La caída de ventas de autos eléctricos obligó a una de las principales automotrices del mundo a tomar una drástica decisión

Jim Farley, CEO de Ford, anunció este lunes la cancelación de la producción de Ford F-150 Lightning. Habrá una nueva versión de menor costo y tecnología híbrida de largo alcance. REUTERS/Rebecca Cook/File Photo

Las baterías de litio no bajaron de precio, el marco regulatorio de algunos países cambió y las ayudas de los Gobiernos a la compra de vehículos se empezaron a interrumpir. La venta de autos eléctricos no creció lo que los gobernantes y automotrices preveían cuando en 2020 el 90% de la industria inició el camino de la transformación de los autos convencionales a autos eléctricos, y aun hoy en China, el principal productor de vehículos a batería del mundo, las ventas sólo crecieron un 3,6% respecto a 2024.

En ese escenario global innegable de estancamiento, Ford Motor Company confirmó este lunes su decisión de no continuar con la fabricación de la pick-up F150 Lightning, la versión 100% eléctrica de la exitosa e icónica F150, el vehículo más vendido en EE.UU.

Dejar de producir este vehículo, cancelar otros proyectos 100% eléctricos y reconvertir el negocio tendrá un impacto total de unos USD 19.800 millones, según reconoció Jim Farley, CEO de Ford Motor Company en una entrevista con la cadena norteamericana CNBC este lunes.

Farley explicó las causas de esta decisión, que si bien sorprendió al mundo del automóvil, parece ir en la dirección adecuada, especialmente luego de los cambios en la legislación norteamericana -mediante la cual se restaron subsidios a los autos eléctricos impuestos por la administración Trump-, y de anuncios inminentes en la Unión Europea, que parece dispuesta a aceptar que se sigan produciendo autos con motores térmicos más allá de 2035.

La Ford F-150 Lightning se comenzó a fabricar en 2022 y tuvo un primer año de ventas récord, que sin embargo fueron cayendo en 2024 y 2025. REUTERS/Rebecca Cook/File Photo

“Los últimos meses han sido muy claros para nosotros. El mercado de vehículos eléctricos se contrajo aproximadamente un 5% en EE.UU., pero lo más importante es que los vehículos eléctricos de gama alta, de 50.000, 70.000 y 80.000 dólares, simplemente no se vendían”, reconoció Farley.

El actual CEO de Ford se ha destacado en su gestión al frente del gigante automotriz americano por su pragmatismo, especialmente en temas relacionados con la eficiencia de la industria. Hace pocos meses, reconoció que aprendieron mucho de algunos autos chinos, de los cuales compraron vehículos y los llevaron a Estados Unidos para probarlos y examinarlos en profundidad con todo el directorio y los departamentos de ingeniería de Dearborn, Michigan.

También dijo este año que en algún momento había que volver a pensar en producir autos eléctricos de bajo rango y precio, porque la movilidad eléctrica no estaba creciendo al nivel que se había proyectado cinco años atrás.

“Habíamos planeado una línea completa de vehículos eléctricos, pero también tenemos híbridos y aprendimos mucho sobre el mercado. Creemos que era el momento adecuado para escuchar a los clientes. Evaluamos el mercado y tomamos la decisión. Estamos siguiendo a los clientes para determinar dónde está el mercado. No donde la gente pensaba que estaría, sino donde está hoy, y ése es realmente el origen de nuestro anuncio. Será mejor para la rentabilidad de la empresa, para los accionistas y para generar muchos nuevos empleos en Estados Unidos”, explicó.

Sin embargo, que desaparezca la F150 Lightning tal como se conoció desde su lanzamiento en 2022, no significa que ya no habrá una versión eléctrica del vehículo pesado más famoso de la marca. Farley dijo que además de continuar con la línea de F150 Hybrid, la próxima generación de la pick-up Full Size adoptará la tecnología EREV (Extender Range Electric Vehicle), que no es otra cosa que un híbrido que utiliza un motor de combustión como generador para cargar sus baterías pero no como propulsor para las ruedas.

La plataforma de la F-150 Lightning era una gran superficie destinada a la batería de Litio. La nueva pick-up tendrá un sistema de Rango extendido (EREV) que actúa con un motor de combustión interna como generador y baterías más chicas

“Actualmente, en la F-150, los híbridos representan el 30% de nuestras ventas algunos meses. Imaginen lo que será tener una Ford con una línea completa de híbridos y EREV. Luego tendremos esta plataforma EV muy asequible, UEV (Utiility Electric Vehicle), a precios muy accesibles de USD 30.000. Creemos que es el punto de inflexión. Ahí es donde se encuentran los estadounidenses hoy en día con sus sistemas de propulsión y lo que quieren comprar”, dijo Farley.

El ejecutivo, que nació en Argentina y vivió sus primeros años en la Zona Norte del Gran Buenos Aires, analizó el escenario mundial de vehículos electrificados y trazó el rumbo que tiene la marca en esa tecnología.

“Creo que cada región del mundo es diferente. China es más del 50% eléctrica, Europa alrededor del 25%, en EE.UU. el 5%. En Europa, nos estamos asociando con Renault. Tienen vehículos eléctricos muy asequibles. Tiene sentido. No queremos invertir en nuestros propios vehículos eléctricos allí, sino que buscamos modelos muy asequibles. Para el resto del mundo, somos una marca de camionetas y vehículos profesionales, con camionetas pickup y SUV, y la hibridación es una muy buena opción para nosotros”, explicó.

Sin embargo, el mercado de Estados Unidos es un tema diferente. El CEO de Ford explicó que “aquí, la gente viaja largas distancias, usa las camionetas para remolcar, y estas camionetas eléctricas carísimas de USD 70.000, por mucho que me guste el producto, no tenían sentido. Pero un EREV que recorre 1.125 kilómetros con un tanque de gasolina, siendo el 90% del tiempo totalmente eléctrico y acelera de 0 a 100 en 5 segundos, será una mejor solución para un Lightning que el Lightning actual totalmente eléctrico”, finalizó.

A diferencia de lo que se podía esperar de una gran compañía que cambia de dirección en un proyecto de alto costo y largo plazo, las acciones de Ford subieron este martes un 2%, señal inequívoca que en el mundo financiero se tomó esta decisión como algo necesario e inevitable en un mercado que no está validando la teoría de la inevitable transición a los vehículos eléctricos.