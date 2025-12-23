Jornada financiera: las reservas del Banco Central superaron los USD 43.000 millones, un máximo en cinco meses

Las reservas del BCRA alcanzaron un máximo desde el 4 de agosto.

Los agentes financieros ya planifican un 2026 en base a la expectativa de una serie reformas económicas enunciadas por el gobierno de Javier Milei, el retorno del financiamiento del sector público en el mercado voluntario y un dólar estabilizado dentro de un esquema de bandas más flexible y apegado a la inflación.

Así, sin drivers que habiliten un cambio de enfoque radical -más allá de la aprobación que obtendría el Presupuesto 2026 en el Senado este viernes 26-, las últimas ruedas del año transitan con escasas variantes.

El nuevo récord del oro, que ganó 1,1%, a USD 4.516,60 la onza, apuntaló el aumento de las reservas del Banco Central, que volvieron a superar los USD 43.000 millones, en un máximo en casi cinco meses.

El stock se incrementó en el día en USD 377 millones (+0,9%), a USD 43.014 millones, un máximo desde el 4 de agosto de este año, cuando alcanzaron los 43.023 millones. Contribuyó a la suba una mejora de USD 240 millones en la cotización de activos, donde tiene particular peso el oro, ya que la tenencia de 2 millones de onzas en arcas de la entidad representan hoy poco más de USD 9.000 millones.

De superar la marca del 4 de agosto, los activos internacionales alcanzarán su punto más alto desde enero de 2023.

En el análisis bursátil, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires perdió un 0,7%, en los 3.114.970 puntos. Aluar encabezó las bajas, con un 3,9%.

Los bonos soberanos en dólares de la Argentina -Bonares y Globales- cedieron un 0,2% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan subía a las 17:40 horas ocho unidades para la Argentina hasta ubicarse en los 575 puntos básicos.

El ministro de Economía, Luis Caputo, relativizó la posibilidad de emitir nuevos bonos bajo legislación extranjera para afrontar parte del vencimiento de USD 4.300 millones que el Estado debe pagar en enero a acreedores privados.

“Vamos a tratar de que no haya emisión. El objetivo es ir eliminando la dependencia que el país tiene con Wall Street. ¿Lo vamos a poder lograr? Creemos que sí”, respondió Caputo en su cuenta de “X” ante la consulta de un seguidor.

Los analistas de IOL (InvertirOnline) estimaron una “proyección base de un crecimiento en torno al 4% para 2026, sustentado en la premisa de que la estabilidad, la confianza y el crecimiento real del crédito actúen como catalizadores del crecimiento económico de corto plazo”.

Dólar estable

Este martes el dólar mayorista descontó un peso o 0,1%, a $1.451 para la venta. “El volumen operado mostró una recuperación significativa, con un aumento del 38% y un total negociado de USD 645 millones“, precisó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

El Banco Central estableció en el marco de bandas cambiarias un límite superior de $1.522,55, lo que deja al dólar mayorista a 71,55 pesos o 4,9%.

“La divisa volvió a operar de manera equilibrada durante toda la jornada. Inició las primeras operaciones en $1.452 y se mantuvo prácticamente durante toda la rueda levemente por debajo de ese nivel, para finalmente cerrar en $1.451, sin cambios relevantes respecto del día previo”, añadió Nicolás Merino.

“En las últimas ruedas, con el Tesoro y el BCRA posiblemente buscando sostener muy estable la cotización del dólar spot, han ido apareciendo ventanas de oportunidad para tomar posiciones de cobertura cambiaria que aprovechen el contexto actual de aumento de la brecha cambiaria. Por eso hemos vuelto a ver transitoriamente interés en este tipo de productos para el cierre del año“, precisaron los expertos de MegaQM.

La divisa en el Banco Nación finalizó por quinto día consecutivo a $1.475 para la venta. Se trató de la cuarta rueda seguida sin variantes, si se descuenta el movimiento del martes de la semana anterior. El BCRA informó que en las entidades financieras el billete minorista promedió $1.475,41 para la venta y $1.423,41 para la compra.

Por su parte, los dólares financieros operaron con clara tendencia bajista. El “contado con liquidación” quedó a $$1.528,30 (-1,2%), mientras que el MEP finalizó operado a $1.480,83 (-0,9%). El blue, en tanto, operó sin variación diaria, a $1.505 para la venta.

En el mercado de futuros de dólar, el volumen operado acumuló magros USD 460 millones, según datos de A3 Mercados, con los plazos prácticamente sin variaciones. El contrato de fin de mes ajustó levemente a la baja y cerró en $1.454, lo que implica una Tasa Nominal Anual implícita del 12,6%.