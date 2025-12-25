Los precios de los combustibles aumentaron 40% en 2025

A lo largo de 2025, los combustibles acumularon un incremento de más del 40%, con subas que superaron a la inflación, en torno al 30%, y respondieron tanto a factores locales como internacionales. La evolución del tipo de cambio fue una de las variables más relevantes.
“En los surtidores los precios acumularon un incremento mayor al 40% durante el año 2025, superando la inflación acumulada, aunque también esto estuvo influenciado por la volatilidad del mercado. La política de cambios de precios según la demanda, la zona, y el horario se mantiene en especial para YPF, y genera variaciones semanales e incluso diarias de precios”, aseguró un informe de Montamat & Asociados.
En el acumulado de diciembre el ajuste llegó a superar el 4% a nivel país.
“Cabe destacar que los incrementos a lo largo del año apuntaron a compensar las subas del tipo de cambio (41%), el biodiesel (67%), el bioetanol (37%), y los impuestos a los combustibles (52%), dando como resultado incrementos por encima de la inflación (31%)”, indicó el reporte.
Luego de estos ajustes, los precios de los combustibles quedaron algo por encima de sus paridades de importación. En diciembre, el precio de las naftas grado 2 (premium) quedó un 9% por encima de su paridad si se toma el promedio país, mientras que en gasoil ha quedado levemente por encima (menos del 1% -por lo que se entiende que está en paridad-). Esto llevó a anunciar una baja en el precio por parte de YPF.
En este sentido, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, informó la semana pasada que aplicaría una reducción del 2% en los precios de los combustibles en el país. “Todos los días un poquito, no en todos los lados iguales”, detalló.
En YPF suelen explicar que los ajustes no responden solo a los precios internacionales sino que también a factores como la variación del tipo de cambio, el impuesto a los combustibles y los precios de los biocombustibles.
Respecto a la suba de diciembre, Daniel Dreizzen, director de Aleph Energy, señaló que los precios se habían quedado rezagados frente a la devaluación acumulada desde julio y que, probablemente, las empresas optaron por postergar los aumentos hasta después de las elecciones.
Juan José Carbajales, titular de Paspartú, explicó que el precio de los combustibles responde a cuatro factores. En el último año, la baja del petróleo —con una caída de unos 10 dólares del Brent— actuó como ancla y ayudó a moderar los valores.
Sin embargo, otros tres factores empujaron los precios al alza: una mayor devaluación tras el cambio al esquema de bandas cambiarias, la liberación de impuestos que estaban congelados y el aumento del precio de los biocombustibles. El resultado, señaló, fue una suba de los combustibles por encima de la inflación y precios más altos en dólares.
El informe de Montamat apuntó: “La baja del precio internacional de precios de crudo por debajo de los 64 dólares por barril durante el período octubre-diciembre tiene dos caras para la Argentina. Por un lado, es una buena noticia en cuanto a que no genera presiones al alza en los precios locales y contribuye a una mayor convergencia de los crudos locales y los combustibles a sus referencias internacionales”.
“Por el otro, la expectativa de un barril de referencia por debajo de los 55 USD para 2026 puede afectar la viabilidad de proyectos de yacimientos en el margen o con costos de desarrollo más elevados”, agregó.
Según la consultora, si los precios de referencia se consolidan en niveles más bajos, sostener el perfil exportador y el desarrollo intensivo requerirá una reducción de costos y mayores niveles de innovación y productividad, para que la producción destinada al exterior mantenga su competitividad.
En ese marco, afirman, el punto de partida es el orden macroeconómico: una inflación en baja y una estabilidad sostenida resultan claves para reducir el riesgo país, facilitar el acceso al financiamiento y abaratar su costo.
A la vez, las reformas estructurales que se debatirán en el Congreso —laboral, impositiva y previsional, entre otras— serán determinantes por su impacto sistémico para preservar la competitividad del desarrollo intensivo de Vaca Muerta.