Los precios de los combustibles aumentaron 40% en 2025

Los combustibles subieron más de 40% en 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A lo largo de 2025, los combustibles acumularon un incremento de más del 40%, con subas que superaron a la inflación, en torno al 30%, y respondieron tanto a factores locales como internacionales. La evolución del tipo de cambio fue una de las variables más relevantes.

“En los surtidores los precios acumularon un incremento mayor al 40% durante el año 2025, superando la inflación acumulada, aunque también esto estuvo influenciado por la volatilidad del mercado. La política de cambios de precios según la demanda, la zona, y el horario se mantiene en especial para YPF, y genera variaciones semanales e incluso diarias de precios”, aseguró un informe de Montamat & Asociados.

En el acumulado de diciembre el ajuste llegó a superar el 4% a nivel país.

En el acumulado de diciembre el ajuste llegó a superar el 4% a nivel país (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Cabe destacar que los incrementos a lo largo del año apuntaron a compensar las subas del tipo de cambio (41%), el biodiesel (67%), el bioetanol (37%), y los impuestos a los combustibles (52%), dando como resultado incrementos por encima de la inflación (31%)”, indicó el reporte.

Luego de estos ajustes, los precios de los combustibles quedaron algo por encima de sus paridades de importación. En diciembre, el precio de las naftas grado 2 (premium) quedó un 9% por encima de su paridad si se toma el promedio país, mientras que en gasoil ha quedado levemente por encima (menos del 1% -por lo que se entiende que está en paridad-). Esto llevó a anunciar una baja en el precio por parte de YPF.

La suba de combustibles superó a la evolución de la inflación en 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este sentido, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, informó la semana pasada que aplicaría una reducción del 2% en los precios de los combustibles en el país. “Todos los días un poquito, no en todos los lados iguales”, detalló.

En YPF suelen explicar que los ajustes no responden solo a los precios internacionales sino que también a factores como la variación del tipo de cambio, el impuesto a los combustibles y los precios de los biocombustibles.

Respecto a la suba de diciembre, Daniel Dreizzen, director de Aleph Energy, señaló que los precios se habían quedado rezagados frente a la devaluación acumulada desde julio y que, probablemente, las empresas optaron por postergar los aumentos hasta después de las elecciones.

Juan José Carbajales, titular de Paspartú, explicó que el precio de los combustibles responde a cuatro factores. En el último año, la baja del petróleo —con una caída de unos 10 dólares del Brent— actuó como ancla y ayudó a moderar los valores.

Sin embargo, otros tres factores empujaron los precios al alza: una mayor devaluación tras el cambio al esquema de bandas cambiarias, la liberación de impuestos que estaban congelados y el aumento del precio de los biocombustibles. El resultado, señaló, fue una suba de los combustibles por encima de la inflación y precios más altos en dólares.

El informe de Montamat apuntó: “La baja del precio internacional de precios de crudo por debajo de los 64 dólares por barril durante el período octubre-diciembre tiene dos caras para la Argentina. Por un lado, es una buena noticia en cuanto a que no genera presiones al alza en los precios locales y contribuye a una mayor convergencia de los crudos locales y los combustibles a sus referencias internacionales”.

“La baja del precio internacional de precios de crudo por debajo de los 64 dólares por barril durante el período octubre-diciembre tiene dos caras para la Argentina", aseguran desde Montamat & Asociados.

“Por el otro, la expectativa de un barril de referencia por debajo de los 55 USD para 2026 puede afectar la viabilidad de proyectos de yacimientos en el margen o con costos de desarrollo más elevados”, agregó.

Según la consultora, si los precios de referencia se consolidan en niveles más bajos, sostener el perfil exportador y el desarrollo intensivo requerirá una reducción de costos y mayores niveles de innovación y productividad, para que la producción destinada al exterior mantenga su competitividad.

En ese marco, afirman, el punto de partida es el orden macroeconómico: una inflación en baja y una estabilidad sostenida resultan claves para reducir el riesgo país, facilitar el acceso al financiamiento y abaratar su costo.

A la vez, las reformas estructurales que se debatirán en el Congreso —laboral, impositiva y previsional, entre otras— serán determinantes por su impacto sistémico para preservar la competitividad del desarrollo intensivo de Vaca Muerta.