El precio de la nafta subió por encima de la inflación durante el último año

La evolución del valor de los combustibles quedó desacoplada tanto del Índice de Precios al Consumidor (IPC) como de los valores internacionales

Pese a la prórroga parcial en la aplicación de los aumentos de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, el precio por litro de la nafta súper volvió a ubicarse por encima de la inflación. Durante el último mes presentó un aumento de 4,5%, frente a un nivel general de precios que corre al ritmo de 2%.

En términos interanuales, la suba fue 41,2%, ya que el litro pasó de valer en promedio $1.108 en diciembre de 2024 a $1.564 actualmente, según el relevamiento del portal Surtidores en la Ciudad de Buenos Aires. Vale mencionar que en julio de este año YPF dejó de informar los ajustes, empresa que funcionaba como referencia dado que concentra el 55% del mercado de despachos. Desde entonces, cada estación puede modificar sus valores de acuerdo a su situación particular.

Respecto a la nafta premium, el incremento en el último mes alcanzó el 3,5% en promedio, al avanzar de $1.738 a $1.799, y en comparación con diciembre del año pasado, 31,31%. En términos absolutos, el litro pasó de $1370 a $1.799.

En cuanto al gasoil, en diciembre se registró un ajuste del 4,04% en relación a noviembre y de 39,84% interanual. El litro asciende a $1.570.

En todos los casos, la suba de combustibles respecto de igual mes de 2024 es mayor a la inflación del último año, en torno al 30%.

Daniel Dreizzen, director de Aleph Energy, explicó que los precios “venían retrasados en relación a la devaluación registrada desde julio. Probablemente esperaron a después de las elecciones para aumentar”.

Se da en un contexto en que el Gobierno oficializó recientemente una nueva prórroga parcial en la aplicación de los ajustes de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono.

Mediante el Decreto 840/2025, se modificó el cronograma de incrementos previstos con el objetivo de evitar un impacto abrupto en los precios al consumidor. Los aumentos pendientes de 2024 y los tres primeros trimestres de 2025 se harán parcialmente este mes, con montos específicos para cada combustible, y se trasladarán plenamente a partir del 1 de enero de 2026.

Desde el Gobierno justificaron la medida, que mantiene “vigencia” desde 2018, afirmando que “con el propósito de continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible, resulta necesario, para los productos en cuestión, diferir parcialmente los incrementos remanentes originados en las referidas actualizaciones”.

Por otra parte, los aumentos en los surtidores no siguieron la evolución del precio internacional del barril de petróleo, que descendió de USD 74 a USD 64.

En YPF suelen explicar que los ajustes no solo responden a esos valores de mercado sino que también a la variación del tipo de cambio, el impuesto a los combustibles y precios de los biocombustibles.

En este marco, Juan José Carbajales, titular de la consultora Paspartú, dijo “el precio de los combustibles responde a cuatro factores principales. En el último año, tres de ellos impulsaron aumentos en el surtidor, mientras que uno actuó en sentido contrario. Este último fue el precio del petróleo: los productores —como los de Vaca Muerta— venden el crudo a las refinerías tomando como referencia el valor internacional del Brent, que cayó alrededor de 10 dólares en los últimos doce meses, contribuyendo así a moderar los precios finales".

Los otros tres factores, en cambio, presionaron al alza. “En primer lugar, el tipo de cambio: la salida del esquema de apreciación del 1% mensual y la adopción del sistema de bandas cambiarias a partir de abril generaron una mayor devaluación, lo que impactó de lleno en los precios en surtidor. El segundo factor son los impuestos. El Gobierno había mantenido congelado el traslado del impuesto a los combustibles líquidos, las naftas y el dióxido de carbono, pero recientemente liberó esos ajustes”, señaló Carbajales.

El tercer elemento es el precio de los biocombustibles, que determina el porcentaje obligatorio de corte de las naftas y el gasoil. “A pesar de que el Gobierno sostiene que no interviene en la política comercial de YPF —aun siendo una compañía controlada por el Estado—, en la práctica se observó una estrategia de contener los incrementos antes de las elecciones. Desde noviembre, sin embargo, comenzaron a verse aumentos más frecuentes", señaló el especialista.

“El resultado del conjunto de estos factores es un aumento de los combustibles por encima de la inflación y precios de las naftas más altos en dólares a lo largo de este año”, agregó Carbajales.

En tanto, la venta de naftas se mantiene estable, no así la del gasoil que muestra bajas. De acuerdo al último informe de Politikon Chaco, en octubre las ventas de naftas registraron un aumento interanual del 1,7%, impulsado principalmente por el crecimiento del segmento premium (+7,0% i.a.), mientras que la nafta súper se mantuvo estable (0,0% i.a.).

En contraste, las ventas de gasoil mostraron una caída del 5,0% interanual, con un desempeño dispar: el premium creció 6,2%, pero el común retrocedió de forma marcada (-11,2%).

A nivel territorial, solo 6 de las 24 jurisdicciones registraron incrementos interanuales: Neuquén (4,5%), Buenos Aires (3,9%), San Juan (3,5%), Santiago del Estero (1,8%), San Luis (1,7%) y Río Negro (0,6%). En el extremo opuesto, 18 distritos mostraron descensos interanuales, con Misiones y Corrientes encabezando las mayores bajas, ambas de dos dígitos.

