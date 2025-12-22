Economía

Cuánto cuesta armar la canasta navideña y cuánto aumentó en comparación al año pasado

Un informe de una consultora privada indica que el valor promedio de las compras tradicionales para Navidad tuvo una suba menor a la inflación. También se observan cambios en los hábitos de consumo

La canasta navideña aumentó 27%
La canasta navideña aumentó 27% en el último año, según estimaciones privadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Canasta Navideña de este año tuvo un aumento menos pronunciado que en períodos anteriores, en un contexto donde la inflación se mantiene en la zona del 2,5% mensual y la demanda sigue baja. En paralelo, los productos para decorar las fiestas resultan poco accesibles, ya que el costo supera los $400.000.

De acuerdo con un reporte de la consultora Focus Market, el valor de la canasta compuesta por alimentos típicos de la temporada alcanza los $95.401, un 27% más que en 2024, cuando costaba $75.013. Esto implica un incremento menos pronunciado que la inflación. Hasta noviembre, el acumulado informado por el Indec fue de 27,9% y todavía resta conocer el dato de diciembre.

El informe indica que, dentro de los productos con mayores subas, la torta española de frutos secos de 200 gramos lidera con un alza del 47%. Luego sigue el pan dulce con frutas de 400 gramos, con un 44%, y el turrón español blando de almendra de 200 gramos, con un 38%.

Entre los artículos que menos se encarecieron figuran el pan dulce con chips de chocolate de 400 gramos (9%), las garrapiñadas de maní de 80 gramos (7%) y el champagne de 750 cc, que apenas subió 1% en relación al año pasado. Focus Market atribuye estas diferencias a promociones puntuales, ofertas o a una menor incidencia de costos importados sobre ciertos productos.

Damián Di Pace, director de la firma de análisis de consumo, expresó: “Acorde con la situación económica actual: la estabilidad relativa en los precios de los productos navideños refleja la presión competitiva entre comercios y un consumo aún contenido. Es un dato positivo que algunas categorías se mantengan por debajo de la inflación promedio, lo que podría favorecer una temporada con mayor accesibilidad para los consumidores”.

En cuanto a los precios más altos dentro de la canasta navideña 2025, la torta española de frutos secos de 200 gramos figura primera con un precio de $24.920, seguida por el turrón español blando de almendra de 200 gramos en $13.500.

A continuación aparecen el espumante de fresa de 750 cc a $10.500, el pan dulce con chips de chocolate de 400 gramos en $10.299 y el champagne de 750 cc a $9.980.

Cuánto subió la canasta navideña en 2025

  • Torta española de frutos secos 200g: $24.920 (47%)
  • Pan dulce con frutas 400g: $5.750 (44%)
  • Turrón español blando de almendra 200g: $13.500 (38%)
  • Turrón de almendras 90g: $4.940 (34%)
  • Espumante fresa 750cc: $10.500 (28%)
  • Budín con frutas 215g: $3.758 (27%)
  • Turrón blando con maní 130g: $3.005 (18%)
  • Espumante ananá 710cc: $5.100 (18%)
  • Sidra 720cc: $2.299 (15%)
  • Pan dulce con chips de chocolate 400g: $10.299 (9%)
  • Garrapiñadas de maní 80g: $1.350 (7%)
  • Champagne x 750cc: $9.980 (1%)

El comportamiento de compra de los consumidores también presenta variaciones respecto a años anteriores. Según Focus Market, el 44% realiza las compras una semana antes de Navidad, el 27% lo hace hasta un mes antes, el 21% opta por el fin de semana previo y el 8% espera hasta el 24 de diciembre. Esta conducta señala una menor tendencia al “stockeo” temprano, práctica que predominaba en períodos de alta inflación.

El producto de la canasta
El producto de la canasta navideña que más subió en el último año fue la torta española de frutos secos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Di Pace señaló: “La falta de sobrestockeo previo a las fiestas marca una diferencia con otros períodos inflacionarios de la Argentina. En un contexto donde la demanda sigue débil y las expectativas de aumentos se moderaron, tanto empresas como consumidores evitan adelantarse. Esto sugiere una economía en proceso de reacomodamiento, con un menor ‘adelanto de consumo’ y mayor racionalidad en la gestión de inventarios”.

Decoración navideña, con subas menores a la inflación

Respecto a la decoración, el informe menciona que vestir el hogar con adornos básicos demanda $423.955, un 12% más que en 2024, cuando ascendía a $377.504. Entre los productos con mayores incrementos se encuentra el pesebre de 9 piezas de 13 centímetros (28%), las luces cálidas LED x 50 (27%) y las guirnaldas verdes de 2 metros (18%).

Por otro lado, algunos artículos bajaron de precio al comparar con el año anterior: el kit de 24 adornos navideños retrocedió 29%, la corona navideña 17% y el árbol con base metálica de 1,80 metros subió solo 4%.

Los métodos de pago y la financiación cobran protagonismo: el 61% elige financiar los regalos con tarjeta de crédito, el 27% espera el aguinaldo, el 12% utiliza rendimientos de cuentas remuneradas y un 11% recurre a sus ahorros.

Según Di Pace, “el foco de los consumidores en promociones y financiamiento muestra un mercado más maduro y competitivo. Las estrategias comerciales que ofrezcan descuentos atractivos y planes de pago accesibles serán clave para dinamizar las ventas y aprovechar el espíritu de las fiestas sin perder de vista la realidad económica”.

El panorama actual del consumo navideño muestra subas de precios por debajo de la inflación y decisiones de compra marcadas por la cautela y el uso de herramientas financieras.

