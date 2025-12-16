Por qué la baja de retenciones al agro paralizó la venta en los primeros días y cuál será el impacto en el ingreso de divisas

Prácticamente, no hubo Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) la semana pasada porque se esperaba el decreto de la baja de retenciones.

El anunció de la nueva baja de las retenciones a los principales cultivos que anunció el ministro de Economía, Luis Caputo, paralizó la liquidación del campo durante la semana pasada y este lunes la tendencia no se revirtió, una dinámica que, de extenderse en el tiempo, podría complicar el ingreso de divisas.

El martes pasado, en medio de las negociaciones por el Presupuesto 2026 y la caída de la recaudación por nivel de actividad, Caputo comunicó la reducción de los derechos de exportación. “Damos hoy un nuevo paso en el camino de alivio fiscal al sector agropecuario, avanzando en la reducción permanente de los derechos de exportaciones para las cadenas de grano y subproductos”, proclamó.

De esta manera, la soja pasó de 26% a 24%, y para sus subproductos cae de 24,5% a 22,5%; trigo y cebada descienden de 9,5% a 7,5%; maíz y sorgo de 9,5% a 8,5%, y para girasol de 5,5% a 4,5%. Sin embargo, desde la comunicación hasta la publicación en el Boletín Oficial el último viernes pasaron varias ruedas.

Caída inicial de la liquidación

“Lo primero que pasó es que hacen el anuncio el martes y el decreto sale recién el viernes”, comentó el productor agropecuario y director de RIA Consultores, Javier Preciado Patiño. “¿Quién va a vender o quién va a reclutar exportaciones si al otro día vas a tener menos retención?”, se preguntó y sumó que solo en el caso del maíz -en donde hubo una baja de un punto porcentual- hubo un aumento de las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE).

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció una nueva reducción de las retenciones al agro. (Foto: Gustavo Gavotti)

Según el detalle, en la primera semana de diciembre, las DJVE por aceite de soja fueron de 37.000 toneladas, mientras que en la segunda por 1.000 toneladas; de harina de soja, 73.000 y 4.000 respectivamente; de soja 0 en ambos casos; de maíz, 180.000 y 200.000; de trigo, 222.000 y 40.000; aceite de girasol, 5.000 y nada en la última semana; de harina de girasol, 48.000 y 8.000; y cebada forrajera, 21.000 y 2.000.

Por su parte, la operadora del mercado de granos, Mariela Brandolin, aseguró que siempre ocurre lo mismo con este tipo de medidas impositivas. “Se hace el anuncio, pero no se publica en el Boletín Oficial. Entonces ahí es cuando se resienten las DJVE, ya que los exportadores prefieren esperar la letra chica antes de avanzar”, comentó en conversación con Infobae.

“El problema es la soja primero y el maíz después. Hay muy poca declaración de exportaciones para enero, febrero y marzo en el caso de la soja; y para diciembre, enero y febrero en el caso del maíz”, aseguró Brandolin. La clave está en observarlo en términos históricos: las declaraciones de exportaciones de maíz de diciembre, enero y febrero son de un millón de toneladas, cuando lo normal, en promedio, son 4,2 millones. Algo similar ocurre con la soja.

En la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) tienen otro análisis de la situación. “Se está pagando por encima del FAS teórico de la industria, combina los dos precios FOB de harina y aceite y encima del FAS teórico del poroto. Presumimos que todavía los exportadores tienen DJVE con derechos de exportación igual a cero y están pagando por encima del FAS teórico que da hoy cuando tomas el precio de exportación FOB, sacas todos los gastos y tomas el tipo de cambio actual”, analizaron.

Especialistas esperan que la liquidación del agro se normalice en los próximos días. REUTERS/Matias Baglietto

En las primeras horas del lunes no se veían cambios. “Que uno debería esperar, que la soja, si estaba en $500.000 la tonelada, esté en $510.000, y que eso empuje un poco, por lo que vengo recabando, está por debajo de los $500.000, con lo cual, no cierra por ningún lado”, afirmó Preciado Patiño, aunque tiene la esperanza de que en lo que resta de la semana el escenario mejore.

En el cierre de la jornada se supo que a moverse la registración de DJVE, en el caso del trigo hubo 480.000 toneladas, 104.000 toneladas de maíz, 181.000 toneladas de harina de soja y 21.000 de aceite de soja. “La reacción en cuanto a registración de nuevas exportaciones estuvo bien. Marca un cambio respecto a la semana pasada”, agregó el especialista.

El caso del trigo

En la campaña 2025/2026 se puede llegar a romper el récord global de producción de trigo, al estimarse una cosecha de 825 millones de toneladas, según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y el Consejo Internacional de Cereales. “En términos generales, casi todos los principales exportadores de trigo han tenido excelentes condiciones productivas”, destacó a Infobae Julio Calzada, el director de los Estudios Económicos de la BCR.

Es esa recuperación de la producción de exportadores de toda la Unión Europea (especialmente Francia y Alemania) y Rusia lo que complicó el valor del trigo argentino. “A su vez, China viene comprando menos de lo que habitualmente hace, 12 millones de toneladas, porque aumentó su producción”, concluyó Calzada.