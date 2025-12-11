Controladores aéreos anunciaron protestas desde el 17 de diciembre y afectarán vuelos en las fiestas de fin de año

ATEPSA reclama a EANA el cumplimiento de acuerdos laborales y una urgente recomposición salarial para los trabajadores del sector aéreo

Los controladores aéreos anunciaron un plan de protestas que podría alterar la programación de cientos de vuelos en los próximos días festivos. La confirmación llegó a última hora del 10 de diciembre, cuando la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) comunicó oficialmente que a partir del 17 de diciembre se implementarán medidas de fuerza progresivas. Esta decisión, adoptada tras una asamblea general en la sede central de EANA (Empresa Argentina de Navegación Aérea), busca presionar a las autoridades de la empresa y reclamar el cumplimiento de acuerdos preexistentes, además de una mejora en las condiciones salariales de los empleados.

El sindicato advirtió que, de no obtener respuestas satisfactorias, las acciones comenzarían por impactar en los vuelos nacionales para luego extenderse a los internacionales. Según explicaron desde el gremio dirigido a trabajadores de todo el país, la falta de diálogo y los reiterados incumplimientos de EANA respecto a compromisos firmados han llevado la situación al límite. “No hay negociación posible cuando EANA se compromete por escrito y luego no cumple”, manifestaron en el texto difundido públicamente por ATEPSA. Los empleados denuncian salarios rezagados respecto a la inflación y el desconocimiento del convenio colectivo de trabajo vigente.

La cercanía de las fiestas de fin de año agrava la situación, ya que el período coincide con uno de los picos de tránsito aéreo en el país. Las restricciones podrían generar complicaciones logísticas no solo entre pasajeros, sino también para las aerolíneas y los operadores aeroportuarios, incrementando la tensión en una industria ya golpeada por diversos reclamos salariales y conflictos laborales recientes.

La Asociación decidió “profundizar el cronograma de medidas legítimas de acción sindical iniciado el 3 de noviembre”. Este plan de acción sindical fue resuelto tras un extenso debate en el que participaron delegados congresales, representantes de base y empleados de diferentes regiones. El descontento se plasmó en la directiva de avanzar con acciones concretas orientadas a incrementar la presión sobre EANA. La estrategia acordada implica una ejecución progresiva de la protesta, primero afectando las operaciones nacionales y, de persistir el conflicto, ampliando el alcance a los vuelos internacionales.

ATEPSA anunció protestas en medio de una negociación salarial

En el comunicado citado por Noticias Argentinas, se enfatizó que las medidas de fuerza fueron decididas como consecuencia de “meses sin respuestas”, durante los cuales los trabajadores han visto deteriorarse sus ingresos en un contexto inflacionario. Además, el gremio subraya el incumplimiento de un convenio colectivo que, aseguran, la empresa continúa desconociendo a pesar de compromisos firmados previamente.

El reclamo principal gira en torno a una recomposición salarial que compense la pérdida de poder adquisitivo experimentada en los últimos meses. El gremio exige no solo la actualización de los sueldos por debajo de la inflación, sino también el cumplimiento efectivo de los acuerdos laborales. “Los trabajadores manifestamos nuestro repudio a la falta de diálogo y exigimos que la empresa cumpla los acuerdos que firmó”, reiteraron fuentes de la organización sindical de acuerdo a lo publicado por Noticias Argentinas.

La entidad adelantó que el alcance y los horarios exactos de las medidas de fuerza serán detallados posteriormente, en asambleas nacionales y por cada Región de Información de Vuelo (FIR), cuyos días y horarios se anunciarán próximamente. Esta metodología busca mantener informada a la base sobre el desarrollo y la evolución del conflicto y ajustar las acciones conforme avance la negociación –o la falta de la misma– con EANA.

La modalidad incluiría afectaciones a los despegues en todos los aeropuertos de Argentina, de manera coordinada y paulatina. Este tipo de protesta suele provocar demoras, cancelaciones y reprogramaciones de vuelos en la red aérea nacional, lo que podría complicar el traslado de pasajeros en plena temporada alta, cuando la demanda crece significativamente y muchos ciudadanos prevén encontrarse con familiares o realizar viajes de descanso.