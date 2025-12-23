Los salarios formales perdieron contra la inflación en octubre de 2025

El incremento mensual del índice total se explicó por subas de 2,1% en el sector privado registrado, 1,9% en el sector público y 4,2% en el sector privado no registrado (Erica Canepa/Bloomberg)

En octubre pasado, el índice de salarios registró un aumento mensual de 2,5%, una variación que se ubicó 0,2 puntos porcentuales por encima de la inflación del período (2,3%). Sin embargo, el dato agregado esconde un comportamiento dispar entre los distintos segmentos del mercado laboral.

De acuerdo con el informe oficial, el incremento mensual del índice total se explicó por subas de 2,1% en el sector privado registrado, 1,9% en el sector público y 4,2% en el sector privado no registrado. Eso quiere decir que, en promedio, los trabajadores registrados perdieron contra la inflación en el décimo mes del año. La desventaja fue de 0,2 puntos porcentuales para los trabajadores privados y de 0.4 puntos para los empleados del sector público.

La ventaja del índice general de los salarios, entonces, se resume a lo ocurrido con los informales. No obstante hay que hacer una aclaración al respecto y es que el dato de los sueldos informales tiene un rezago de cinco meses, por lo que el 4,2% informado por el Indec en realidad es comparable a mayo, cuando el IPC avanzó un 1,5%.

La brecha entre formales e informales

Según el informe, en octubre el índice de salarios mostró una suba interanual del 43,1% frente a un aumento del IPC del 31,3% . Ese resultado fue consecuencia de incrementos de 30,5% en el sector privado registrado, 31,9% en el sector público y 113,2% en el sector privado no registrado. De este modo, los trabajadores informales exhibieron una variación salarial interanual que más que triplicó la de los asalariados formales y del empleo estatal.

También en la medición acumulada del año se observa el mismo patrón. Entre enero y octubre de 2025, el índice de salarios total avanzó 33,7%. En ese período, los salarios del sector privado registrado acumularon una suba de 22,9%, los del sector público aumentaron 26,2% y los del sector privado no registrado registraron un incremento de 84,5%. Esta última cifra volvió a destacarse como la más elevada del conjunto y fue clave para el desempeño del promedio general.

De todas formas, se deben tener en cuenta dos puntos al momento de analizar lo ocurrido en el sector privado formal. Por un lado, hay que considerar que los sueldos informales son sustancialmente más bajos que los del sector privado y vienen de varios años de fuerte deterioro. Por otra parte, como ya se mencionó, se debe tener en cuenta que los datos correspondientes a los ingresos informales tienen cinco meses de rezago, según explica el propio Indec en su apartado metodológico.

La carrera contra los precios

La comparación entre el IPC y los salarios permiten tener una idea cercana de si los trabajadores ganaron o perdieron poder adquisitivo, pero existe otra comparación que deja echar un vistazo a lo que está ocurriendo a nivel socioeconómico. Cruzando el dato de ingresos con el de la Canasta Básica Total (CBT) y la Canasta Básica Alimentaria (CBA) se puede tener una pista de qué está ocurriendo con los niveles de pobreza e indigencia.

Cabe recordar, que los hogares con ingresos superiores a una CBA pero inferiores a una CBT son técnicamente considerados “pobres”, en tanto que aquellos con sueldos inferiores a una CBA son considerados “indigentes”. Por lo tanto, si lo sueldos aumentan a mayor ritmo que ambas canastas se puede concluir que hay menor presión sobre los índices de pobreza y si por el contrario son los insumos de primera necesidad los que crecen a mayor ritmo que los salarios, es de esperar que la pobreza y la indigencia suban.

¿Qué ocurrió en esta oportunidad? De acuerdo a los datos publicado por el Indec, en octubre tanto la CBA como la CBT subieron 3,1%, de lo que se deduce que los productos esenciales subieron a mayor ritmo que los ingresos.