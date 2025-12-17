Economía

AEA con Santiago Bausili: qué le pidieron los dueños de grandes empresas argentinas al presidente del Banco Central

El titular de la autoridad monetaria almorzó con los integrantes de la Asociación Empresaria Argentina. Sobre qué lineamientos giró el encuentro

Guardar
En la mesa central estuvieron
En la mesa central estuvieron junto a Bausili, Luis Pagani, Héctor Magneto, Alberto Grimoldi, Federico Braun, Sebastián Bagó, Cristiano Rattazzi, Paolo Rocca y Jaime Campos

La poderosa Asociación Empresaria Argentina (AEA) recibió este miércoles al presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili. La reunión entre el funcionario nacional y los empresarios se dio dos días después del anuncio de las nuevas medidas de política monetaria y cambiaria que marcarán el sendero del dólar a lo largo de 2026.

Bausili fue el invitado de honor en el almuerzo de fin de año organizado por AEA. En un clima que uno de los presentes definió como “muy ameno y agradable”, los empresarios pusieron foco en las medidas para favorecer la competitividad de la economía y el “diálogo productivo”. El evento duró una hora y media.

En la mesa central estuvo sentado Paolo Rocca, CEO de Techint, quien días atrás en el evento ProPymes, usó varias veces la palabra “diálogo”, en una charla con la senadora de La Libertad Avanza y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien cerró el encuentro empresarial. En esa oportunidad, Rocca también pidió una mejor política industrial.

Según detalló AEA, Jaime Campos, presidente de la asociación, destacó el éxito del gobierno de Javier Milei en cuanto a reducir significativamente la tasa de inflación. “Todo lo que sea para favorecer la competencia y la baja de inflación es más que bienvenido”, explicó a Infobae uno de referentes empresariales que participó del almuerzo con el presidente del BCRA y que pidió off the record.

“Bausili explicó en detalle el nuevo esquema y fue enfático al decir que la demanda de pesos marcará la compra de dólares para reservas. Y que solo cuando se pueda comprarán dólares para acumular. Santiago siempre da buena impresión, es muy sólido y claro para explicar un tema álgido”, explicó el mismo empresario sobre el contenido de la charla.

Bausili junto a Federico Furiase,
Bausili junto a Federico Furiase, en la conferencia de prensa de esta semana

Al mismo tiempo, la entidad aseguró que “comparte plenamente el énfasis del Gobierno en cuanto a reducir el peso del Estado sobre la economía, en terminar con el déficit fiscal así como en relación a los esfuerzos para reducir la muy alta presión tributaria”.

“En esta nueva etapa habrá que avanzar en un conjunto de políticas orientadas a favorecer la competitividad de la economía. Las iniciativas oficiales referidas a reformas en el campo laboral y tributario, tienen claramente ese objetivo. A ellas habría adicionar en un diálogo productivo con el sector privado, las vinculadas con los sectores primario, industrial y comercial de la economía”, dijo AEA.

Por su parte, la presentación de Santiago Bausili giró en torno a los lineamientos que siguió el BCRA en los últimos meses, con el foco puesto en la reducción de la dinámica inflacionaria y el crecimiento de la economía.

Hace dos días, Bausili encabezó una conferencia de prensa en la que anunció que las bandas cambiarias se ajustarán en base al último dato disponible de inflación del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) a partir de enero de 2026. Además, brindó detalles del plan para acumular reservas internacionales en base a la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado cambiario. De acuerdo a sus estimaciones, podrían comprar entre USD 10.000 y USD 17.000 millones de cumplirse con las condiciones mencionadas.

“En tal sentido, subrayó la importancia de brindarle previsibilidad a la economía, para lo cual señaló como muy positivo el fortalecimiento del mercado de capitales y del mercado financiero en nuestro país. Destacó a su vez, la importancia que desde el sector privado se incrementen las inversiones productivas, lo que redundará en una mayor entrada de capitales, mayor producción e incremento en las exportaciones”, ponderó la organización empresarial sobre el discurso del funcionario nacional, quien estuvo acompañado por Pedro Inchauspe, director de la entidad monetaria.

