Sociedad

Controladores aéreos anunciaron protestas desde el 17 de diciembre y afectarán vuelos en las fiestas de fin de año

El gremio busca presionar a las autoridades de EANA para lograr mejoras salariales. Anticiparon que las medidas de fuerza serán progresivas y complicarán las salidas nacionales e internacionales en los aeropuertos

Guardar
ATEPSA reclama a EANA el
ATEPSA reclama a EANA el cumplimiento de acuerdos laborales y una urgente recomposición salarial para los trabajadores del sector aéreo

Los controladores aéreos anunciaron un plan de protestas que podría alterar la programación de cientos de vuelos en los próximos días festivos. La confirmación llegó a última hora del 10 de diciembre, cuando la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) comunicó oficialmente que a partir del 17 de diciembre se implementarán medidas de fuerza progresivas. Esta decisión, adoptada tras una asamblea general en la sede central de EANA (Empresa Argentina de Navegación Aérea), busca presionar a las autoridades de la empresa y reclamar el cumplimiento de acuerdos preexistentes, además de una mejora en las condiciones salariales de los empleados.

El sindicato advirtió que, de no obtener respuestas satisfactorias, las acciones comenzarían por impactar en los vuelos nacionales para luego extenderse a los internacionales. Según explicaron desde el gremio dirigido a trabajadores de todo el país, la falta de diálogo y los reiterados incumplimientos de EANA respecto a compromisos firmados han llevado la situación al límite. “No hay negociación posible cuando EANA se compromete por escrito y luego no cumple”, manifestaron en el texto difundido públicamente por ATEPSA. Los empleados denuncian salarios rezagados respecto a la inflación y el desconocimiento del convenio colectivo de trabajo vigente.

La cercanía de las fiestas de fin de año agrava la situación, ya que el período coincide con uno de los picos de tránsito aéreo en el país. Las restricciones podrían generar complicaciones logísticas no solo entre pasajeros, sino también para las aerolíneas y los operadores aeroportuarios, incrementando la tensión en una industria ya golpeada por diversos reclamos salariales y conflictos laborales recientes.

La Asociación decidió “profundizar el cronograma de medidas legítimas de acción sindical iniciado el 3 de noviembre”. Este plan de acción sindical fue resuelto tras un extenso debate en el que participaron delegados congresales, representantes de base y empleados de diferentes regiones. El descontento se plasmó en la directiva de avanzar con acciones concretas orientadas a incrementar la presión sobre EANA. La estrategia acordada implica una ejecución progresiva de la protesta, primero afectando las operaciones nacionales y, de persistir el conflicto, ampliando el alcance a los vuelos internacionales.

ATEPSA anunció protestas en medio
ATEPSA anunció protestas en medio de una negociación salarial

En el comunicado citado por Noticias Argentinas, se enfatizó que las medidas de fuerza fueron decididas como consecuencia de “meses sin respuestas”, durante los cuales los trabajadores han visto deteriorarse sus ingresos en un contexto inflacionario. Además, el gremio subraya el incumplimiento de un convenio colectivo que, aseguran, la empresa continúa desconociendo a pesar de compromisos firmados previamente.

El reclamo principal gira en torno a una recomposición salarial que compense la pérdida de poder adquisitivo experimentada en los últimos meses. El gremio exige no solo la actualización de los sueldos por debajo de la inflación, sino también el cumplimiento efectivo de los acuerdos laborales. “Los trabajadores manifestamos nuestro repudio a la falta de diálogo y exigimos que la empresa cumpla los acuerdos que firmó”, reiteraron fuentes de la organización sindical de acuerdo a lo publicado por Noticias Argentinas.

La entidad adelantó que el alcance y los horarios exactos de las medidas de fuerza serán detallados posteriormente, en asambleas nacionales y por cada Región de Información de Vuelo (FIR), cuyos días y horarios se anunciarán próximamente. Esta metodología busca mantener informada a la base sobre el desarrollo y la evolución del conflicto y ajustar las acciones conforme avance la negociación –o la falta de la misma– con EANA.

