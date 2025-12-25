Economía

Los precios de los combustibles aumentaron 40% en 2025

Los surtidores reflejaron el movimiento de varios factores y superaron a la inflación. Los motivos

Guardar
Los combustibles subieron más de
Los combustibles subieron más de 40% en 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A lo largo de 2025, los combustibles acumularon un incremento de más del 40%, con subas que superaron a la inflación, en torno al 30%, y respondieron tanto a factores locales como internacionales. La evolución del tipo de cambio fue una de las variables más relevantes.

“En los surtidores los precios acumularon un incremento mayor al 40% durante el año 2025, superando la inflación acumulada, aunque también esto estuvo influenciado por la volatilidad del mercado. La política de cambios de precios según la demanda, la zona, y el horario se mantiene en especial para YPF, y genera variaciones semanales e incluso diarias de precios”, aseguró un informe de Montamat & Asociados.

En el acumulado de diciembre el ajuste llegó a superar el 4% a nivel país.

En el acumulado de diciembre
En el acumulado de diciembre el ajuste llegó a superar el 4% a nivel país (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Cabe destacar que los incrementos a lo largo del año apuntaron a compensar las subas del tipo de cambio (41%), el biodiesel (67%), el bioetanol (37%), y los impuestos a los combustibles (52%), dando como resultado incrementos por encima de la inflación (31%)”, indicó el reporte.

Luego de estos ajustes, los precios de los combustibles quedaron algo por encima de sus paridades de importación. En diciembre, el precio de las naftas grado 2 (premium) quedó un 9% por encima de su paridad si se toma el promedio país, mientras que en gasoil ha quedado levemente por encima (menos del 1% -por lo que se entiende que está en paridad-). Esto llevó a anunciar una baja en el precio por parte de YPF.

La suba de combustibles superó
La suba de combustibles superó a la evolución de la inflación en 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este sentido, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, informó la semana pasada que aplicaría una reducción del 2% en los precios de los combustibles en el país. “Todos los días un poquito, no en todos los lados iguales”, detalló.

En YPF suelen explicar que los ajustes no responden solo a los precios internacionales sino que también a factores como la variación del tipo de cambio, el impuesto a los combustibles y los precios de los biocombustibles.

Respecto a la suba de diciembre, Daniel Dreizzen, director de Aleph Energy, señaló que los precios se habían quedado rezagados frente a la devaluación acumulada desde julio y que, probablemente, las empresas optaron por postergar los aumentos hasta después de las elecciones.

Juan José Carbajales, titular de Paspartú, explicó que el precio de los combustibles responde a cuatro factores. En el último año, la baja del petróleo —con una caída de unos 10 dólares del Brent— actuó como ancla y ayudó a moderar los valores.

Sin embargo, otros tres factores empujaron los precios al alza: una mayor devaluación tras el cambio al esquema de bandas cambiarias, la liberación de impuestos que estaban congelados y el aumento del precio de los biocombustibles. El resultado, señaló, fue una suba de los combustibles por encima de la inflación y precios más altos en dólares.

El informe de Montamat apuntó: “La baja del precio internacional de precios de crudo por debajo de los 64 dólares por barril durante el período octubre-diciembre tiene dos caras para la Argentina. Por un lado, es una buena noticia en cuanto a que no genera presiones al alza en los precios locales y contribuye a una mayor convergencia de los crudos locales y los combustibles a sus referencias internacionales”.

“La baja del precio internacional
“La baja del precio internacional de precios de crudo por debajo de los 64 dólares por barril durante el período octubre-diciembre tiene dos caras para la Argentina", aseguran desde Montamat & Asociados.

“Por el otro, la expectativa de un barril de referencia por debajo de los 55 USD para 2026 puede afectar la viabilidad de proyectos de yacimientos en el margen o con costos de desarrollo más elevados”, agregó.

Según la consultora, si los precios de referencia se consolidan en niveles más bajos, sostener el perfil exportador y el desarrollo intensivo requerirá una reducción de costos y mayores niveles de innovación y productividad, para que la producción destinada al exterior mantenga su competitividad.

