El Gobierno avanza con el desarme de la millonaria cobertura cambiaria previa de las elecciones

Mientras ultima los detalles para hacer frente al pago de los vencimientos de deuda de enero de 2026 por USD 4.200 millones, el gobierno de Javier Milei avanza con el proceso de desmantelamiento de la cobertura cambiaria que ofreció a los agentes económicos antes de las elecciones legislativas. Según estimaciones privadas, la cobertura superó los USD 22.000 millones hasta finales de octubre.

La consultora 1816 estimó que el desarme del “overhang de cobertura” sigue avanzando: con el vencimiento de la Letra del Tesoro Nacional en dólares D28N5 (se renovó apenas el 12% en otra Lelink) y los futuros de noviembre de 2025, el Gobierno “ya desarmó USD 6.500 millones de cobertura privada desde la elección (incluyendo USD linked y futuros)”.

Sin embargo, según estimaciones del Vladimir Werning, vicepresidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la reversión poselectoral fue de USD 8.400 millones. En una presentación realizada en el Seminario Internacional LarrainVial, el funcionario nacional remarcó que la dolarización preelectoral trepó a USD 35.000 millones, aunque el proceso comenzó a revertirse en noviembre por un desarme de posiciones en moneda extranjera.

Por otra parte, un análisis del Club de Finanzas del Instituto de Economía (Ineco) de UADE subrayó que noviembre estuvo marcado por “una reducción sostenida de la cobertura cambiaria y un ajuste en las tasas del mercado en pesos”. El Tesoro enfrentó vencimientos significativos por $22,1 billones, divididos en dos licitaciones:

5/11: rollover del 111,8%, con fuerte colocación en tasa fija y baja del piso de simultáneas al 22%. El hedge FX cayó de 48% a 38,5% anual.

26/11: rollover del 96%, con simultáneas al 20% y la extensión de una norma de encajes. El hedge FX volvió a descender, llegando a 32% anual.

Los especialistas en finanzas destacaron: “Estas operaciones reflejaron una estrategia clara: reducir cobertura en dólares, administrar liquidez y sostener la estabilidad cambiaria”.

La consultora LCG coincidió: “La cobertura del Gobierno se redujo estas últimas semanas por la no emisión de letras dollar linked y menor posición vendida en futuros”.

En la última subasta de deuda en pesos del año, la Secretaría de Finanzas logró renovar el 102% de los vencimientos por aproximadamente $20,9 billones, con una compresión de las tasas de interés y una expansión de la vida de los instrumentos licitados.

Control de la volatilidad del dólar

Previo a las elecciones legislativas, el gobierno de Javier Milei, junto con la administración de Donald Trump, instrumentaron una cobertura cambiaria para contener la volatilidad del dólar por USD 22.600 millones, según los cálculos de la consultora Romano Group.

La acción, coordinada entre el Ministerio de Economía, el Banco Central y el Tesoro estadounidense, buscó frenar la inestabilidad del mercado cambiario en medio de un clima político incierto y una marcada cautela de los inversores ante la definición de los comicios de mitad de término.

La acción, coordinada entre el Ministerio de Economía, el Banco Central y el Tesoro estadounidense, buscó frenar la inestabilidad del mercado cambiario en medio de un clima político incierto y una marcada cautela de los inversores ante la definición de los comicios de mitad de término (Foto: Reuters)

Entre las herramientas se combinaron contratos de dólar futuro por USD 7.100 millones, ventas directas del Banco Central por USD 1.150 millones, operaciones del Tesoro de Estados Unidos por USD 2.100 millones y ventas del Ministerio de Economía por USD 1.950 millones.

El BCRA, además, hizo ventas de D31O5, un bono atado a la evolución del tipo de cambio, por USD 1.300 millones y de títulos de la curva en dólares por cerca de USD 2.000 millones. A esto se sumaron USD 5.800 millones provenientes de ventas del sector agropecuario -sin incluir las compras realizadas por el Tesoro- y futuros liquidados por unos USD 1.200 millones.

El total de compras desde el levantamiento de las restricciones a personas llegó a USD 22.301 millones

A eso se suma la compra de USD 4.669 millones que hicieron los residentes en octubre. Si bien anotó una baja respecto a los USD 5.080 millones de septiembre, la cifra evidencia el apetito de los individuos por dolarizar sus carteras en una coyuntura incierta.

El total de compras desde el levantamiento de las restricciones a personas llegó a USD 22.301 millones. Si se consideran las ventas realizadas por particulares, el saldo neto disminuye a USD 19.600 millones. Al incluir las compras efectuadas indirectamente por empresas, el monto neto acumulado supera los USD 29.000 millones durante 2025.

Tasas de interés y recuperación del crédito

Desde finales de octubre, el equipo económico implementó una serie de medidas destinadas a relajar el apretón monetario que se había establecido previo a las elecciones de medio término.

Entre las disposiciones se incluyeron una flexibilización de los encajes, disminución de tasas de interés en las últimas licitaciones de deuda en pesos y un aporte controlado de liquidez al mercado, lo que permitió una reducción significativa de los rendimientos.

Además, se dispuso un tope más bajo para que los fondos comunes de inversión alojen sus recursos en cauciones bursátiles, al reducir el límite permitido del 30% al 20%. Así, una mayor parte de sus inversiones debe dirigirse al sistema financiero.

Según un informe elaborado por la consultora Equilibra, tras el alivio de las tensiones en el mercado de cambios y en el ámbito financiero, el crédito en pesos mostró señales de recuperación.

El documento reveló que durante noviembre, el crédito en moneda local al sector privado experimentó una suba real del 0,3% mensual desestacionalizado. Equilibra atribuye este comportamiento a la marcada suba de los préstamos en pesos para empresas (0,7% real desestacionalizado), impulsada por la caída en las tasas de interés vinculadas (adelantos bajaron 3,8 p.p. TEM y documentos 1 p.p. TEM).

En contraste, el financiamiento en moneda nacional dirigido a las familias permaneció sin cambios ante la “ausencia de una reducción clara de las tasas vinculadas al consumo (personales -0,5 p.p. TEM y tarjetas +0,7 p.p. TEM) y el aumento en la morosidad, la cual alcanzó niveles récord en Septiembre (7,3 por ciento)”.

El informe agrega que “esta última habría vuelto a los bancos más reacios a la hora de otorgar financiamiento a los hogares, quienes en noviembre incrementaron particularmente el gasto por tarjeta (+0,7% real desest.). Si en diciembre se mantiene la tendencia bajista de las tasas de interés en pesos, podría esperarse un repunte mayor al crédito en el último mes del año”.

El comportamiento estacional de fin de año suele empujar la demanda de dinero de empresas y particulares. Esto contribuiría al fortalecimiento del peso y reduciría la presión sobre el tipo de cambio.