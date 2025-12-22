Economía

Cuánto necesita una familia por mes para pertenecer al 10% de mayores recursos

Para quedar ubicado entre los hogares con mayor capacidad de compra, se necesita obtener ingresos mensuales superiores a $3 millones. Los diez deciles que conforman la estructura de ingresos familiares

Guardar
Se redujo la desigualdad durante
Se redujo la desigualdad durante el tercer trimestre de 2025. Sarah Pabst/Bloomberg

Para que una familia argentina se ubique entre el 10% de los hogares con mayores ingresos, es necesario que perciba más de $3.624.000 mensuales, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Este umbral corresponde al tercer trimestre de 2025 y se aplica al relevamiento de los 31 principales conglomerados urbanos. Dentro de este sector, los ingresos familiares parten desde esa cifra y ascienden hasta los $150.000.000 mensuales, con un promedio de $5.597.559. El décimo decil comprende 1.015.153 hogares, es decir, el 10% del total, y está integrado por 3.539.176 personas, equivalentes al 11,9% de la población evaluada.

El rango de ingresos dentro de este grupo resulta amplio, con familias que apenas superan el umbral hasta otras que lo multiplican por cien. El ingreso promedio de $5.597.559 del décimo decil se distancia considerablemente de los valores del resto de los grupos.

Al observar los deciles inmediatamente inferiores, la brecha se hace notoria. El noveno decil cubre ingresos de $2.650.000 a $3.620.000, con un promedio de $3.067.163. En el octavo decil, los ingresos fluctúan entre $2.100.000 y $2.650.000, alcanzando un promedio de $2.361.192. En el extremo inferior, el primer decil representa al 10% de los hogares con menores ingresos, que van de $10.000 a $500.000, con un ingreso medio de $349.654. La mediana de ingresos familiares alcanza los $800.000, lo que implica que la mitad de los hogares percibe esa cifra o menos.

Una familia tiene que ganar
Una familia tiene que ganar más de $3,6 millones para pertenecer al 10% con más recursos del país. Sarah Pabst/Bloomberg

Escala de ingreso familiar por decil

Primer decil

  • Ingreso total familiar: desde $10.000 hasta $500.000
  • Hogares: 1.016.737 (10%)
  • Personas: 2.032.689 (6,8%)
  • Ingreso total decil: $355.505.839.000 (1,9%)
  • Ingreso medio: $349.654

Segundo decil

  • Ingreso total familiar: desde $500.000 hasta $760.000
  • Hogares: 1.019.170 (10%)
  • Personas: 2.347.895 (7,9%)
  • Ingreso total decil: $647.958.268.000 (3,4%)
  • Ingreso medio: $635.771

Tercer decil

  • Ingreso total familiar: desde $760.000 hasta $960.000
  • Hogares: 1.011.712 (10%)
  • Personas: 2.644.124 (8,9%)
  • Ingreso total decil: $869.973.460.000 (4,6%)
  • Ingreso medio: $859.902

Cuarto decil

  • Ingreso total familiar: desde $960.000 hasta $1.200.000
  • Hogares: 1.015.996 (10%)
  • Personas: 2.844.588 (9,5%)
  • Ingreso total decil: $1.077.066.992.000 (5,7%)
  • Ingreso medio: $1.060.109

Quinto decil

  • Ingreso total familiar: desde $1.200.000 hasta $1.430.000
  • Hogares: 1.017.394 (10%)
  • Personas: 3.153.508 (10,6%)
  • Ingreso total decil: $1.319.920.938.000 (6,9%)
  • Ingreso medio: $1.297.355

Sexto decil

  • Ingreso total familiar: desde $1.430.000 hasta $1.750.000
  • Hogares: 1.015.690 (10%)
  • Personas: 3.221.526 (10,8%)
  • Ingreso total decil: $1.598.646.559.000 (8,4%)
  • Ingreso medio: $1.573.951

Séptimo decil

  • Ingreso total familiar: desde $1.750.000 hasta $2.100.000
  • Hogares: 1.015.332 (10%)
  • Personas: 3.285.625 (11%)
  • Ingreso total decil: $1.950.939.540.000 (10,3%)
  • Ingreso medio: $1.921.479

Octavo decil

  • Ingreso total familiar: desde $2.100.000 hasta $2.650.000
  • Hogares: 1.017.348 (10%)
  • Personas: 3.393.821 (11,4%)
  • Ingreso total decil: $2.402.153.936.000 (12,6%)
  • Ingreso medio: $2.361.192

Noveno decil

  • Ingreso total familiar: desde $2.650.000 hasta $3.620.000
  • Hogares: 1.014.083 (10%)
  • Personas: 3.374.586 (11,3%)
  • Ingreso total decil: $3.110.358.257.000 (16,4%)
  • Ingreso medio: $3.067.163

Décimo decil

  • Ingreso total familiar: desde $3.624.000 hasta $150.000.000
  • Hogares: 1.015.153 (10%)
  • Personas: 3.539.176 (11,9%)
  • Ingreso total decil: $5.682.378.754.000 (29,9%)
  • Ingreso medio: $5.597.559
El Instituto Nacional de Estadística
El Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina (Indec) informó que los varones ganan más que las mujeres. EFE/Matías Nápoli

La diferencia entre los extremos de la escala se observan en el ingreso per cápita familiar: la mediana del décimo decil resulta trece veces mayor que la del primero. Esta disparidad, aunque importante, representa una leve reducción respecto al año previo, cuando la relación era de catorce veces. El coeficiente de Gini, indicador que muestra la desigualdad en la distribución de ingresos, fue de 0,431 en el tercer trimestre de 2025, mientras que un año antes había sido de 0,435, reflejando así una baja interanual en la desigualdad.

