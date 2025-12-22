Cuánto necesita una familia por mes para pertenecer al 10% de mayores recursos

Se redujo la desigualdad durante el tercer trimestre de 2025. Sarah Pabst/Bloomberg

Para que una familia argentina se ubique entre el 10% de los hogares con mayores ingresos, es necesario que perciba más de $3.624.000 mensuales, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Este umbral corresponde al tercer trimestre de 2025 y se aplica al relevamiento de los 31 principales conglomerados urbanos. Dentro de este sector, los ingresos familiares parten desde esa cifra y ascienden hasta los $150.000.000 mensuales, con un promedio de $5.597.559. El décimo decil comprende 1.015.153 hogares, es decir, el 10% del total, y está integrado por 3.539.176 personas, equivalentes al 11,9% de la población evaluada.

El rango de ingresos dentro de este grupo resulta amplio, con familias que apenas superan el umbral hasta otras que lo multiplican por cien. El ingreso promedio de $5.597.559 del décimo decil se distancia considerablemente de los valores del resto de los grupos.

Al observar los deciles inmediatamente inferiores, la brecha se hace notoria. El noveno decil cubre ingresos de $2.650.000 a $3.620.000, con un promedio de $3.067.163. En el octavo decil, los ingresos fluctúan entre $2.100.000 y $2.650.000, alcanzando un promedio de $2.361.192. En el extremo inferior, el primer decil representa al 10% de los hogares con menores ingresos, que van de $10.000 a $500.000, con un ingreso medio de $349.654. La mediana de ingresos familiares alcanza los $800.000, lo que implica que la mitad de los hogares percibe esa cifra o menos.

Una familia tiene que ganar más de $3,6 millones para pertenecer al 10% con más recursos del país. Sarah Pabst/Bloomberg

Escala de ingreso familiar por decil

Primer decil

Ingreso total familiar: desde $10.000 hasta $500.000

Hogares: 1.016.737 (10%)

Personas: 2.032.689 (6,8%)

Ingreso total decil: $355.505.839.000 (1,9%)

Ingreso medio: $349.654

Segundo decil

Ingreso total familiar: desde $500.000 hasta $760.000

Hogares: 1.019.170 (10%)

Personas: 2.347.895 (7,9%)

Ingreso total decil: $647.958.268.000 (3,4%)

Ingreso medio: $635.771

Tercer decil

Ingreso total familiar: desde $760.000 hasta $960.000

Hogares: 1.011.712 (10%)

Personas: 2.644.124 (8,9%)

Ingreso total decil: $869.973.460.000 (4,6%)

Ingreso medio: $859.902

Cuarto decil

Ingreso total familiar: desde $960.000 hasta $1.200.000

Hogares: 1.015.996 (10%)

Personas: 2.844.588 (9,5%)

Ingreso total decil: $1.077.066.992.000 (5,7%)

Ingreso medio: $1.060.109

Quinto decil

Ingreso total familiar: desde $1.200.000 hasta $1.430.000

Hogares: 1.017.394 (10%)

Personas: 3.153.508 (10,6%)

Ingreso total decil: $1.319.920.938.000 (6,9%)

Ingreso medio: $1.297.355

Sexto decil

Ingreso total familiar: desde $1.430.000 hasta $1.750.000

Hogares: 1.015.690 (10%)

Personas: 3.221.526 (10,8%)

Ingreso total decil: $1.598.646.559.000 (8,4%)

Ingreso medio: $1.573.951

Séptimo decil

Ingreso total familiar: desde $1.750.000 hasta $2.100.000

Hogares: 1.015.332 (10%)

Personas: 3.285.625 (11%)

Ingreso total decil: $1.950.939.540.000 (10,3%)

Ingreso medio: $1.921.479

Octavo decil

Ingreso total familiar: desde $2.100.000 hasta $2.650.000

Hogares: 1.017.348 (10%)

Personas: 3.393.821 (11,4%)

Ingreso total decil: $2.402.153.936.000 (12,6%)

Ingreso medio: $2.361.192

Noveno decil

Ingreso total familiar: desde $2.650.000 hasta $3.620.000

Hogares: 1.014.083 (10%)

Personas: 3.374.586 (11,3%)

Ingreso total decil: $3.110.358.257.000 (16,4%)

Ingreso medio: $3.067.163

Décimo decil

Ingreso total familiar: desde $3.624.000 hasta $150.000.000

Hogares: 1.015.153 (10%)

Personas: 3.539.176 (11,9%)

Ingreso total decil: $5.682.378.754.000 (29,9%)

Ingreso medio: $5.597.559

El Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina (Indec) informó que los varones ganan más que las mujeres. EFE/Matías Nápoli

La diferencia entre los extremos de la escala se observan en el ingreso per cápita familiar: la mediana del décimo decil resulta trece veces mayor que la del primero. Esta disparidad, aunque importante, representa una leve reducción respecto al año previo, cuando la relación era de catorce veces. El coeficiente de Gini, indicador que muestra la desigualdad en la distribución de ingresos, fue de 0,431 en el tercer trimestre de 2025, mientras que un año antes había sido de 0,435, reflejando así una baja interanual en la desigualdad.

En cuanto al origen de los ingresos, el 78,2% proviene de trabajo, mientras que el restante 21,8% corresponde a fuentes no laborales. Este último rubro resulta más significativo en los deciles bajos, donde equivale al 60,1% en el primer decil, comparado con el 12,8% en el décimo.

La composición de los hogares varía en cada nivel de ingresos: en el primer decil, por cada 100 personas ocupadas, existen 257 no ocupadas; en cambio, en el décimo decil, esa relación es de 43 no ocupadas por cada 100 ocupadas. Existen diferencias por género, ya que el ingreso promedio de los varones es de $1.153.171 y el de las mujeres llega a $838.924.

La reciente variación en el coeficiente de Gini señala una mejora moderada en la distribución de ingresos en Argentina, aunque la distancia entre los extremos del espectro se mantiene elevada.