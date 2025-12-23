Juicio por YPF: al borde de la Navidad, la jueza Preska tomó una decisión que benefició a la petrolera

La jueza estadounidense Loretta Preska

En medio de los vericuetos legales del extenso juicio que se cursa hace más de una década en EEUU por la expropiación de YPF, la jueza Loretta Preska, a cargo del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, tomó una decisión que benefició a la petrolera.

“Regalo navideño para YPF”, resumió Sebastián Maril, CEO de Latam Advisor y especialista en esta causa por la que el Estado argentino fue sentenciado en primera instancia, en 2023, a pagar USD 16.000 millones (más de USD 18.000 millones con los intereses que corren a diario) por haber expropiado mal la petrolera en 2012, cuando Cristina Kirchner era presidenta. Burford Capital, un bufete inglés que cotiza en Wall Street y compró los derechos para litigar en este caso, es el principal beneficiario de esa decisión de Preska.

La decisión de hoy es administrativa, pero no por eso deja de ser una buena noticia para la empresa.

YPF quiere representarse sola en la causa por el alter ego (EFE/ David Fernández/Archivo)

¿Qué pasó? La sentencia “madre” de 2023 fue apelada por Argentina –que le dijo a Preska que la había condenado de manera equivocada– y también por Burford, que se quejó de que la jueza dejara afuera de la contienda a petrolera. Luego de dos años de espera, en octubre se realizó la audiencia de apelación. Los abogados del Gobierno, de Procuración del Tesoro, creen que salieron mejor parados que su rival de esa audiencia. Ahora se espera una definición, en la primera mitad de 2026, aunque el Gobierno ya dijo que agotará todos las instancia judiciales, incluso ir a la Corte Suprema de EEUU, y que nunca negociará con Burford.

Como las sentencias en EEUU pueden ejecutarse mientras corre la apelación, Burford intenta desde el año pasado cobrar. Para eso interpuso varias acciones en el tribunal de Preska, como intentar quedarse con las acciones que el Estado tiene en la petrolera (51 %) o demostrar que el Gobierno argentino y la empresa son lo mismo (alter ego). En esa “rama” del caso –que también incluye el pedido de información de funcionarios y exfuncionarios de este gobierno y el anterior– surgió el fallo de hoy.

Es una decisión técnica que le da tiempo a la empresa para frenar algún posible pedido de embargo

Preska accedió al pedido de la YPF de suspender el discovery del Alter Ego (búsqueda de activos para ser embargados) mientras apela la decisión de la misma juez quien permitió dicho discovery e impidió a YPF defenderse ya que considera que el Estado lo está haciendo en su lugar", detalló Maril.

O sea, Preska aceptó la protesta de YPF y suspendió el discovery de sus activos (los otros siguen su curso), hasta que la instancia superior decida sobre ese punto. Con todo, queda claro en su fallo que confía en que la apelación será a su favor.

YPF quiere que la jueza la deje representarse a sí sola y, como eso no ocurrió –la magistrada opina que ya la representa el Estado–, apeló.

En medio de la discusión por ver si el Estado y la empresa son lo mismo (alter ego), Burford busca cobrar la sentencia y por eso incluyó a todas las empresas donde Argentina posee algún tipo de “propiedad”: YPF, Enarsa, Aerolíneas Argentinas, Banco Nación e incluso el Banco Central, que tiene activos del país, como el oro que es parte de las reservas y como estaría el Londres, el bufete busca embargar.

En ese contexto, la petrolera exigió representarse sola. Preska le dijo que no y, como se apeló esa negativa, la jueza aceptó suspender el discovery, al menos por el momento y a la espera de que la cámara decida.

Se trata de medida administrativa que le da tiempo a la empresa para frenar algún posible pedido de embargo. Un respiro navideño.