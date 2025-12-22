El costo de la canasta de servicios en el AMBA ya supera los $180.000 mensuales: qué boleta aumentó más en diciembre

Frente a diciembre de 2023, la canasta de servicios se incrementó 561% (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un hogar promedio del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), sin subsidios, debió destinar $183.410 en diciembre para cubrir los servicios públicos. La cifra representa un alza del 5,7% en relación al mes previo y de 31% respecto a igual mes de 2024.

Según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-CONICET), este mes la factura eléctrica se ubicó en promedio $44.808, mostrando una suba del 20,8% en comparación con noviembre. Por su parte, la boleta de gas presentó una baja del 4,6% y las familias debieron gastar $22.970 para cubrirla. El servicio de agua y transporte aumentaron 4,4% y 2,4% mensual, respectivamente. Los usuarios debieron abonar $32.435 y $83.196 en cada caso.

Frente a diciembre de 2023, la canasta de servicios se incrementó 561%, mientras que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue del 185%.

La suba en relación a noviembre, según el IIEP, respondió a los siguientes factores:

Gas: En diciembre aumentaron en promedio 2,2% el cargo fijo y 3,2% el cargo variable. A su vez, se redujeron las cantidades consumidas por estacionalidad, ante la llegada del verano. En este contexto, el efecto cantidad compensó el incremento del cuadro tarifario y derivó en una baja del gasto mensual.

Energía eléctrica: Continuó la curva ascendente del consumo, que encontraba su máximo en enero. En relación con el mes anterior, los cuadros tarifarios presentaron un incremento del 1,9% en el cargo fijo y del 3,1% en el cargo variable.

Colectivos: Mientras el boleto de las líneas de la Ciudad aumentó conforme a IPC más 2% (lo que arrojó una suba del 4,1% en diciembre), las líneas interjurisdiccionales a cargo de Nación, tras haber registrado un aumento del 9,7% en noviembre, mantuvieron invariable el precio del boleto. Como resultado, el costo promedio ponderado del boleto de colectivos aumentó 2,2% en diciembre.

Agua: Se incrementó el cuadro tarifario, al tiempo que el consumo se ajustó por la mayor cantidad de días del mes, dado que diciembre tuvo 31 días frente a los 30 de noviembre.

“En síntesis, el aumento del 5,7% intermensual en la canasta de servicios lo explica esencialmente el incremento en todos los cuadros tarifarios, en particular para transporte y energía eléctrica, en conjunto con el aumento de las cantidades consumidas de energía eléctrica conforme de transita la curva ascendente de demanda con pico en el mes de enero”, resaltó el informe.

En la desagregación por servicio, el transporte volvió a ubicarse como el principal factor de presión sobre la canasta de servicios públicos. La factura asociada a este rubro registró un aumento interanual del 48% respecto de diciembre de 2024, un ajuste que se ubicó por encima del IPC estimado y explicó la mayor parte del incremento total.

En contraste, los servicios básicos mostraron subas más moderadas. En términos interanuales, el gasto en agua aumentó 13%, el de energía eléctrica 19% y el de gas natural 28%. En conjunto, el transporte aportó 19 puntos porcentuales de los 31 puntos del aumento interanual total de la canasta, mientras que el agua, el gas y la electricidad contribuyeron con 3, 4 y 5 puntos porcentuales, respectivamente.

Al observar la medición acumulada de 2025 y descontar los factores estacionales —como variaciones en el consumo o en la cantidad de días de cada mes—, la canasta de servicios públicos mostró una evolución muy similar a la del índice general de precios.

No obstante, se destacó una dinámica divergente entre rubros: mientras el agua, la energía eléctrica y el gas crecieron por debajo del IPC, el transporte volvió a exhibir incrementos más significativos y claramente por encima de la inflación.

Por otra parte, el IIEP resaltó que en los hogares del AMBA, las tarifas de los servicios públicos cubrieron en promedio el 53% de los costos, mientras que el 47% restante fue absorbido por el Estado a través de subsidios.

Pero este esquema de cobertura no fue homogéneo: se registraron diferencias significativas tanto entre los distintos segmentos de hogares como entre los servicios.

El informe también destaca que en diciembre, la canasta de servicios públicos del AMBA representó el 11,1% del salario promedio registrado estimado del mes, calculado en $1.669.987. En otros términos, con un salario promedio fue posible cubrir alrededor de nueve canastas de servicios públicos, frente a las 8,6 que se podían adquirir en diciembre de 2024.

Dentro de esa estructura de gastos, el transporte volvió a destacarse como el rubro de mayor incidencia: su peso sobre el salario alcanzó el 43%, al menos el doble que el de cualquiera de los restantes servicios públicos en relación con los ingresos del hogar.

Nuevo esquema de subsidios en 2026

El Gobierno prevé implementar a partir de 2026 un nuevo esquema único y focalizado de subsidios residenciales para las tarifas de electricidad, gas natural, garrafas (GLP) y gas propano.

La iniciativa implicará el fin de la actual segmentación por niveles de ingresos (N1, N2 y N3) y de los programas diferenciados —como el Programa Hogar y la Tarifa Social de Gas— para dar lugar a un régimen simplificado con solo dos categorías: hogares que recibirán asistencia estatal y hogares que pagarán el costo pleno de la energía.

Según la propuesta oficial, el objetivo central es transparentar el precio real de los servicios, incrementar la proporción del gasto que asumirán los usuarios y reforzar la disciplina fiscal.

El acceso al subsidio quedará limitado a hogares con ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT), un umbral equivalente a $3.641.397 mensuales, más exigente que el vigente.

Además, se mantendrán los criterios de exclusión patrimonial: quedarán fuera del beneficio quienes posean embarcaciones o propiedades adicionales.

El nuevo sistema reemplazará de manera integral todas las categorías anteriores. Las personas ya inscriptas en el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) serán migradas automáticamente al nuevo esquema, aunque tendrán la posibilidad de actualizar su información.

En tanto, los usuarios de gas propano indiluído por redes o de garrafas de GLP de 10 kilos que aún no estén registrados deberán realizar el trámite a través del sitio oficial argentina.gob.ar/subsidios.