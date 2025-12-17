Cuánto cuesta el pan dulce para Navidad en promedio en CABA

El precio promedio de un pan dulce aumentó 44% respecto al año pasado, según Focus Market

La llegada de las fiestas impacta de lleno en la canasta navideña y el pan dulce es uno de los productos tradicionales que más refleja el contexto económico. Este clásico de la mesa de diciembre atraviesa una temporada marcada por una amplia dispersión de valores y nuevas estrategias de consumo motivadas por la pérdida del poder adquisitivo.

En supermercados, panaderías y locales gastronómicos los precios del pan dulce exhiben importantes diferencias según variedad, marca y calidad, lo cual obliga a los consumidores a analizar alternativas y ofertas antes de definir la compra. La tendencia general muestra una mayor presencia de promociones para atraer la demanda en un escenario de menor consumo.

Según Focus Market, el precio promedio de un pan dulce de 400 gramos con frutas es de $5.750, lo que representa un aumento del 44% en relación a la Navidad pasada.

En tanto el pan dulce con chips de chocolate tiene un costo de $10.299. Frente a 2024, avanzó 9%.

Si se diferencia por marcas, en las cadenas de supermercados se pueden encontrar los siguientes precios, en algunos casos con descuento:

Pan Dulce Musel Pou con frutas 500 g: $4.815,19 - Coto

Pan Dulce con frutas Arcor 400 g: $4.550 - Coto

Pan dulce Bonafide con chips 400 g: $6.350 (con descuento $4.127) - Carrefour

Panettone Bauducco con frutas 400 g: $8.950 (con descuento $5.817) - Carrefour

Panettone tradicional Bauli en caja 500 g: $39.990 (con descuento $25.993)- Carrefour

Pan Dulce Con Frutas Bimbo 450 g: $5.750 (segunda unidad al 50%) - Disco

Pan Dulce Relleno Dulce De Leche Cofler 450 g: $11.390 (segunda unidad al 50%) - Disco

Pan Dulce Madrileño Bagley 400 g: $ 9.110 (en 2x1) - Día

Pan Dulce Don Satur con chips 400 g: $5.750 (segunda unidad al 50%)- Disco

Asimismo, se puede optar por un pan dulce más premium que tendrá un precio más elevado por ser artesanal. El más típico es el del restaurante Plaza Mayor, ubicado en el barrio porteño de Montserrat. Cada pan dulce pesa un kilo y casi la mitad corresponde a frutas y frutos secos. El valor actual del pan dulce es de 36.000 pesos por kilo.

Por su parte, en el tradicional restaurante Pertutti el pan dulce tiene un costo de $38.000. Si se elige el que tiene solo frutos secos, vale $45.000.

En Rapanui se encuentra un Pan Dulce de Chocolate 700 g. o de frutas por $27.000 y un Panettone de Pistachos 720 gr.

En lo que respecta a panaderías, Martín Pinto, presidente del Centro de Panaderos de Merlo y referente de CIPAN (Cámara de Industriales Panaderos), contó que están tratando de mantener los precios dado el bajo consumo y que tienen que competir con la oferta más económica de los supermercados. Resaltó que la mayoría de las panaderías están trabajando por encargo.

Y precisó que hoy, un pan dulce con chips de chocolate, de entre 400 y 600 gramos, se consigue a valores que van aproximadamente de $4.000 a $6.000. En el caso del pan dulce con frutas abrillantadas, también en presentaciones similares, de 400 a 600 gramos, los precios oscilan entre $7.000 y $8.000.

En un escalón superior aparecen los pan dulces de panadería con frutos secos, arándanos u otras combinaciones más elaboradas, que rondan entre $15.000 y $20.000, y pueden llegar hasta los $25.000 cuando se trata de versiones especiales, como las elaboradas con masa madre y frutas seleccionadas.

Otros productos navideños

Focus Market también relevó otros productos que suelen estar presentes en la mesa navideña. En promedio, la torta española de frutos secos (200 g) se consigue a $24.920, el turrón español blando de almendra (200 g) ronda los $13.500 y el turrón de almendras (90 g) se ubica en $4.940. A su vez, el espumante sabor fresa (750 cc) cuesta $10.500 y el budín con frutas (215 g) alcanza los $3.758.

Por otro lado, el turrón blando con maní (130 g) tiene un precio promedio de $3.005, el espumante sabor ananá (710 cc) se vende a $5.100 y la sidra (720 cc) cuesta $2.299. Completan la lista las garrapiñadas de maní (80 g), a $1.350, y el champagne (750 cc), que llega a $9.980.