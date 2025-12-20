Nuevas medidas cambiarias y estreno de fórmula para medir la inflación: cómo impactarán en la cotización del dólar

Billetes de dólar se ven en esta ilustración fotográfica tomada el 13 de junio de 2017. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

El próximo 1 de enero debutará un nuevo régimen cambiario. las bandas empezarán a moverse al ritmo de la inflación, pero también habrá nueva fórmula del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que reflejará mejor los aumentos en la canasta de los argentinos. Frente a ello, podría proyectarse un mayor techo para el dólar, aunque también jugará lo que haga el equipo económico en materia de recorte de subsidios.

Esta semana, tras meses de cuestionamientos de economistas de todo el espectro político y de bancos internacionales, el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, anunció una fase de remonetización de la economía, en la que las bandas se ajustarían por el IPC y habría compras de reservas por aumento de la demanda de dinero.

Al mismo tiempo, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que conduce Marco Lavagna, publicará la nueva fórmula para medir la inflación. En la que la agencia estadística trabaja desde la gestión del ministro de Economía y candidato a presidente, Sergio Massa.

Fue uno de los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la última revisión. En un breve párrafo en el se refiere a cuestiones estadísticas, el reporte del staff -en consulta con los funcionarios del equipo económico- asegura que el nuevo índice sería lanzado a fines de este año. Luego el Indec anunció que el dato de inflación de enero de 2026 será el primero publicado de esa manera.

La pregunta es si la nueva formulación de inflación va a implicar un salto y en consecuencia un techo más alto para el dólar mayorista. “No conocemos los nuevos ponderadores, pero sí son como los de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), la inflación con los ponderadores de 2017, 2018 hubiera dado algunas décimas más alta que la actual”, dijo presidente de Analytica, Ricardo Delgado.

“Al principio vamos a ver una corrección producto de un ajuste lógico a una estructura de consumo que es muy distinta a la que hoy está midiendo el Indec. “Eso va a reflejarse en el techo de la banda por la nueva regla cambiaria que se fija a partir del 1.º de enero”, agregó.

Aunque hay que tener en cuenta que la inflación se va a aplicar con dos meses de retraso en los movimientos del techo y piso de la banda. Por ejemplo, en enero se aplicará IPC de noviembre (2,5 %) y en febrero la de diciembre.

“Van a tomar más peso los servicios públicos. Ahí el Gobierno podría, por un lado, pensar que hace un año iban a ser mucho peor los aumentos con este nuevo IPC que con el anterior, dado que aumentaron mucho las tarifas en 2024. Aunque es cierto que en 2025 volvieron a atrasarse un poco en algunos casos y eso va a significar que en 2026 van a tener que retomarse aumentos”, destacó el director de EPyCA, Martín Kalos.

El discurso oficial

En la conferencia de prensa, Bausili negó que haya impacto en los precios. “Que las bandas se ajusten por la inflación no quiere decir que va a ser mayor o menor, va a depender de la inflación, se le está dando un grado de flexibilidad a las bandas. Creemos que es un aporte para la reducción de incertidumbre hacia adelante”, destacó.

En noviembre la inflación fue del 2,5% y fue el cuarto mes consecutivo con aceleración.

Uno de los principales cuestionamientos de los analistas era que las bandas, que hasta ahora se mueven al 1 % mensual y lo harán hasta el inicio de 2026, corren por detrás de la inflación, que acumula cuatro meses de aceleración. La decisión del BCRA de modificar el ritmo al que se mueven las bandas chocaba con la proyección del presidente Javier Milei sobre la inflación cero para mediados de 2026.

“Esto es muy consistente con un sendero de baja de la inflación. Porque la inflación, como explicó el presidente en varias oportunidades, tiene que ver, desde el punto de vista del impacto monetario, con un exceso de oferta y se puede dar por aumento en la oferta y caída en la demanda o una combinación de las dos cosas (...). Vamos a ir a un proceso en donde la demanda de dinero aumenta y la oferta de dinero aumenta a través de la compra de reservas, pero a un ritmo menor que es consistente con una reducción de la inflación en el tiempo”, destacó Bausili.

Al mismo tiempo, el titular del BCRA subrayó que la mayoría de los días “no nos debería sorprender que el BCRA esté comprando dólares en el mercado y definió un parámetro sobre la participación oficial: un volumen que no afecte el buen funcionamiento y la estabilidad del mercado de cambios. “Por eso hablamos de un monto que esté en línea con el 5 % del volumen diario”, subrayó. Eso dependerá de los volúmenes negociados en el Mercado Libre de Cambios (MLC).

“Que el BCRA esté comprando y acumulando reservas no implica que el sesgo del tipo de cambio sea hacia arriba porque esto se está haciendo en respuesta a un aumento en la demanda de dinero”, reiteró Bausili. La forma de abastecer esa demanda, concluyó, es comprando reservas.