En ese marco, afirman, el punto de partida es el orden macroeconómico: una inflación en baja y una estabilidad sostenida resultan claves para reducir el riesgo país, facilitar el acceso al financiamiento y abaratar su costo.

A la vez, las reformas estructurales que se debatirán en el Congreso —laboral, impositiva y previsional, entre otras— serán determinantes por su impacto sistémico para preservar la competitividad del desarrollo intensivo de Vaca Muerta.

Temas Relacionados

naftacombustiblesúltimas noticiasinflaciónpreciosgasoil

Últimas Noticias

Las ventas minoristas por Navidad subieron 1,3% frente al año pasado gracias a los descuentos y promociones

Las pymes lograron un leve repunte en la comercialización con una campaña agresiva de acciones comerciales en un contexto de marcada austeridad

Las ventas minoristas por Navidad

Rusia admite que no podrá recuperar su economía al menos hasta 2027 por más que termine la guerra con Ucrania antes

El pronóstico de Moscú anticipa que el crecimiento nacional se mantendrá por debajo de la media mundial hasta que concluyan dinámicas externas como las sanciones estadounidenses y los efectos de la invasión

Rusia admite que no podrá

Qué le preocupa más a los venezolanos: entre la economía navideña y el despliegue de Estados Unidos en el mar Caribe

La mayoría de los compradores realiza gastos limitados y ajusta sus consumos, mientras vendedores reportan que la demanda se mantiene a niveles bajos pese al aumento de personas recorriendo los mercados de Caracas

Qué le preocupa más a

Qué va a pasar con el dólar y la inflación en 2026, según analistas locales e internacionales

Las consultoras revisaron sus proyecciones para el próximo año. Las expectativas continúan marcadas por el resultado electoral de octubre favorable al Gobierno

Qué va a pasar con

Chubut reclamará ante la Corte Suprema por los $51.000 millones que le debe la Nación

El gobernador Ignacio Torres planea recurrir al máximo tribunal para que se cancele una deuda en favor de la caja jubilatoria provincial que se debería haber pagado en 2017

Chubut reclamará ante la Corte
DEPORTES
Los festejos navideños de las

Los festejos navideños de las figuras del deporte: del goleador que se disfrazó de Papá Noel al video familiar de Cristiano Ronaldo

La “cinta protectora” que utilizó un futbolista en España para prevenir posibles problemas por cabezazos y abrió un debate

El gesto que Hamilton tiene cada Navidad con las hijas de un histórico rival de la F1 y los regalos que envió a los empleados de Ferrari

ATP publicó la lista de los tenistas que más dinero recaudaron en el circuito en 2025: el único argentino dentro de los 30 primeros

La foto navideña de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo: la intimidad de la celebración y el detalle de la mesa dulce

TELESHOW
Mauro Icardi mostró cómo pasó

Mauro Icardi mostró cómo pasó Navidad con la China Suárez: la sonrisa con sus hijas y el detalle del arbolito

Benjamín Vicuña pasó Navidad sin sus hijos y con la familia de su novia: decoración retro y sabores caseros

La emotiva Navidad de los Cerati: la felicidad de Lilian Clark y el espíritu eterno de su hijo Gustavo

La Navidad de la China Suárez con Mauro Icardi y sus hijos: abrazos, velas y regalos para una noche mágica

Las fotos del sorpresivo encuentro entre Ricardo Darín y Julio Bocca en Punta del Este

INFOBAE AMÉRICA

India autorizó dos nuevas aerolíneas

India autorizó dos nuevas aerolíneas tras las cancelaciones masivas de vuelos

Polonia interceptó un avión ruso en el Báltico y reforzó la seguridad en la frontera con Bielorrusia tras la detección de globos

El rey Carlos III instó a priorizar la bondad frente a la división en su mensaje navideño

Martin Scorsese: Rob Reiner me tenía en la palma de su mano

Freddy Krueger, Alfonso Cuarón y la nouvelle vague: la última temporada de ‘Stranger Things’ revela sus inspiraciones ocultas