En cuanto al origen de los ingresos, el 78,2% proviene de trabajo, mientras que el restante 21,8% corresponde a fuentes no laborales. Este último rubro resulta más significativo en los deciles bajos, donde equivale al 60,1% en el primer decil, comparado con el 12,8% en el décimo.

La composición de los hogares varía en cada nivel de ingresos: en el primer decil, por cada 100 personas ocupadas, existen 257 no ocupadas; en cambio, en el décimo decil, esa relación es de 43 no ocupadas por cada 100 ocupadas. Existen diferencias por género, ya que el ingreso promedio de los varones es de $1.153.171 y el de las mujeres llega a $838.924.

La reciente variación en el coeficiente de Gini señala una mejora moderada en la distribución de ingresos en Argentina, aunque la distancia entre los extremos del espectro se mantiene elevada.

Temas Relacionados

IngresosCoeficiente de GiniIndecDecilMayores ingresosDesigualdadFamiliaÚltimas noticias

Últimas Noticias

La Ciudad de Buenos Aires lanzó créditos para que taxistas, remiseros y repartidores puedan comprar vehículos eléctricos

La nueva línea de préstamos del Banco Ciudad ofrece condiciones preferenciales a taxistas, remiseros y repartidores, con el objetivo de modernizar la flota y reducir el impacto ambiental en la movilidad porteña

La Ciudad de Buenos Aires

Qué hacer si el auto no arranca: un sencillo test y un consejo para no empeorar la situación

Hay dos motivos que pueden provocar que un automóvil no encienda el motor. Detectarlos es el primer paso y no requiere conocimientos de mecánica. La mayoría de las veces, insistir no resuelve la situación

Qué hacer si el auto

Los precios de los alimentos frenaron su impulso en la tercera semana de diciembre: qué rubros tuvieron deflación

Un relevamiento privado reflejó una baja de precios de 0,3% en la categoría. Que se espera para lo que resta del mes y cómo va a impactar sobre el dólar

Los precios de los alimentos

Milei le puso fecha al fin de la inflación: cuándo va a perforar el 1% mensual según el Presidente

El Presidente dio su pronóstico en un programa de streaming. Las expectativas del mercado y los informes de consultoras muestran una desaceleración sostenida, pero muestran señales de cautela sobre la dinámica de los precios

Milei le puso fecha al

Una por una, todas las empresas que cerraron plantas y efectuaron despidos en el último trimestre

Sin un repunte en la actividad industrial, el 2025 termina con más de 20 grandes fábricas en crisis y casi 4.400 trabajadores afectados

Una por una, todas las
DEPORTES
El contrato “sin precedentes” que

El contrato “sin precedentes” que el PSG planea ofrecerle a Luis Enrique

El contundente informe de la F1 sobre la “dura” temporada 2025 de Alpine: “Pocos momentos destacados”

Una leyenda de la NBA reveló el motivo por el cual se distanció de Michael Jordan: “Era mi mejor amigo y lo extraño”

Explosivas declaraciones de Luciano Vietto contra Gustavo Costas tras su polémica salida de Racing

La frase del director de Red Bull sobre el futuro de Max Verstappen que da que hablar en la Fórmula 1

TELESHOW
Chano contó cómo enfrentó su

Chano contó cómo enfrentó su internación por adicciones: “Entendí que tenía una enfermedad”

Wanda Nara aseguró que Mauro Icardi no saldó el total de la cuota alimentaria: “Sigue siendo deudor”

Así llegó Mauro Icardi junto a la China Suárez a buscar a sus hijas para pasar la Navidad juntos: las imágenes

El tremendo susto de Guido Süller al descubrir un nido de ratas en su habitación: “¡Nunca vi algo así!"

El rotundo cambio estético de Ginette Reynal: “Tomé una decisión y me gustaría que me acompañen”

INFOBAE AMÉRICA

El papa León XIV instó

El papa León XIV instó a los altos funcionarios del Vaticano dejar de lado las ambiciones de poder y el resentimiento

“El río que escribo”: Luis Gusmán cuenta lo que las palabras dejan en el agua

Zelensky afirmó que “casi el 90%” de las demandas de Ucrania se han incorporado a los borradores de paz

Arabia Saudita alcanzó en 2025 la cifra más alta de ejecuciones documentadas

En medio de las negociaciones para el fin de la guerra, el Parlamento de Ucrania evalúa convocar elecciones presidenciales