Por AEA estuvieron presentes en la reunión: Jaime Campos, Luis A. Pagani, Paolo Rocca, Héctor Magneto, Sebastián Bagó, Cristiano Ratazzi, Federico Braun, Alberto Grimoldi, Alberto Hojman, Eduardo Elsztain, Julio C. Saguier, María Luisa Macchiavello, Mariano Bosch, Claudia Álvarez Argüelles y, Alejandro Butti, Enrique Duhau, Julio Figueroa, Ignacio Lartirigoyen, Diego Marcantonio, Carlos Miguens, Pablo Roemmers, Gustavo Salinas, Patricio Supervielle, Miguel Urus, Amadeo Vázquez, Alejandro Lastra, Florencia Magnasco, Guadalupe Mazulo y Cecilia Pasman.

Temas Relacionados

Asociación Empresaria ArgentinaAEAEmpresarios argentinosSantiago BausiliBanco CentralBCRAÚltimas noticiasEconomía-Argentina

Últimas Noticias

Dólares “cara chica”: el BCRA explicó que va a pasar con la recepción de billetes antiguos en bancos

La autoridad monetaria introdujo un cambio clave para los usuarios que pretendan cambiar los billetes viejos o deteriorados. Qué condiciones deben cumplir

Dólares “cara chica”: el BCRA

Las estaciones de servicio cierran en Navidad y Año Nuevo: en qué horario no se podrá cargar combustible

Los establecimientos permanecerán cerrados en un horario determinado durante las Fiestas. Cuándo retomarán la actividad habitual

Las estaciones de servicio cierran

El costo de la construcción subió 2,5% en noviembre y acumula más de 30% de aumento en doce meses

El incremento fue impulsado por la mano de obra, que reflejó el impacto del último acuerdo salarial del sector, junto con subas en materiales y actualizaciones tarifarias en los gastos generales

El costo de la construcción

Cuál fue la receta de dos automotrices líderes para exportar más este año y qué esperan para el 2026

Toyota y Mercedes-Benz lideran el segmento de los vehículos que producen en la Argentina. Sus ejecutivos coinciden en la misma receta que les permitió crecer en exportaciones aun cuando la industria en su conjunto cayó un 10% en 2025

Cuál fue la receta de

La inflación mayorista aceleró a 1,6% en noviembre

Tras marcar 1,1% en octubre, los precios al por mayor retomaron algo de impulso. Aún así, quedaron debajo del IPC que había marcado 2,5 por ciento

La inflación mayorista aceleró a
DEPORTES
Lionel Messi llegó a la

Lionel Messi llegó a la Argentina para pasar las Fiestas: la estrategia en plena ruta que sorprendió a los fanáticos

La tabla histórica de títulos en la Copa Intercontinental y la chance que perdió Flamengo tras la caída ante PSG

Conmebol publicó los detalles de los sorteos de las fases preliminares de las Copas Libertadores y Sudamericana 2026

El intenso contrapunto entre Ruggeri y Verón por el pasillo de Estudiantes a Central: “Me parece muy sesgado a veces el análisis”

Rechazo “torpe” y despeje corto: los dos errores de Agustín Rossi en la caída por penales del Flamengo ante PSG en la Intercontinental

TELESHOW
Benjamín Vicuña mostró en redes

Benjamín Vicuña mostró en redes su pasión por el polo

La queja de Nicole Neumann por el acto de fin de curso escolar: “Yo necesito dormir también”

Cuánto cuesta el vestido con el que Antonela Roccuzzo deslumbró en redes

La aclaración de Homero Pettinato tras su renuncia en vivo a Sería increíble: “Nada que ver con mi escándalo”

La palabra de Ana Rosenfeld sobre Nicolás Payarola en medio de su detención: “Empecé a hacer una investigación”

INFOBAE AMÉRICA

Así “Volver al Futuro III”

Así “Volver al Futuro III” rindió tributo a Clint Eastwood con una broma que desafió a los fanáticos

Las impresionantes imágenes de polillas alimentándose de lágrimas de alce en un bosque de Estados Unidos sorprenden a la ciencia

El Senado de Estados Unidos aprobó una ley de defensa por más de USD 900.000 millones

Israel disparó un proyectil de mortero que dejó al menos 10 heridos en una zona residencial de Gaza

Zelensky advirtió que Rusia planea extender las hostilidades en Ucrania: “Quieren socavar la diplomacia”