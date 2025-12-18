Economía

Cuánto crecieron las ventas de autos 0 km en 2025 y cómo impactaron los importados en cada marca

La comercialización aumentará un 50%, sostenida en buena parte por una gran importación de modelos. Brasil sigue siendo el país que más vehículos envía pero también el que más compra

El mercado argentino crecerá este
El mercado argentino crecerá este año un 50% respecto a 2024, pero la mayor parte del mérito es de los modelos importados (Foto: Shutterstock)

La polarización del mercado automotor argentino en 2025 probablemente sea una de las más profundas de los últimos años. Hay marcas que se concentraron en el mercado local y otras que apostaron a incrementar las exportaciones. Todo depende del producto que fabrican, aunque como regla general los vehículos utilitarios se exportan más que los autos y SUV, y viceversa cuando se trata de importación.

Por ese motivo, aunque el mercado crecerá un 50% en ventas de unidades 0 km, no todos tuvieron la misma tasa de crecimiento en producción, importación y exportación.

Es un hecho que el año terminará con un 60% de vehículos importados y un 40% de origen nacional. Esa proporción explica por qué la producción de autos argentinos es probable que no alcance las cifras del año pasado y se quede “en la puerta” para llegar a los mismos 500.000 vehículos de referencia de 2024.

Para igualar el volumen de producción del año pasado deberían fabricarse algo más de 42.000 unidades en diciembre, pero ese objetivo parece algo lejano si se tiene en cuenta que la planta de Stellantis en Palomar entró en vacaciones todo el mes, que la de Córdoba lo hizo el 15 de diciembre por 15 días, y que Renault discontinuó Logan, Sandero y Stepway, a lo que se suma la salida de producción de las pick-up medianas Nissan Frontier y Renault Alaskan que se produjo en el mes de octubre.

A pesar de crecer sólo
A pesar de crecer sólo un 15% como marca, Toyota era la referencia de 2024. El Yaris fue su modelo más exitoso subiendo un 43%

El crecimiento de cada marca en 2025

En términos de ventas en el mercado argentino, los números muestran quienes apostaron más a ganar ventas locales y quienes a comercialización al exterior, como así también quién apostó a crecer en base a mucho volumen de vehículos importados.

Con números parciales hasta el 15 de diciembre, la marca que lidera las ventas de autos 0 km en Argentina es Toyota, que ya alcanzó un volumen de 95.600 unidades en 11 meses y medio. Sin embargo, incluso a pesar de tener al Yaris, que viene importado desde Brasil, como el modelo que encabeza el ranking por modelos, el crecimiento de la marca japonesa en el mercado fue de tan solo del 15%. No es un número despreciable ni mucho menos, pero sí parece poco en comparación con sus competidores.

Volkswagen está segunda como marca con mayores ventas en el año con 94.900 vehículos, pero en este caso, gracias a la apuesta por un portafolio de modelos importados (casi todos SUV brasileños), el crecimiento interanual de ventas de la marca alemana alcanzó un 48%, muy superior al primero de la lista en términos relativos. La prueba del peso de los importados está en un crecimiento relativo de los autos nacionales, con Amarok y Taos subiendo la mitad que la marca, un 24%.

Aunque no había referencias del
Aunque no había referencias del año pasado, el VW Tera en tres meses se convirtió en el modelo más vendido de la marca en Argentina

Al mirar los números absolutos de vehículos vendidos, en tercer lugar aparece Fiat con 73.800 unidades, y también cuenta con una tasa de crecimiento muy alta, del 58%, que supera el promedio de crecimiento del sector en general y que está basada fundamentalmente en la importación de modelos brasileños, ya que de su vehículo insignia, el Fiat Cronos, sólo creció un 5% de un año a otro.

En una condición similar está Renault, que lleva 57.600 patentamientos con una fuerte concentración en ventas en Argentina y con una cuota de importados significativa. Las ventas de la marca crecieron un 69% en el último año con un protagonismo especial de Kardian y Kwid, que se llevaron el 40% de las ventas totales de la marca y que tuvieron mínimo impacto en 2024, ya que solo se vendió el primero de ambos modelos a partir del segundo semestre.

Peugeot es la quinta marca en el ranking de mayores vendedores de autos en 2025 en Argentina con sus 49.200 autos hasta mediados de diciembre. En este caso, con una producción local que sustenta la operación de la marca en Argentina a través de 208 y 2008, de los cuales se exporta un volumen considerable de unidades a Brasil, el crecimiento fue del 35% interanual. Pese a esa suba, el Peugeot 208 terminará el año con ventas por unos 30.000 vehículos, lo mismo que en 2024, por lo tanto el crecimiento se debió al SUV 2008, que llegó a mediados de año pasado pero representa el 32% del total de ventas de la marca en 2025.

Ford Territory fue el modelo
Ford Territory fue el modelo que más impulsó el crecimiento de Ford en 2025

Por su especialización en vehículos utilitarios y SUV de segmento C en adelante, Ford aparece recién en sexto lugar por no tener un vehículo masivo de entrada de gama. Aún así, con 48.400 unidades tuvo un crecimiento del 40% respecto a 2024, con Ford Ranger prácticamente en el mismo volumen de ventas interanual cercano a las 24.000 unidades, pero con un crecimiento de Territory del 132% como principal vector de su mejora de performance en el mercado local.

General Motors está en octavo lugar con un crecimiento muy alto del 98%, consecuencia de una política de retracción de unidades en el mercado que la propia marca explicó en varias oportunidades. Entre enero y mediados de diciembre patentó 45.500 automóviles con un importante componente de importados, principalmente de la gama Onix y Onix Plus que crecieron un 250%, y la pick-up S10 subiendo un 168%, mientras el producto nacional, Chevrolet Tracker subió sus ventas un 58%.

Citroën también creció mucho su participación en el mercado por la gama de importados que componen el 96% del volumen de ventas de la marca. En 2025 lleva patentados 23.800 autos y sus ventas crecieron un 68%, con dos modelos que marcaron fuertemente ese alza. Se trata del Basalt, que no estaba el año pasado en el mercado y hoy tiene el 25% de las ventas de Citroën, y el B-SUV Aircross, que tuvo un crecimiento de un 116% en un año.

El décimo puesto queda para otra marca que tuvo una fuerte alza de ventas, pero que no tiene vehículos nacionales, lo que permite apreciar mejor aun el impacto de los modelos importados de Brasil, desde donde viene el 95% de sus autos a Argentina. Se trata de Jeep, que lleva vendidos 21.700 vehículos con un crecimiento del 69%. Dos de sus tres modelos fueron la palanca de ventas con el Compass creciendo un 112% y el Renegade un 28%.

Mercedes-Benz anunció este miércoles que la producción y ventas locales de Sprinter creció en 2025 un 15%. Al ser un monoproducto en un segmento y tener la gama de autos premium de lujo como la otra parte de su negocio en Argentina, el crecimiento del 28% se debe casi en mitades iguales al utilitario y a la línea de modelos importados de Alemania. En total, entre ambos negocios de Prestige Auto totalizaron ventas por 15.000 vehículos en el mercado local.

Finalmente, Nissan comercializó entre enero y mediados de diciembre 14.900 automóviles, lo que representó un crecimiento del 20%. Si bien se patentaron 6.300 pick-up Frontier, en 2024 habían sido 6.700, por lo tanto hubo una baja del 5% en las ventas de su producto nacional, ahora discontinuado. Esto muestra que todo el negocio estuvo apalancado por los modelos brasileños y mexicanos, Kicks, Versa y Sentra, que importó en mayor proporción.

