Calculadora de aguinaldo: cómo se cuánto voy a cobrar en diciembre 2025

El aguinaldo, conocido formalmente como Sueldo Anual Complementario (SAC), constituye un ingreso fundamental para millones de argentinos en diciembre. Tanto trabajadores en relación de dependencia como jubilados y pensionados lo perciben cada fin de año, siguiendo reglas precisas estipuladas por la legislación laboral vigente.

Este complemento salarial, que depende de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), se abona en dos cuotas: una en junio y otra en diciembre. La legislación vigente establece que el monto corresponde al 50% de la mayor remuneración mensual percibida en el semestre previo, lo que asegura un refuerzo económico en los momentos de mayor demanda para los hogares.

Cómo se cuánto voy a cobrar en diciembre 2025 por el aguinaldo

Para calcular el aguinaldo de diciembre 2025, el método es uniforme para trabajadores y jubilados:

Identificar la mayor remuneración mensual percibida entre julio y diciembre de 2025. Esto abarca el sueldo básico, las horas extra, comisiones y todo concepto remunerativo habitual.

Calcular el 50% de ese valor: Por ejemplo, si la mayor remuneración mensual del semestre fue de 1.200.000 pesos, el aguinaldo bruto será de 600.000 pesos.

Si la persona trabajó menos de seis meses, la suma será proporcional. Se divide el mejor salario mensual entre 12 y el resultado se multiplica por la cantidad de meses trabajados. Si se busca un cálculo aún más preciso por días trabajados, la fórmula consiste en dividir la mejor remuneración mensual por dos, luego por 180 días, y multiplicar este resultado por la cantidad de días trabajados.

El aguinaldo debe liquidarse y acreditarse antes del 18 de diciembre de 2025. La ley otorga un margen de hasta cuatro días hábiles adicionales, permitiendo como plazo máximo el 24 de diciembre. Si el pago no se realiza en tiempo y forma, los trabajadores pueden denunciar la irregularidad ante las autoridades laborales del Estado.

El recibo de sueldo debe reflejar el cálculo del aguinaldo, así como los descuentos previsionales: 11% para el sistema jubilatorio, 3% para PAMI y 3% para obra social.

El Sueldo Anual Complementario se paga en dos cuotas a lo largo del año, en junio y diciembre (foto: REUTERS/Irina Dambrauskas)

Quiénes cobran aguinaldo en Argentina

El aguinaldo se abona a todos los trabajadores en relación de dependencia, sin diferenciar entre empresas privadas, administración pública, personal doméstico regularizado o trabajadores rurales. También lo perciben los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Quedan específicamente excluidos quienes tributan bajo el régimen de monotributo, los trabajadores autónomos e independientes y los integrantes de la economía informal, a menos que existan disposiciones excepcionales.

De cuánto es el aguinaldo de las jubilaciones de ANSES

En diciembre de 2025, ANSES aplicó un aumento del 2,34% en jubilaciones y pensiones, fijando el haber mínimo garantizado en $340.879,59 y el máximo en $2.293.796,92. Este ajuste responde a la variación del Índice de Precios al Consumidor de octubre.

Para los jubilados de la mínima, el bono extraordinario de $70.000 dispuesto por el Gobierno continúa vigente. Así, el ingreso mensual de los jubilados con menores haberes en diciembre de 2025 se compone de:

Haber mínimo: $340.879,59

Bono extraordinario: $70.000

Medio aguinaldo: $170.439,79 (equivalente al 50% del haber más alto del semestre)

Por lo tanto, el ingreso total se eleva a $581.319,38 para este segmento.

Los beneficiarios del haber máximo recibirán un aguinaldo de $1.146.898,46, mientras que quienes perciben la PUAM cobrarán $136.351,84 por este concepto. Las Pensiones No Contributivas (PNC) tendrán un aguinaldo de $119.306,78. Todos estos montos son automáticos, sin necesidad de trámites adicionales por parte del beneficiario.

Los depósitos se efectúan según el calendario anunciado por ANSES, distribuido entre el 9 y el 24 de diciembre, según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). La consulta de fechas específicas y montos puede realizarse permanentemente en el sitio web oficial de ANSES.