La modalidad incluiría afectaciones a los despegues en todos los aeropuertos de Argentina, de manera coordinada y paulatina. Este tipo de protesta suele provocar demoras, cancelaciones y reprogramaciones de vuelos en la red aérea nacional, lo que podría complicar el traslado de pasajeros en plena temporada alta, cuando la demanda crece significativamente y muchos ciudadanos prevén encontrarse con familiares o realizar viajes de descanso.

Temas Relacionados

Controladores aéreos ATEPSA EANA Aeropuertos Protesta laboral Conflicto sindical

Últimas Noticias

Hallaron el cuerpo sin vida de Thiago, el nene de 13 años arrastrado por el río Neuquén

La búsqueda del menor movilizó durante tres días a fuerzas de seguridad, bomberos voluntarios y equipos especializados

Hallaron el cuerpo sin vida

“Caranchos top”: 15 allanamientos y ocho nuevos detenidos en la causa por estafas a aseguradoras

Se trata de la banda presuntamente liderada por un abogado influencer y señalada por varios fraudes mediante siniestros viales simulados

“Caranchos top”: 15 allanamientos y

Video: un limpiavidrios protagonizó una pelea callejera y rompió un patrullero cuando se lo llevaban detenido

Todo ocurrió en la ciudad de Córdoba. El aprehendido, ya conocido por episodios previos en el sector, quedó a disposición de la Justicia después de dañar el móvil en el que era trasladado

Video: un limpiavidrios protagonizó una

Un enfrentamiento salvaje en la estación de Quilmes dejó cuatro detenidos y un herido en estado crítico

La pelea que se extendió desde la dársena de colectivos hasta el andén sur del tren Roca terminó con cuatro jóvenes en la comisaría. Volaron piedras y hubo ataques con armas blancas

Un enfrentamiento salvaje en la

Revés judicial para el ex comisario de Río Negro condenado por violar reiteradas veces a una adolescente

La Corte Suprema de Justicia dispuso que siga preso, luego de que la defensa del policía presentara un recurso de queja cuestionando la detención

Revés judicial para el ex
DEPORTES
El argentino Nico Varrone suma

El argentino Nico Varrone suma kilómetros en la Fórmula 2: el golpe que busca dar en Abu Dhabi detrás del sueño de llegar a la F1

Las razones detrás de la sorpresiva salida de Holan de Rosario Central: quiénes son los candidatos de renombre a sucederlo

Boca Juniors enfrenta a Vélez por la final del Trofeo de Campeones de la Reserva: hora, TV y formaciones

La imponente estatua de 21 metros con la que India homenajeará a Messi durante su visita: trabajaron 45 personas durante 27 días

El video del accidente en el que quedó envuelto el histórico Williams de Carlos Reutemann en una competencia

TELESHOW
Una joven fue a Ahora

Una joven fue a Ahora Caigo, puso a prueba el paladar de Darío Barassi y lo dejó sin palabras

Nicole Neumann sorprendió con las travesuras de Cruz en su hogar: “Tranqui el bebé”

Nequi Galotti se sometió a una cirugía y contó el motivo de la decisión: “Abrazar mi autenticidad”

Soledad Pastorutti respondió a la acusación de Vanesa Carbone sobre intentar seducir a su esposo: “Nada me sorprende”

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

INFOBAE AMÉRICA

Paraguay llamó a respetar la

Paraguay llamó a respetar la voluntad del electorado hondureño ante la demora del CNE en proclamar un ganador

El saldo de la invasión rusa en Ucrania: casi 700 niños muertos y más de 19.000 deportados

Un “acusado inocente”, una huella dactilar y una confesión aterradora: la historia de Juan Vucetich y el primer crimen resuelto con dactiloscopía

La OEA convocó a una sesión extraordinaria para abordar la crisis del recuento electoral en Honduras

Zelensky confirmó que está evaluando la propuesta de garantías de seguridad para Ucrania enviada por EEUU en el marco del plan de paz