Washington a ofrecer incentivos y cooperación financiera a gobiernos que se alineen con sus intereses geopolíticos. En palabras del secretario de Estado, Marco Rubio, citadas por el CSIS, la política de “América Primero” busca “construir fortaleza y estabilidad en el vecindario compartido”, en alusión a América Latina.

Resistencias internas en EEUU

Este enfoque genera algunas resistencias dentro de EEUU; sectores productivos como los ganaderos cuestionaron la apertura a productos argentinos, pero a pesar de esa resistencia Trump anunció medidas como la compra de carne argentina, interpretada por los analistas como una señal inequívoca de la importancia estratégica que otorga a la relación con Buenos Aires. “La decisión de priorizar el vínculo político y geoeconómico por encima de la competencia sectorial interna refleja una redefinición de las prioridades de la política exterior estadounidense”, sostiene el informe.

La competencia con China es uno de los ejes centrales en la argumentación. Los analistas destacan que la presencia de empresas chinas en áreas como minería, infraestructura e industria militar en América del Sur es desafío directo a los intereses de EEUU. En el caso de Argentina, la colaboración militar previa con el gigante asiático, incluida la construcción de una estación espacial de uso dual y las negociaciones sobre la compra de aviones de combate chinos, motivó al gobierno de Milei a fortalecer los lazos con EEUU y revisar los acuerdos con Beijing. “La administración Milei ha reforzado la cooperación militar con Washington y exigido mayor transparencia a China en sus proyectos en territorio argentino”, dicen Ziemer y Large.

Pete Heghseth, al frente de la rebautizada "Secretaria de Guerra", antes "Secretaría de Defensa", en un acto en Florida, junto a Trump (AP Foto/Alex Brandon)

El alineamiento argentino con EEUU, prosiguen, también se refleja en el pedido de ingreso a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) como socio global y en la adquisición de equipamiento militar norteamericano para modernizar las fuerzas armadas argentinas. El secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth, citado por el CSIS, mantuvo conversaciones con el gobierno de Milei para profundizar la cooperación en defensa, seguridad marítima y control de recursos estratégicos.

El informe del CSIS destaca que además del aspecto militar y económico, la colaboración se extiende a áreas como la lucha contra el narcotráfico y la pesca ilegal, problemas crecientes en la región. En octubre, citan, la Argentina firmó un acuerdo con el FBI para reforzar la cooperación en investigaciones financieras y capacitación conjunta en seguridad. La coincidencia temporal entre este acuerdo y los avances económicos entre ambos gobiernos es vista por los analistas como una muestra de la visión integral de la asociación entre ambos países.

La “Doctrina Monroe económica” implica, según el texto, que Washington buscará “premiar” a los gobiernos de la región que opten por una mayor alineación con sus intereses, en especial frente al avance de potencias extra--hemisféricas. El director de la oficina para América del Sur del Consejo de Seguridad Nacional bajo la presidencia de Barack Obama, Benjamin Gedan, citado en el informe, dice al respecto: “cooperar más estrechamente con Argentina premia la estrategia económica sensata de Milei y muestra los beneficios de apostar por Washington en la competencia global entre potencias”.

No obstante, los analistas advierten que la continuidad y profundidad de esta relación dependerán de la percepción de reciprocidad de la Casa Blanca, que espera que la Argentina respalde objetivos de su política exterior tanto en el continente como en escenarios más amplios.

Nuevo modelo de relacionamiento

El caso argentino argentino, dice el documento del CSIS, podría anticipar un nuevo modelo de relacionamiento de EEUU con América Latina, basado en incentivos económicos, cooperación en seguridad y acceso a recursos estratégicos, para dejar atrás una etapa de desinterés y escasa presencia regional. Y se produce en un contexto electoralmente intensivo. Ya hubo elecciones en Chile y en 2026 las habrá en Perú, Colombia y Brasil.

“Lo que ocurrió en Argentina podría convertirse en el nuevo manual de acción de Washington para relacionarse con los gobiernos del continente”, concluyen Ziemer y Large. En tal caso, el respaldo de la Casa Blanca a Milei y la reactivación de la política hemisférica mediante una “Doctrina Monroe económica” marcarán un cambio de época en la geopolítica latinoamericana y una etapa de definiciones para la inserción internacional de la Argentina.