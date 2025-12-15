Plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos por depositar $1 millón a 30 días

La brecha en pesos entre los intereses que ofrecen los bancos para plazos fijos alcanza cifras superiores a $5.700 en un mes por cada millón invertido (Franco Fafasuli)

El interés por los depósitos a plazo fijo en entidades financieras registró una marcada dispersión durante la última actualización diaria, según los datos publicados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Al observar los valores de las tasas nominales anuales (TNA) aplicadas a depósitos a 30 días, se identificaron variaciones de hasta más de seis puntos porcentuales entre los bancos más grandes y los de menor volumen, una diferencia que, trasladada al monto final, impacta de manera directa sobre la ganancia mensual de quienes eligen este tradicional mecanismo de resguardo.

Entre las instituciones relevadas, el Banco Macro S.A. se ubicó entre los que brindaron uno de los rendimientos más elevados dentro del grupo de mayor volumen de depósitos, con un 24% de TNA, lo que significó, para un depósito de $1.000.000 durante 30 días, una ganancia de $19.726. Esa cifra se calculó siguiendo la fórmula estándar para este tipo de instrumentos, que resulta de multiplicar el capital inicial por la tasa nominal anual y por la proporción del plazo elegido sobre el total de días del año.

Por otra parte, la diferencia entre organismos de gran porte y entidades de escala más acotada quedó plasmada en los números. El Banco de la Nación Argentina, considerado el principal actor del sistema bancario local por la magnitud de sus activos y depósitos, aplicó una TNA de 22,5%, que resultó en $18.493 de intereses para el plazo considerado. En contraste, entidades como Banco Meridian S.A. y Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U. establecieron tasas del 27,5%, lo que implicó que, por la misma suma y periodo, los depositantes percibieron $22.603.

Las cifras presentadas por el BCRA evidenciaron que, mientras algunos bancos tradicionales como Banco Santander Argentina Sociedad Anónima, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y Banco BBVA Argentina S.A. mantuvieron sus tasas en el mínimo del rango (21% de TNA), otras firmas, entre ellas Banco Julió Sociedad Anónima (26,5%) y Banco Mariva S.A. (25,75%), superaron notoriamente el nivel medio del sistema, brindando intereses mensuales para quienes invirtieron $1.000.000 de $21.781 y $21.027 respectivamente.

Al contrastar estas cifras, se verificó que la diferencia neta de dinero que recibió un depositante entre la alternativa menos generosa y la más atractiva dentro del universo medido ascendió a $5.754 por mes, un monto que gana peso al ser evaluado en función del rendimiento real respecto de la inflación o de otras alternativas de inversión domésticas. Así, mientras en algunos casos los intereses apenas superaron los $17.000 mensuales, hubo bancos que abonaron más de $22.000 por el mismo capital y plazo.

La fórmula aplicada para el cálculo de intereses consistió en multiplicar el capital invertido, $1.000.000, por la TNA transformada en número decimal (por ejemplo, 24% convertido en 0,24) y por el cociente entre los 30 días y los 365 que componen el año. El resultado proporcionó el interés correspondiente al mes, el cual el ahorrista percibió en la fecha de vencimiento si mantuvo el plazo pactado. En todos los casos, se tomaron las tasas y condiciones informadas en la tabla oficial provista, sin contemplar posibles cargos, impuestos o variaciones individuales de cada producto.

Entre los bancos provinciales, también existieron diferencias notorias. El Banco de la Provincia de Buenos Aires estableció una TNA del 22%, arrojando un interés mensual de $18.082, mientras que el Banco de la Provincia de Córdoba S.A. determinó un rendimiento de $20.548 por su tasa del 25%. El Banco de Formosa S.A., con una TNA del 23%, remuneró con $18.904 cada millón colocado. El Banco de Corrientes S.A. y el Banco del Sol S.A., ambos con un 24% de TNA, ofrecieron $19.726.

En el segmento de bancos capitalinos o de foco metropolitano, el Banco de la Ciudad de Buenos Aires pagó intereses de $16.849 con una tasa del 20,5%, mientras que el Banco Credicoop Cooperativo Limitado registró $18.904 por millón y mes gracias a su tasa del 23%. Otros bancos de alcance nacional, como el Banco Hipotecario S.A. y el Banco Dino S.A., otorgaron rendimientos de $18.082 bajo una TNA unificada en el 22%.

Entityades internacionales radicadas en el país, como el Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., se sumaron a la tendencia de tasas intermedias, situándose en 23,5% y abonando $19.315. Bancos más recientes o de menor tamaño, como Banco Bica Sociedad Anónima, Reba Compañía Financiera S.A. y Bibank S.A., se alinearon en el pelotón superior al ofrecer intereses mensuales de $21.370 basados en una TNA del 26%.

El cálculo de intereses para depósitos a 30 días tiene en cuenta la TNA establecida en el día, sin cargos adicionales ni impuestos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al analizar la información proporcionada por el Banco Central de la República Argentina, apareció un grupo de bancos que se diferenció del resto por sus tasas superiores, liderando el ranking de pagos mensuales por depósito. El Banco CMF S.A., el Banco de Comercio S.A. y el Banco Voii S.A., con 27%, pagaron $22.192. Por encima de ellos, Banco Meridian S.A. y Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U. se posicionaron con el máximo del listado: $22.603 mensuales, producto de una TNA de 27,5%. Estos valores contrastaron tanto con los bancos internacionales, que implementaron políticas más conservadoras, como con los líderes nacionales en volumen que se mantuvieron en el rango más bajo.

Por otra parte, la posibilidad de gestionar plazos fijos online, tanto para clientes como para no clientes, amplió el acceso y la competencia, aunque no modificó sustancialmente las estructuras de tasas, que continuaron reflejando las prioridades comerciales y la estrategia de cada entidad. Diferentes bancos informaron en el reporte oficial si habilitaron o no la constitución de depósitos a plazo para no clientes, pero en todos los casos las tasas comparadas incluyeron las opciones disponibles al público general. En la tabla relevada no figuró ningún banco que omitiera informar la tasa correspondiente; todos los mencionados detallaron su TNA aplicable.

En términos operativos, la dispersión de tasas se tradujo en oportunidades para pequeños y grandes ahorristas, ya que entidades menos tradicionales, cooperativas o digitales, ofrecieron una rentabilidad mensual sensiblemente mayor contra los organismos de perfiles clásico. El segmento de bancos como Macro, Meridian, CMF y Voii concentró los valores más altos, mientras que las instituciones históricas se mantuvieron por debajo del promedio general.

La situación general reveló el escenario de competencia asimétrica que caracterizó al sistema financiero, donde los niveles de TNA establecieron las líneas de base para los usuarios que prestaron atención a las diferencias en la selección del destino para sus fondos. El resultado posibilitó mantener, según las tasas vigentes a la fecha, una brecha de más de seis mil pesos mensuales en intereses con igual capital y plazo, dependiendo de la entidad elegida.

Las tendencias de tasas y montos pagados reflejaron las políticas de cada agente del sector frente a la coyuntura económica nacional. Los datos relevados entregaron una visión del comportamiento presente, sin proyección ni análisis de perspectivas futuras.