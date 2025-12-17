AEA con Santiago Bausili: qué le pidieron los dueños de grandes empresas argentinas al presidente del Banco Central

En la mesa central estuvieron junto a Bausili, Luis Pagani, Héctor Magneto, Alberto Grimoldi, Federico Braun, Sebastián Bagó, Cristiano Rattazzi, Paolo Rocca y Jaime Campos

La poderosa Asociación Empresaria Argentina (AEA) recibió este miércoles al presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili. La reunión entre el funcionario nacional y los empresarios se dio dos días después del anuncio de las nuevas medidas de política monetaria y cambiaria que marcarán el sendero del dólar a lo largo de 2026.

Bausili fue el invitado de honor en el almuerzo de fin de año organizado por AEA. En un clima que uno de los presentes definió como “muy ameno y agradable”, los empresarios pusieron foco en las medidas para favorecer la competitividad de la economía y el “diálogo productivo”. El evento duró una hora y media.

En la mesa central estuvo sentado Paolo Rocca, CEO de Techint, quien días atrás en el evento ProPymes, usó varias veces la palabra “diálogo”, en una charla con la senadora de La Libertad Avanza y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien cerró el encuentro empresarial. En esa oportunidad, Rocca también pidió una mejor política industrial.

Según detalló AEA, Jaime Campos, presidente de la asociación, destacó el éxito del gobierno de Javier Milei en cuanto a reducir significativamente la tasa de inflación. “Todo lo que sea para favorecer la competencia y la baja de inflación es más que bienvenido”, explicó a Infobae uno de referentes empresariales que participó del almuerzo con el presidente del BCRA y que pidió off the record.

“Bausili explicó en detalle el nuevo esquema y fue enfático al decir que la demanda de pesos marcará la compra de dólares para reservas. Y que solo cuando se pueda comprarán dólares para acumular. Santiago siempre da buena impresión, es muy sólido y claro para explicar un tema álgido”, explicó el mismo empresario sobre el contenido de la charla.

Bausili junto a Federico Furiase, en la conferencia de prensa de esta semana

Al mismo tiempo, la entidad aseguró que “comparte plenamente el énfasis del Gobierno en cuanto a reducir el peso del Estado sobre la economía, en terminar con el déficit fiscal así como en relación a los esfuerzos para reducir la muy alta presión tributaria”.

“En esta nueva etapa habrá que avanzar en un conjunto de políticas orientadas a favorecer la competitividad de la economía. Las iniciativas oficiales referidas a reformas en el campo laboral y tributario, tienen claramente ese objetivo. A ellas habría adicionar en un diálogo productivo con el sector privado, las vinculadas con los sectores primario, industrial y comercial de la economía”, dijo AEA.

Por su parte, la presentación de Santiago Bausili giró en torno a los lineamientos que siguió el BCRA en los últimos meses, con el foco puesto en la reducción de la dinámica inflacionaria y el crecimiento de la economía.

Hace dos días, Bausili encabezó una conferencia de prensa en la que anunció que las bandas cambiarias se ajustarán en base al último dato disponible de inflación del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) a partir de enero de 2026. Además, brindó detalles del plan para acumular reservas internacionales en base a la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado cambiario. De acuerdo a sus estimaciones, podrían comprar entre USD 10.000 y USD 17.000 millones de cumplirse con las condiciones mencionadas.

“En tal sentido, subrayó la importancia de brindarle previsibilidad a la economía, para lo cual señaló como muy positivo el fortalecimiento del mercado de capitales y del mercado financiero en nuestro país. Destacó a su vez, la importancia que desde el sector privado se incrementen las inversiones productivas, lo que redundará en una mayor entrada de capitales, mayor producción e incremento en las exportaciones”, ponderó la organización empresarial sobre el discurso del funcionario nacional, quien estuvo acompañado por Pedro Inchauspe, director de la entidad monetaria.

Por AEA estuvieron presentes en la reunión: Jaime Campos, Luis A. Pagani, Paolo Rocca, Héctor Magneto, Sebastián Bagó, Cristiano Ratazzi, Federico Braun, Alberto Grimoldi, Alberto Hojman, Eduardo Elsztain, Julio C. Saguier, María Luisa Macchiavello, Mariano Bosch, Claudia Álvarez Argüelles y, Alejandro Butti, Enrique Duhau, Julio Figueroa, Ignacio Lartirigoyen, Diego Marcantonio, Carlos Miguens, Pablo Roemmers, Gustavo Salinas, Patricio Supervielle, Miguel Urus, Amadeo Vázquez, Alejandro Lastra, Florencia Magnasco, Guadalupe Mazulo y Cecilia Pasman.