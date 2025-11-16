El precio de la carne vacuna sube en todo el mundo y abre una nueva oportunidad para los exportadores argentinos

El índice de la FAO registró once meses consecutivos de subas en la carne vacuna, muy por encima del promedio del resto de los alimentos (AP)

La firmeza del precio internacional de la carne vacuna volvió a quedar en evidencia en octubre. Según el índice de precios de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el rubro alcanzó su mayor marca nominal desde el inicio de la serie. Con 146,2 puntos, la carne vacuna acumuló once meses consecutivos de aumentos y se ubicó un 15,1% por encima del nivel observado un año atrás, muy por encima del avance del índice general, que creció apenas un 5% en el mismo período.

Este comportamiento se da en un contexto en el que otras proteínas de origen animal mostraron retrocesos, y confirma lo que la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) describió como “la firmeza del mercado ante el ajustado equilibrio entre una oferta limitada y una demanda global sostenida”. El escenario de precios altos y sostenidos abre un nuevo espacio para países exportadores como Argentina, especialmente frente a la reconfiguración mundial del comercio de carne vacuna.

Brasil y Australia impulsan la oferta global

Aunque el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) aún no publicó sus proyecciones de octubre debido al cierre del gobierno norteamericano, los datos disponibles muestran una oferta global que crece por encima de lo previsto en los dos principales exportadores del mundo: Brasil y Australia.

Australia, luego de un incremento del 24% en sus exportaciones durante 2024, tenía una proyección mucho más moderada para 2025: el USDA estimaba que su saldo exportable crecería apenas 3%. Sin embargo, los registros a octubre muestran un aumento superior al 15%. En los primeros diez meses del año, el país acumuló embarques por 1,3 millones de toneladas, apenas 77 mil toneladas por debajo del récord histórico alcanzado en 2024.

Australia acumuló 1,3 millones de toneladas exportadas hasta octubre, apenas por debajo del récord de 2024 (Reuters)

La BCR señala que este crecimiento se da “en un contexto de fuertes choques comerciales entre los principales líderes, del cual Australia supo capitalizar muy rápidamente sus beneficios”. El principal destino de la carne australiana en 2025 es Estados Unidos, seguido por China, que aumentó sus compras un 32% interanual. Con estos movimientos, Corea y Japón quedaron relegados al tercer y cuarto lugar.

Brasil también aceleró con fuerza. En octubre volvió a registrar un récord mensual, con 320 mil toneladas exportadas, un 2% más que en septiembre. En el acumulado anual, suma 2,5 millones de toneladas, un incremento del 16,6% respecto del mismo período de 2024. Las proyecciones iniciales del USDA indicaban que Brasil crecería apenas un 3% este año, pero el desempeño real superó por completo ese cálculo.

China fue determinante: su participación en las compras de carne brasileña pasó del 51% en 2024 al 54% en 2025, con incrementos interanuales que superaron el 40% entre junio y septiembre. En octubre, aun con envíos estables hacia China (187 mil toneladas), se destacó el repunte del comercio con Estados Unidos, que incrementó sus importaciones desde Brasil un 38% mensual pese a los aranceles vigentes.

Para la BCR, estos movimientos muestran que “ni Estados Unidos, ni Brasil, ni China han sufrido interrupciones en el comercio. Por el contrario, el redireccionamiento de flujos ha permitido mantener un intercambio comercial fluido y creciente, aun con la tensión observada en los precios”.

El rol de China y las definiciones pendientes

A pesar del crecimiento del comercio y la recomposición de flujos, el mercado sigue atento a una definición clave: la decisión de China sobre las medidas de “salvaguardia” que analiza desde diciembre del año pasado. Se trata de un proceso destinado a evaluar el impacto de las importaciones de carne en su industria local.

China absorbió el 54% de las exportaciones brasileñas y sigue siendo el mayor demandante global de carne vacuna.

Entre las posibles medidas que evalúa Beijing se encuentran aranceles adicionales y cuotas de mercado. Si se aplicaran aranceles, los costos comerciales aumentarían y podrían trasladarse a precios. Si la decisión fuera establecer cuotas, el mecanismo de asignación será determinante. Una cuota fija por proveedor permitiría cierto grado de previsibilidad, mientras que un esquema de “primero entrado, primero servido” podría generar una competencia intensa y presionar a la baja las cotizaciones.

China sigue siendo el principal demandante global, con capacidad para absorber un tercio de la oferta mundial. También es, por amplio margen, el principal destino de las exportaciones argentinas de carne vacuna: representa el 70% del volumen total embarcado por el país y el 50% de las divisas que ingresan al sector.

Por eso, la definición china puede modificar nuevamente el tablero comercial. “La resolución que adopte el gobierno chino en las próximas semanas podría alterar el perfil de nuestras exportaciones”, señaló la BCR.

Una ventana para Argentina en EEUU

La atención también está puesta en Estados Unidos. La BCR destacó que, más allá de los volúmenes que permitirá ingresar al mercado norteamericano, la anunciada ampliación del cupo de importación preferencial para carne argentina es una señal relevante de fortalecimiento bilateral.

Estados Unidos anunció la ampliación del cupo de importación preferencial para carne argentina.

A medida que la oferta global se reconfigura, Estados Unidos emerge como un mercado donde Argentina podría recuperar presencia. El aumento de las importaciones estadounidenses desde Australia y Brasil confirma que la demanda está en alza. La ampliación del cupo preferencial abre la posibilidad de incrementar embarques con aranceles reducidos, algo particularmente importante en un contexto de precios internacionales firmes.

En síntesis, el avance del precio internacional de la carne vacuna, los récords de exportación en los principales países productores y la persistente demanda global configuran un escenario dinámico, con tensiones y oportunidades. La BCR remarca que la oferta sigue siendo limitada frente a una demanda que se mantiene sólida, incluso en un contexto de reacomodamiento comercial.

Para Argentina, que depende fuertemente de China pero busca diversificar mercados, este momento puede convertirse en una ventana estratégica. Las decisiones de Beijing y el mayor acceso al mercado estadounidense definirán parte del panorama de los próximos meses, mientras los precios internacionales continúan mostrando una tendencia ascendente que vuelve a poner a los exportadores argentinos en el centro de la escena.