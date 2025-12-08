Canasta navideña 2025: cuáles son los productos que más aumentaron en comparación al año pasado

La canasta navideña aumentó 27% interanual

La Canasta Navideña mostró este año un incremento más moderado respecto a años anteriores, en un entorno marcado por la desaceleración de la inflación y una demanda todavía retraída. La decoración para la festividad se vuelve un tanto inaccesible ya que supera los $400.000.

Según datos de Focus Market, el costo de la canasta con productos típicos de las fiestas de fin de año asciende a $95.401, lo que representa un aumento interanual de 27% en comparación con 2024, cuando su valor fue de $75.013.

El relevamiento detalla que dentro del top 3 de los productos que más subieron de precio sobresalen la torta española de frutos secos 200g con una suba del 47%, seguida por el pan dulce con frutas 400g con 44%, y el turrón español blando de almendra 200g con un incremento de 38%.

Entre los ítems que menos subieron figuran el pan dulce con chips de chocolate 400g (9%), las garrapiñadas de maní 80g (7%) y el champagne de 750cc con solo 1% de ajuste respecto al año anterior. Estas diferencias suelen vincularse, según el informe, a la aparición de descuentos puntuales, promociones o la menor presión de costos importados en ciertos productos.

Precios y aumentos de la canasta navideña (Focus Market)

“Acorde con la situación económica actual: la estabilidad relativa en los precios de los productos navideños refleja la presión competitiva entre comercios y un consumo aún contenido. Es un dato positivo que algunas categorías se mantengan por debajo de la inflación promedio, lo que podría favorecer una temporada con mayor accesibilidad para los consumidores”, señaló Damián Di Pace, director de la consultora Focus Market.

En términos absolutos, los productos más caros de la canasta navideña 2025 son la torta española de frutos secos de 200 gramos, que alcanza los $24.920, seguida por el turrón español blando de almendra de 200 gramos, con un precio de $13.500.

Más abajo se ubican el espumante de fresa 750 cc, que cuesta $10.500, el pan dulce con chips de chocolate de 400 gramos, a $10.299, y el champagne de 750 cc, que llega a $9.980.

Los productos que más aumentaron (Focus Market)

El comportamiento de los consumidores también evidencia cambios frente a temporadas navideñas previas. De acuerdo con los datos de Focus Market, el 44% realiza las compras para las fiestas una semana antes de Navidad, el 27% prefiere anticiparse hasta un mes, el 21% lo hace el fin de semana previo y el 8% espera hasta el 24 de diciembre. Este patrón refleja una menor tendencia al “stockeo” anticipado, habitual en otras épocas de alta inflación.

Al respecto, Di Pace afirmó: “La falta de sobrestockeo previo a las fiestas marca una diferencia con otros períodos inflacionarios de la Argentina. En un contexto donde la demanda sigue débil y las expectativas de aumentos se moderaron, tanto empresas como consumidores evitan adelantarse. Esto sugiere una economía en proceso de reacomodamiento, con un menor ‘adelanto de consumo’ y mayor racionalidad en la gestión de inventarios”, declaró Di Pace.

En el rubro de la decoración navideña, el informe arroja que el costo total de decorar el hogar con los accesorios básicos se ubicó en $423.955, con un incremento de 12% respecto del año pasado, cuando requería $377.504.

En este segmento, los productos que más incrementaron su valor fueron el pesebre de 9 piezas de 13 cm cada una (28%), los juegos de luces cálidas LED x 50 unidades (27%) y las guirnaldas verdes de 2 metros (18%).

Precios y aumentos de la decoración navideña (Focus Market)

En cambio, algunos adornos mostraron bajas notables en el comparativo interanual: el kit de 24 adornos navideños cayó 29%, la corona navideña 17% y el árbol navideño con base de metal de 1,80 metros subió apenas 4%.

La financiación y la búsqueda de ventajas en los métodos de pago adquieren relevancia en este contexto: el 61% financia las compras de regalos con tarjeta de crédito, el 27% espera percibir el aguinaldo, el 12% utiliza ganancias provenientes de cuentas remuneradas y un 11% recurre a ahorros.

Di Pace sostuvo: “El foco de los consumidores en promociones y financiamiento muestra un mercado más maduro y competitivo. Las estrategias comerciales que ofrezcan descuentos atractivos y planes de pago accesibles serán clave para dinamizar las ventas y aprovechar el espíritu de las fiestas sin perder de vista la realidad económica”.

La radiografía del consumo festivo navideño exhibe un escenario donde la suba de precios se mantiene por debajo de la inflación, con comportamientos de compra pautados por la prudencia y la utilización de herramientas financieras.