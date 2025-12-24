El Gobierno recibió dos buenas noticias del exterior que hicieron crecer las reservas del Banco Central

La suba del oro y la devaluación del dólar ayudaron al Gobierno antes de las Fiestas.

El Gobierno recibió una ayuda impensada del exterior. La devaluación del dólar en el mundo le permitió acrecentar las reservas de un modo significativo porque el yuan, que venía a paso sostenido, aceleró su revaluación frente a la moneda estadounidense.

Desde noviembre de 2024 hasta la actualidad, la divisa china se fortaleció 3,73%; representa más del 40% de las reservas argentinas. El euro y la libra esterlina, que integran la canasta de monedas del Banco Central junto a los reales, han visto caer el dólar a sus mínimos de los últimos tres meses.

A la vez, el oro, que representa 15% de las reservas del BCRA, siguió en alza. Después de alcanzar un récord en la rueda, en el after market subía 0,7% a USD 4.539 y ya acumula ganancias de casi 75% en dólares en el año.

Por supuesto, la baja del dólar en el mundo permitió este renacer del petróleo y del gas que anoche seguían subiendo. El Brent superó los USD 62. Además, YPF recibió la noticia del tribunal de Estados Unidos que ordena detener el proceso de búsqueda de activos para embargarlo.

De esta manera, los claroscuros en el Congreso local se vieron compensados con estas noticias que agregan dólares a las reservas de libre disponibilidad para cubrir los vencimientos del 9 de enero.

Argentina está muy cerca de lograrlo. Si el Tesoro compra divisas hasta la primera semana de enero y emite un nuevo Boden, más algunas liquidaciones de Obligaciones Negociables de particulares, podría evitar acudir a un REPO de los bancos. Cabe destacar que el ministro de Economía, Luis Caputo, quiere evitar ser menos dependiente de las ayudas extraordinarias.

En este marco, las reservas ayer subieron USD 377 millones a USD 43.014 millones. En los últimos dos días, aumentaron casi USD 600 millones.

Por otra parte, los dólares financieros ratificaron lo que sucedió en el exterior y bajaron casi 1%. El MEP perdió 14 pesos y bajó a $1.479, mientras el contado con liquidación (CCL) cedió 15 pesos a $1.530. Además, se achicó a 2% la brecha entre ambos tipos de cambio. El “blue”, en tanto, se mantuvo en los máximos de $1.505 que había tocado en la rueda anterior.

En el Mercado Libre de Cambios (MLC), con un elevado monto de negocios por USD 645 millones, el dólar mayorista bajó un peso a $1.451. Algunos analistas deslizaron que el Tesoro sigue comprando divisas por fuera del mercado y luego revende una parte en el MLC para evitar que el tipo de cambio se acerque a la banda superior.

La consultora F2 de Andrés Reschini señaló que “los futuros continúan con un volumen acotado que en promedio no supera los 500.000 contratos en las últimas 5 ruedas. Las cotizaciones se mantienen relativamente estables pero la escalada de los rendimientos de la curva pesos ha comenzado a arrastrar al alza a las implícitas en la curva de futuros. El BCRA publicó su posición en derivados al cierre de noviembre con un short de 5.376 millones contra los 6.127 millones de octubre”.

Por otra parte, la Comisión Nacional de Valores (CNV) publicó una norma que regirá desde el viernes que amplía el porcentaje individual para la inversión en plazo fijo por parte de FCIs de Dinero o Money Market Clásicos. Con este movimiento, se les quita dinero a las cauciones para reorientarlo a todo tipo de plazos fijos pre cancelables o no. El monto de dinero que mueven los fondos hace que operen con la tasa TAMAR que es la que pagan los bancos por depósitos a entre 30 y 35 días superiores a $1.000 millones, que ahora se ubica en 28,38% nominal anual. La idea es que bajen las tasas bancarias, aunque suban las de caución. La reducción del os rendimientos bancarios es imprescindible para no asfixiar al consumo, ya que hay elevadas deudas de los consumidores.

En tanto, las LECAP y BONCAP a tasa fija aumentaron sus rendimientos por la caída de los bonos. De esta manera, a fin de febrero rinden 2,38% y a fin de agosto 2,48% efectivo mensual.

Los bonos que ajustan por CER, se mantuvieron estable con alguna suba en el que vence en 2028. Los BONCER a estos precios rinden 5 puntos sobre la inflación.

Los bonos soberanos tuvieron una rueda de leves alzas y bajas que hicieron que el riesgo país suba 5 unidades (+0,9%) a 575 puntos básicos.

Las acciones comenzaron con leves alzas, pero fueron perdiendo fuerza. En realidad, los inversores estuvieron desconectados del mercado, por la proximidad de las Fiestas. ASí, el S&P Merval de las acciones líderes terminó con una baja de 0,7% en pesos y 0,1% en dólares. Solo cuatro papeles cerraron en verde y dos superaron el 1%: Ternium (+1,6%) y VALO (+1%).

Se espera que el viernes, cuando reabra el mercado local, las buenas noticias del exterior impacten en el ánimo de los inversores.