¿Cuándo se paga el aguinaldo de diciembre 2025 en Argentina?

El aguinaldo de diciembre 2025 en Argentina debe pagarse entre el 18 y el 24 de diciembre, según la Ley de Contrato de Trabajo Photographer: Tomas Cuesta/Bloomberg

El cobro del aguinaldo de diciembre en Argentina responde a lo dispuesto por la Ley de Contrato de Trabajo. Todos los trabajadores registrados deben recibir la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario durante el mes de diciembre. Este pago ocurre bajo normativa nacional en el ámbito laboral.

El calendario de cobro fija el 18 de diciembre como fecha principal para la acreditación del medio sueldo extra, y otorga un plazo adicional que se extiende hasta el 24, justo antes de las fiestas de fin de año. El medio aguinaldo corresponde a la mayor remuneración mensual del segundo semestre y representa un ingreso clave para los asalariados en el cierre del año.

De acuerdo con la normativa, el aguinaldo debe pagarse a más tardar el jueves 18 de diciembre de 2025. Las empresas tienen el deber de depositar el monto en las cuentas de sus empleados antes del fin de esa jornada. Si ocurren inconvenientes operativos, la ley contempla un margen de cuatro días hábiles posteriores. Por lo tanto, los trabajadores pueden recibir el Sueldo Anual Complementario hasta el miércoles 24 de diciembre, según comunicó la Secretaría de Trabajo.

El Sueldo Anual Complementario corresponde a la mayor remuneración mensual del segundo semestre y es clave para el consumo navideño - VisualesIA

Según el esquema establecido, el pago busca asegurar la disponibilidad de recursos antes de las festividades. Esta mecánica alcanza a empleados del sector privado, personal estatal y contratos bajo relación de dependencia. La exigencia de cumplimiento de los plazos pretende proteger el consumo de las familias en el contexto navideño.

Cuándo se paga el aguinaldo en diciembre en 2025 en Argentina

Cada semestre, el cálculo del aguinaldo toma como base el salario más alto recibido desde julio hasta diciembre. Para determinar el monto correspondiente, el trabajador debe identificar el mayor recibo de sueldo emitido en ese período y dividirlo por dos. El resultado equivale al valor bruto del aguinaldo, explicó la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

No todos los empleados cobran el monto íntegro. Aquellos que ingresaron luego de julio o finalizaron su contrato antes de diciembre deben calcular una parte proporcional. Este ajuste surge al dividir el mejor sueldo mensual por doce y multiplicar ese resultado por la cantidad de meses trabajados. Si el mejor salario fue de $240.000 y se trabajaron seis meses, el aguinaldo bruto será de $120.000, de acuerdo con el procedimiento oficial.

El cálculo del aguinaldo se basa en el salario más alto recibido entre julio y diciembre, dividido por dos, según ANSES (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aguinaldo constituye un beneficio complementario, cuyo cumplimiento reviste carácter obligatorio para las entidades empleadoras. En los casos donde existan inconvenientes administrativos, la ley habilita el período de gracia ya detallado, con un plazo final el 24 de diciembre.

El calendario de pagos de ANSES de jubilaciones

Los jubilados y pensionados también reciben el medio aguinaldo en diciembre. El organismo previsional coordina el pago en la misma fecha en la que se abona la prestación mensual. ANSES determina el cronograma según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y el haber percibido, indicó el último comunicado de prensa.

Para quienes cobran jubilaciones o pensiones mínimas, el calendario dispone estas fechas: DNI terminado en 0, el 9 de diciembre; en 1, el 10; en 2 y 3, el 11; en 4 y 5, el 12; en 6 y 7, el 15; y en 8 y 9, el 16. Cuando el haber mensual supera el mínimo, el esquema señala: terminaciones 0 y 1, el 17 de diciembre; 2 y 3, el 18; 4 y 5, el 19; 6 y 7, el 22; y 8 y 9, el 23.

Si el titular cuenta con prestaciones familiares, la ANSES habilita un pago conjunto en función de la fecha principal. Para verificar el día exacto, se recomienda consultar el calendario oficial publicado por el organismo. Las fechas de pago permiten que, antes de la Nochebuena, la totalidad de jubilados y pensionados ya deban disponer de su aguinaldo, según lo programado por la autoridad de Seguridad Social.

Jubilados y pensionados cobran el medio aguinaldo en diciembre, con fechas de pago determinadas por ANSES según la terminación del DNI

Las modificaciones para diciembre 2025 contemplan un incremento del 2,34% en los haberes, tras la resolución publicada por el gobierno. El haber mínimo para jubilados en ese mes se fijó en $340.879,59 y el máximo alcanza $2.293.796,92. Aquellos que perciban la Pensión Universal para el Adulto Mayor cobrarán desde $272.703,67, con un bono extra adicional de $70.000 para los beneficiarios del haber mínimo.

Quiénes no cobran el aguinaldo

No todos los ciudadanos acceden al pago del aguinaldo en diciembre. Quedan excluidos quienes desempeñan actividades informales, monotributistas sociales y responsables inscriptos sin contrato bajo relación de dependencia, de acuerdo con la descripción de ANSES. Tampoco reciben este ingreso los adjudicatarios de planes sociales, aunque sí pueden acceder a distintos tipos de asignaciones según el esquema vigente.

Las empresas en situación de crisis pueden solicitar prórrogas, pero solo la autoridad laboral puede autorizar excepciones. Los topes y requisitos para cada beneficio dependen del grupo familiar y del ingreso máximo permitido. Cuando un integrante supera los $2.511.024 mensuales, la familia queda excluida de ciertos beneficios, como asignaciones familiares, informó la Secretaría de Seguridad Social.

El acceso a la información actualizada y la consulta directa de los cronogramas de pago permiten a los trabajadores argentinos prever el cobro del aguinaldo, optimizar sus finanzas y atender sus necesidades en el último mes del año.